El actor chileno Pedro Pascal ha acaparado los titulares después de ser presentado como el protagonista Joel Miller en la nueva serie de HBO “The Last of Us”, basada en el famoso videojuego del mismo nombre. Su actuación se ha llevado los aplausos del público por la similitud con el personaje de la vida virtual, aunque no es la primera vez que los espectadores resaltan el trabajo realizado por el artista latino.

Después de participar en grandes producciones como “Game of Thrones” de HBO con el papel de Obery Martell o en “Narcos” de Netflix como Javier Peña, Pedro Pascal ha continuado forjando su carrera en Hollywood.

Durante una entrevista con Jimmy Fallon en “The Tonight Show”, el chileno confesó que las circunstancias de su ingreso al elenco de “The Last of Us” fue extraño. Él se encontraba en Londres (Inglaterra) y todo el equipo de producción estaba en Los Ángeles (California, Estados Unidos). El actor recibió el guion y le dijeron que Craig Mazin “quería que lea el guion y, si me interesaba, le gustaría hablar conmigo”.

Pascal en "The Last of Us", la nueva serie de HBO basada en el videojuego del mismo nombre. (Foto: Captura/YouTube-HBO Max)

“Amé la miniserie ´Chernobyl´ donde él fue showrunner para HBO. Leí el primer guion y fue como ´sí, quiero conocerlo, quiero conocerlo´. Hablamos, nos enamoramos y me preguntó ´¿te quedarías despierto un poco más tarde (por la diferencia horaria) para hablar con Neil Druckmann, el creador del videojuego?”, comentó.

Y se quedó despierto para el zoom junto al realizador; sin embargo, tomó una pastilla para dormir porque debía levantarse temprano al día siguiente por unos compromisos. “Recibí una llamada y me dijeron que había conseguido el trabajo después de haberme tomado la pastilla. Estaba emocionado, pero no lo recuerdo. Me levanté al día siguiente, y lo primero que pensé fue, ´realmente quiero ese trabajo´. De ahí leí en mi celular ´felicitaciones, estamos felices por ti´ y fue como ´¡sí, conseguí el trabajo!”, agregó entre risas.

Más confesiones

Pedro Pascal también protagoniza la serie de Disney+ “The Mandalorian”, basada en la saga “Star Wars”. Consultado sobre el estreno de la tercera temporada –programada para este 1 de marzo-, el actor confirmó que esta nueva entrega tendrá “más Mandalorians y batallas épicas, en plural, tal vez”. En tanto, baby Yoda también aparecerá en la tercera entrega y “seguirá aprendiendo, enseñando y protegiendo”.

Pedro Pascal en "The Mandalorian" de Disney. (Foto: Disney Plus)

En ese sentido, recalcó que no podía brindar más información sobre esta producción porque podría ser reemplazado. “No solo como el Mandalorian, sino del universo. Así de fuerte (es Disney)”, finalizó a modo de broma.

MIRA MÁS EN EL INSTAGRAM DE SALTAR INTRO