¿Te imaginas otros peleadores distintos a los de la lista mostrada en el manga de “Shuumatsu no Valkyrie”? Pues los mangakas tenían en sus planes colocar a algunos luchadores distintos en representación de la humanidad, lo que habría llevado a algunos combates de “Record of Ragnarok” a ser completamente diferentes a los que hemos visto o imaginado.

A pesar de que todavía faltan confirmarse oficialmente algunos de los defensores de los seres humanos, ya tenemos la que era la lista anterior de personajes que iban a pelear en el Ragnarok y aquí te la traemos.

Lista original de humanos de “Shuumatsu no Valkyrie”

En la página web Manga Hot, lugar donde se puede leer el manga de “Record of Ragnarok”, nos trajeron la información extra sobre los seres humanos que participan en “Shuumatsu”, mejor conocidos como Einherjar, entre los que no aparecían Kojiro Sasaki, Grigori Rasputín ni Okita Souji, si no que eran reemplazados por otras personas que te contaremos a continuación.

Kamiizumi Nobutsuna por Kojiro Sasaki

Una imagen de Kamiizumi Nobutsuna, uno de los "dioses de la espada".

Primero que nada, Kojiro Sasaki iba a ser reemplazado por Kamiizumi Nobutsuna, sensei de Kojiro que era conocido como “el santo de la espada” y también por dominar a la perfección el Shinkage-ryū (estilo de las sombras).

Minamoto no Yoshitsune por Okita Souji

Una de las imágenes que representaban a Minamoto no Yoshitsune.

Otro de los personajes que iba a hacer su participación en “Shuumatsu no Valkyrie” es Minamoto no Yoshitsune, líder del clan Minamoto y uno de los legendarios samuráis de Japón. Al final fue reemplazado por Okita Souji.

Babe Ruth por Grigori Rasputín

Esta es una imagen de Babe Ruth, el beisbolista norteamericano.

Una de las decisiones más polémicas que tenían los mangakas de “Record of Ragnarok” era la aparición de Babe Ruth, uno de los legendarios beisbolistas pero terminó siendo reemplazado por Grigori Rasputín.

Por lo que así habrían quedado la lista de los humanos en caso hubiesen entrado los personajes que fueron descartados.

Lu-Bu

Adán

Kamiizumi Nobutsuna

Jack “El destripador”

Raiden Tameemon

Buda

Qin Shin Huang

Nikola Tesla

Minamoto no Yoshitsune

Baby Ruth (Por confirmar)

Simo Häyhä (Por confirmar)

Michel Nostradamus (Por confirmar)

Sakata Kintoki (Por confirmar)

Rey Leónidas (Por confirmar)

¿Dónde leer el manga de “Shuumatsu no Valkyrie”?

Los capítulos de “Record of Ragnarok” los puedes leer a través de la página web y la aplicación Manga Hot, la cual es gratis pero solamente está en japonés. Todavía no cuenta con traducción oficial.

Tráiler del anime de “Record of Ragnarok”

