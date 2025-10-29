“ONE PIECE”: anime entra en pausa por tres meses y vuelve con nuevo formato

El universo de “ONE PIECE” está a punto de vivir una de sus mayores revoluciones en la pantalla. Toei Animation ha confirmado un nuevo y drástico calendario de producción para el anime, poniendo fin a su formato semanal ininterrumpido que ha durado más de dos décadas para cambiarlo a uno por temporadas. Este cambio estratégico busca garantizar la calidad de la adaptación y alinear mejor el ritmo con el manga original de Eiichiro Oda.

Tres meses de pausa

Se ha confirmado también que el anime va a entrar en pausa por tres meses. Esto se debe a la nueva preparación que están teniendo los animadores de Toei Animation para recrear de mejor forma el arco de Elbaph.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

El nuevo formato del anime de “ONE PIECE”

La noticia clave es la introducción de un hiato prolongado y la reestructuración del lanzamiento de nuevos episodios.

Pausa Oficial: El anime de “ONE PIECE” entrará en una pausa de tres meses , deteniendo sus emisiones desde enero hasta marzo de 2026 .

El anime de “ONE PIECE” entrará en una , deteniendo sus emisiones desde . El Gran Regreso: La serie volverá a la carga en abril de 2026 , coincidiendo con el esperadísimo inicio del Arco de Elbaf , prometiendo una entrada épica para esta nueva saga.

La serie volverá a la carga en , coincidiendo con el esperadísimo inicio del , prometiendo una entrada épica para esta nueva saga. Reducción Anual: A partir de abril de 2026, el anime adoptará un nuevo formato con un máximo de 26 episodios al año. Esto significa que ya no veremos episodios nuevos todas las semanas, sino que se emitirán en periodos más definidos (similares a temporadas cortas).

¿Por qué este nuevo calendario para “ONE PIECE?

El movimiento es una decisión estratégica de Toei Animation, apoyada por la producción de “ONE PIECE”, para solventar problemas crónicos de las series de larga duración y emisión semanal.

Priorizar la Calidad: El principal objetivo es darle al equipo de animación y producción el tiempo necesario para trabajar en los episodios con calma. Esto se traduce en una mejora en la calidad visual y un ritmo de narración más fluido.

El principal objetivo es darle al equipo de animación y producción el tiempo necesario para trabajar en los episodios con calma. Esto se traduce en una mejora en la calidad visual y un ritmo de narración más fluido. Evitar el “Relleno”: Al reducir los episodios anuales, se crea una distancia segura entre el anime y el manga, minimizando la necesidad de recurrir a material de relleno o de estirar excesivamente los capítulos para evitar alcanzar la obra de Oda.

Ficha Técnica: Nuevo Formato del Anime de “ONE PIECE”