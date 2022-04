“Rebelde” y “Rebelde Way” son dos de las telenovelas juveniles latinoamericanas más exitosas de todos los tiempos. Y aunque durante muchos años se han enfrentado a ambas producciones para definir cuál fue la mejor: si la mexicana o la argentina, lo cierto es que sus protagonistas nunca se vieron como rivales y hasta tuvieron un encuentro en secreto y sin cámaras.

En mayo de este año, se cumplirán 20 años del estreno de “Rebelde Way” y a propósito de ello recordamos la revelación que hicieron sus integrantes en un reencuentro por Instagram organizado, en octubre del 2021, por Luisana Lopilato.

En una transmisión desde dicha red social, la actriz que le dio vida a Mía Colucci se juntó con el mexicano Felipe Colombo (que interpretó a Manuel) y Benjamín Rojas (Pablo) para recordar los momentos que vivieron en el apogeo de la ficción creada por Cris Morena. En esta reunión no estuvo presente Camila Bordonaba, quien decidió retirarse de la vida pública hace muchos años.

En un momento de la conversación, que puedes ver en video líneas más abajo, Luisana pregunta si “Rebelde Way” se emitió antes que “Rebelde”. Entonces, Benjamín le responde que sí, que el formato original es el argentino y la adaptación la telenovela mexicana.

El encuentro secreto

Tras ello, Rojas, de 37 años, recordó que en España ambos grupos coincidieron cuando estaban de gira. Aunque el artista no especifica las fechas, a finales del 2006, Erreway se encontraba en España promocionando el disco “Memoria” y la película “Erreway: 4 caminos”. Mientras que por esa época los mexicanos de Rebelde también llegaban a Europa, para las fechas que tenían en enero del 2007 del “Tour Generación”.

En aquel año, Erreway era un trío, pues Luisana Lopilato se había retirado para filmar la teleserie “Casado con hijos” con Guillermo Francella, Florencia Peña, Érica Rivas y su hermano Darío Lopilato. Es por ello que, en el ‘live’ de Instagram, Benjamín Rojas le hizo la revelación de las reuniones que tuvieron con sus pares mexicanos.

“Nosotros nos cruzamos las giras en España con ellos. Compartimos un par de after shows y la verdad que los chicos eran divinos”, reveló Rojas.

El favor de Poncho

Felipe Colombo también reveló que Alfonso Herrera, conocido como Poncho, tuvo un gran gesto con él en un momento. “Poncho hacía mi personaje en la versión de México, hace no mucho vino a Argentina a filmar algo y había hecho una novela o algo con mi papá y me hizo el favor de traerme unas cosas que me envió mi viejo”, relató el actor de 39 años.

Felipe hacía referencia a la serie “Sitiados: México” (del 2019) en la que Alfonso Herrera compartió plató con Juan Carlos Colombo, su padre, un actor argentino radicado en México desde hace varios años. “Fue un cruce de universos: RBD y Rebelde Way”, resumió.

Al ser de nacionalidad mexicana, Felipe Colombo es el actor que más vínculo ha tenido con los “Rebelde”, incluso Anahí Puente interpretó a su hermana en la telenovela de 1992 “Ángeles sin paraíso”, creada por Pedro Damián, quien luego se haría cargo de la adaptación de “Rebelde Way”.

“A ellos, a los RBD, les fue increíble. Hay un par de elencos más, había incluso uno hindú”, contó Benjamín sobre todas las producciones inspiradas en Erreway tras su éxito que traspasó fronteras e incluso los convirtió en un fenómeno en Israel.

EL DATO:

En marzo del 2021, Netflix anunció una nueva versión de “Rebelde”. La serie se estrenó en enero del 2022 con 8 episodios. Sus protagonistas son Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Giovanna Grigio, Alejandro Puente, Andrea Chaparro, Franco Masini, Jerónimo Cantillo y Lizeth Selene.

