El pasado 3 de julio de 2026, durante el partido entre Argentina y Cabo Verde en el Estadio de Miami, se desató un escándalo que escaló rápidamente a nivel internacional. El popular streamer estadounidense IShowSpeed se encontraba en las tribunas alentando activamente al seleccionado africano cuando fue increpado por una aficionada argentina, quien le lanzó insultos de carácter racista. El tenso momento fue registrado en video y se viralizó en cuestión de horas a través de las redes sociales, provocando el repudio generalizado de la comunidad digital y de los fanáticos del fútbol.

El fuerte comunicado oficial de la FIFA contra el racismo

Ante la magnitud del incidente y la indignación global, la FIFA tomó cartas en el asunto de manera inmediata emitiendo una postura contundente a través de sus canales oficiales:

“La FIFA condena enérgicamente el racismo, el odio y la discriminación en todas sus formas. Estas acciones no tienen cabida en el fútbol, en la Copa Mundial de la FIFA ni en ninguna parte de la sociedad. La FIFA tuvo conocimiento de un incidente que involucró a un aficionado y IShowSpeed en el Estadio de Miami durante el partido entre Argentina y Cabo Verde el 3 de julio de 2026 e inició de inmediato una investigación. La Copa Mundial de la FIFA es una celebración de la unidad, la diversidad y el respeto. Reúne a personas, culturas y comunidades de todo el mundo, y cualquier persona que actúe de manera que socave estos valores no es bienvenida en nuestro deporte”.

FIFA strongly condemns racism, hate and discrimination in all forms. These actions have no place in football, at the FIFA World Cup, or anywhere in society.



FIFA was made aware of an incident involving a supporter and #IShowSpeed at Miami Stadium during the Argentina vs Cabo… pic.twitter.com/iUUJ1kRZev — FIFA Media (@fifamedia) July 7, 2026

El gesto racista por el que se investiga

Argentinian fan yells "N, go home" at Speed during match in Miami.



Argentinians are so racist she probably thinks she’s a white person and wants Speed to go back ‘home’ to some African country.



They think of themselves as the “white Europeans” of LatinAmerica. pic.twitter.com/g66a5qD2HQ — Imtiaz Mahmood (@ImtiazMadmood) July 4, 2026

Tolerancia cero en el Mundial de la FIFA 2026

El máximo organismo rector del balompié mundial concluyó recordando que la Copa del Mundo está diseñada para ser un espacio de integración y respeto intercultural, advirtiendo que se aplicarán medidas estrictas. Cualquier individuo que intente corromper la esencia de “unidad, diversidad y respeto” que reúne a comunidades de todo el planeta no será bienvenido dentro del entorno del deporte, reafirmando su política de tolerancia cero frente a las conductas discriminatorias en los estadios.

Reincidencia en Atlanta: Nuevos ataques en el partido contra Egipto

🚨| WATCH: Speed faces a hostile reaction from Argentina fans in the stands after the full-time whistle, with supporters shouting at him and making aggressive gestures 😬🇦🇷 pic.twitter.com/KG7PJFodEF — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 7, 2026

Pese a las claras advertencias del máximo organismo, la situación volvió a repetirse pocos días después en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, durante el partido de octavos de final donde Argentina se enfrentó a Egipto. En medio de la euforia por el encuentro, un sector de la hinchada argentina volvió a tomar como blanco a IShowSpeed, quien transmitía en directo para una audiencia de más de 57 millones de suscriptores.

🇺🇸🇦🇷 Mediante lenguaje de señas, este hincha Argentino le dejo un mensaje muy criptico a Speedpic.twitter.com/iMgmsa6HRJ — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) July 7, 2026

En esta ocasión, el creador de contenido afroestadounidense volvió a sufrir agresiones racistas cuando diversos aficionados le hicieron explícitos gestos de mono y señas obscenas en plena tribuna.