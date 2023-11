La épica saga de Los Caballeros del Zodiaco continúa su travesía cósmica con el anticipado lanzamiento de “Saint Seiya: Knights of the Zodiac - Battle for Sanctuary” Parte 2. Toei Animation ha desatado la emoción de los fanáticos al revelar un avance oficial y detalles clave sobre la próxima entrega, programada para el 2024.

Tráiler oficial

El avance deslumbrante

Toei Animation nos sumerge en el cosmos con un avance oficial de “Saint Seiya: Knights of the Zodiac - Battle for Sanctuary” Part 2. Este emocionante adelanto ofrece vislumbres de batallas cósmicas, nuevos desafíos y un vistazo a la verdad que aguarda en la Cámara del Papa. Acompañando al tráiler, una cautivadora imagen promocional pinta el panorama de esta próxima odisea.

Staff estelar

Los maestros detrás de la creación de esta emocionante continuación han sido revelados. Bajo la dirección de Yoshiharu Ashino, el guión lleva la firma de Eugene Song, mientras que el diseño de personajes es obra de Terumi Nishii. Noji Okazaki se encarga del diseño de atuendos, y la partitura magistral es responsabilidad de Yorihiro Ike. El director de CG, Satoshi Nozawa, aportará su talento visual, y la producción general recae en Toei Animation.

Crunchyroll, el portal cósmico

En un anuncio lleno de entusiasmo, se confirma que Crunchyroll será el medio de transmisión para “Saint Seiya: Knights of the Zodiac - Battle for Sanctuary” Parte 2. Los fanáticos de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Medio Oriente y la CEI podrán sumergirse en esta nueva entrega llena de emociones.

Antecedentes cósmicos

La saga modernizada de Los Caballeros del Zodiaco, “Saint Seiya: Knights of the Zodiac”, ha cautivado a los espectadores desde su estreno en Netflix entre 2019 y 2020. La serie “Battle for Sanctuary”, transmitida por Crunchyroll en 2022, consolidó su éxito con subtítulos y doblajes, incluyendo el español latino.

La batalla final se acerca

“Saint Seiya: Knights of the Zodiac - Battle for Sanctuary” Parte 2 promete llevar la emoción al máximo. Con la hora final acercándose y la flecha del Dios Asesino amenazando el corazón de Atenea, Seiya y sus compañeros enfrentarán desafíos colosales. La trama revela la urgencia de llegar a la Cámara del Papa, desafiando a los Santos Dorados en los Doce Palacios. ¿Podrán superar estos obstáculos y descubrir la impactante verdad que aguarda? El cosmos espera respuestas en esta nueva y épica entrega de Saint Seiya.

