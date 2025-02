El próximo 2 de marzo, la vida de Mikey Madison daría un giro. Y es que con tan solo 25 años podría ser la ganadora a Mejor actriz en la premiación de los Oscar 2025 por su papel de Ani en ‘Anora’, la nueva película de Sean Baker, ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2024.

Mikey nació en Los Ángeles, Estados Unidos, desde muy pequeña, se familiarizó con el cine gracias a su padre, quien le ponía películas de Francis Ford Coppola, Martin Scorsese y otros grandes nombres del séptimo arte que forjaron su conocimiento del cine estadounidense. Pese a ser muy tímida, poco a poco, empezó a barajar la idea de convertirse en actriz. Así fue que en su adolescencia se apuntó a clases de interpretación y pronto una cosa llevó a la otra.

En "Anora", la talentosa Mikey Madison interpreta a la protagonista, Anora "Ani" Mikheeva (Foto: Neon)

Tras aparecer en varios cortometrajes y demostrar su talento en “Better Thing”, una serie estadounidense de Louis CK. Con tan solo 19 años, aparece en la película de Quentin Tarantino “Había una vez en Hollywood”, llevándola a la mirada de todos gracias a su tan convincente actuación. Era un papel secundario, pero ella menciona en varias entrevistas que lo considera como el pilar de su carrera, que derivó enseguida hacia un terreno más “mainstream”, catapultándola a “Scream 5″, una de las sagas más famosas del mundo y la película que convenció a Sean Baker (director de “Anora”), que por aquel entonces preparaba su siguiente trabajo.

“Los personajes que había interpretado eran divertidos y muy descarados. Yo buscaba a alguien muy guerrero, y sentí que ella podía ser la persona adecuada”, explicaba el director desde el Palacio de Festivales de Cannes a diferentes medios internacionales.

Su paso por “Anora”

Tras conquistar al director por su personaje en “Scream 5″, Baker cuenta que escribió el guión de “Anora” (o Ani como prefiere que la llamen en la película) para Mikey Madison. Teniendo como resultado más que una ‘stripper’, sino un equilibrio perfecto entre rabia y delicadeza con una interpretación sensible, arrebatadora y poderosa.

La película que reescribe los cuentos de hadas con crudeza y belleza entreteje la comedia, romance y drama social en un contexto tan real como desgarrador. Pero Baker no solo se limitó en escribir para Madison una historia de amor, lo que hace en “Anora” es construir un contraste entre dos mundos que chocan y se mueven entre momentos de sarcasmo y tensión.

En “Anora”, Mikey Madison brilla como Ani, la joven actriz captura con su interpretación cada momento y hace reflexionar, conmover y cuestionar las dinámicas del poder y el amor en las relaciones humanas.

Sus opciones para ganar el Oscar 2025

Si viste “Anora”, no sorprende ver el nombre de Mikey Madison como nominada al galardón de Mejor Actriz en los Oscar 2025 y es que la actriz estadounidense conquista el corazón de todos en la cinta. Sin embargo, no tiene un panorama muy sencillo ya que se enfrentará a destacadas actrices como Demi Moore (The Substance), Cynthia Erivo (Wicked) o Fernanda Torres (I’m still here), pero, ¿por qué podría ganar Madison? Aquí 5 razones por las que se le debería obtener el premio.

Aprendió ruso y no lo aprendió perfecto porque debía mantener la brecha entre ella y “Vanya” en la comunicación. Se instruyó en twerking, pole dance y se convirtió en la sombra de trabajadoras sexuales con el fin de lograr una mejor caracterización de Ani. La evolución del personaje es increíble y además nos regala un personaje humano pues mientras avanza la película y debe perseguir a “Vanya” su vida y sueños se desmoronan. Creó sus propios vestuarios y coreografías con el director Sean Baker, quien le dio mucha libertad creativa. Nos regala un personaje complejo pero al mismo tiempo con el que es muy fácil de empatizar y una película con una montaña rusa de emociones, podrás reír y lagrimear de un instante a otro.

Aún falta un poco más de un mes para los premios Oscar 2025, pero esperamos que Mikey Madison gane y si no, siga sorprendiéndonos con su talento.