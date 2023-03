Los Oscar del domingo tuvieron un aumento en la audiencia cuando una media de 18.7 millones de espectadores sintonizaron para ver “Everything Everywhere All at Once” ganar el premio a mejor película y dominar los 95th Premios de la Academia en ABC con un total de siete victorias. Esto se desprende de las primeras calificaciones de Nielsen Company ajustadas al horario, que incluyen la visualización fuera del hogar. Es importante tener en cuenta que este número podría cambiar cuando se publiquen los números finales.

A diferencia del año pasado, los Oscar registraron un aumento del 12% en su audiencia. Además, según las cifras nacionales rápidas y ajustadas al huso horario de Nielsen, los Oscar superaron la calificación del año anterior en un 5% en adultos clave de 18 a 49 años, obteniendo un 4.0 en la demostración.

Cabe destacar que la ceremonia de los Oscar contó con el regreso del presentador Jimmy Kimmel por primera vez desde 2018, lo que sin duda tuvo un impacto en el aumento de la audiencia. Sin embargo, el hecho de que la película ganadora haya sido tan aclamada por la crítica y el público en general también podría haber sido un factor importante en el aumento de la audiencia.

¿Cuánto hizo “The Last of Us” en rating?

La serie “The Last of Us” ha cerrado su primera temporada con gran éxito. El episodio final de la temporada rompió su propio récord de audiencia con una audiencia de 8.2 millones de personas, lo cual es un logro significativo considerando que el episodio fue emitido durante la transmisión de los Premios Oscar por ABC.

A pesar de la competencia que representa un evento tan importante como los Premios Oscar, la serie ha conseguido atraer a un gran número de espectadores y consolidar su posición como una de las series más populares del momento. Con este éxito, los fans esperan con ansias la llegada de la segunda temporada de la serie, la cual promete seguir sorprendiendo y cautivando a la audiencia con su emocionante historia y su impresionante producción.