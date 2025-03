El cine peruano sumará en 2025 un nuevo título a su catálogo con el estreno de “No te mueras por mí”, película escrita, dirigida y coproducida por Daniel Rehder. La cinta es protagonizada por Ximena Palomino y Juan Carlos Rey De Castro y se estrena el 3 de abril en cines nacionales.

Detrás de "No te mueras"

La historia sigue el ascenso y la caída del romance entre Emma (Palomino), una estrella emergente de un reality, y Cristóbal (Rey De Castro), un exitoso empresario. Lo que inicia como una relación idílica se convierte en un conflicto judicial en el que ambos deberán probar sus acusaciones ante la justicia peruana, todo bajo el escrutinio de la prensa y las redes sociales.

Además de Palomino y Rey de Castro, el drama basado en casos de violencia contra la mujer cuenta con la participación secundaria de Arianna Fernández, Mónica Sánchez, Ebelin Ortiz, Denisse Dibós, Anahí de Cárdenas y Adolfo Aguilar. Hasta hoy, la cinta ha sido reconocido con el premio del Colorado International Activism Film Festival, un certamen de guiones que fomenta la participación activista a través del cine.

Trailer oficial de “No te mueras por mí”

Víctimas de violencia

Para preparar su papel, Ximena Palomino recibió de Rehder la recomendación del libro “No te mato porque te quiero”, de la periodista Lorena Álvarez. La lectura explora casos reales de violencia de género, en este caso, el pasaje personal con una expareja y el camino judicial a seguir tras tomar la decisión de denuncia. “Inicialmente íbamos a hacer una adaptación del libro y terminamos haciendo algo un poco distinto, porque su caso seguía abierto”, explicó el director Daniel Rehder a Saltar Intro de El Comercio, quién estuvo en la proyección y conferencia de prensa de la película en Lima.

“No te mueras por mí”, nueva película peruana con Juan Carlos Rey de Castro y Ximena Palomino | Foto: Difusión

Palomino expresó la importancia de la película en la representación de las vivencias de muchas mujeres. “Esta es una historia basada en la realidad que vivimos las mujeres en el día a día. No necesariamente nos tenemos que enfocar en un solo caso, sino en nuestra propia experiencia. A veces, esta no llega a ser una situación de tal magnitud, pero como mujeres pasamos por un montón de cosas de igual manera”, dijo a este diario.

Por su parte, Ebelin Ortiz, quien interpreta a Nuria, la abogada de Emma, destacó la relevancia de la historia para visibilizar problemáticas del sistema judicial. “Si bien mi personaje defiende una causa con todo su corazón, de repente el final no es el que ella quisiera”, aseguró.

“Nosotras, las mujeres, si vamos como mujeres agredidas, podemos levantar nuestra voz, denunciar, y esto puede ser aceptado, pero ‘a la hora de la hora’ probablemente nuestro caso regresa a foja cero. Vivimos esa realidad y esta película justamente lo visibiliza”, añadió.

El personaje de Juan Carlos Rey de Castro

Conferencia de prensa de "No te mueras por mí"

Durante la conferencia de prensa, Daniel Rehder compartió detalles sobre la complejidad de las escenas más intensas de la película. “Las escenas eran muy complejas de filmar para los actores”, comentó. Parte de la dificultad radicó en las escenas íntimas, las cuales no incluyen desnudos explícitos, pero sí reflejan la evolución de la relación con un lenguaje corporal que va más allá de las palabras.

Rehder recordó el trabajo de conexión emocional entre Palomino y Rey de Castro. “De hecho, los veía agarrados de la mano después de filmar una de estas escenas, estaban como que muy conectados”, dice el director.

Juan Carlos Rey De Castro, quien interpreta a Cristóbal, destacó el trabajo en equipo para lograr la credibilidad en pantalla. “Manteniendo esa conexión (con Palomino)...“, dice el actor a este diario. ”Porque, además, a veces grabas una escena en dos planos, pero después saltan cuatro planos más que se necesitan grabar inmediatamente y eso interrumpe la conexión, pero todavía tenemos un tiempo los actores. Entonces, una manera de quedarse en la sintonía, para no tener que salir de ti, del personaje, y volver a meterte en él, es quedarse en silencio y seguir conectados. Si no hubiese habido tanta buena química entre los tres (Palomino y Rehder) y el equipo en general, no se hubiera sentido tan real”.

“He hecho villanos antes, pero nunca un personaje de un tipo de psicología así”, agrega Rey de Castro. “Para desarrollar a Cristobal, era importante investigar y tener un montón de información sobre el tema, fuera de mi experiencia propia, y luego reconocer en mí una faceta más oscura de personalidad, intentar conectar si también he tenido celos y escarbando eso”.

En cuanto a la elección de Rey De Castro para el rol de Cristóbal, Rehder explicó que necesitaba que el personaje fuera carismático para ocultar su lado oscuro. Entonces, coordinó con el director de casting Jorge Sánchez para que se comunicara con el actor, que estaba en México y tuvo que hacer una audición virtual. “Muchas veces, pasa que las personas con esta oscuridad muestran una máscara al mundo. Entonces quería alguien que pudiera tener distintos matices”, dijo el director de la cinta.