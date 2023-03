Pese a la gran cantidad de rumores sobre un posible romance, Selena Gomez y Zayn Malik aún no han salido a desmentir o confirmar su relación. Sin embargo, los fanáticos de ambos artistas han difundido una entrevista de hace 10 años donde la intérprete de “Come & Get It” confiesa que besaría al ex integrante de One Direction.

La semana pasada, ambos habrían coincidido en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos) en una cena romántica, según reportan medios estadounidenses. Aunque, no hay fotografías de ambos juntos. Para continuar la charla alrededor de esta posible relación, aquí te dejamos dónde ver la entrevista a Gomez.

¿Dónde ver la entrevista a Selena Gomez?

Pese a que la entrevista fue brindada al programa Extra en 2013, el video original ya no se encuentra disponible en plataformas. Sin embargo, fanáticos de la cantante subieron también la conversación a YouTube. Mira la entrevista en este enlace.

Mira aquí la entrevista a Selena Gomez

¿Qué dijo Selena Gomez sobre Zayn Malik?

La artista Selena Gomez tuvo una conversación con Extra, donde la periodista le mencionó que “en una entrevista reciente con One Direction, todos te escogieron para besarte”. La joven quedó impactada por la información y solo atinó a reírse.

“No sabía que ellos habían dicho eso, es una broma. No lo sé, me encanta todo de ellos. Son tan dulces. Son muy buenos”. Pero, tras ser consultada sobre si tuviera que escoger a uno para besar, Selena Gomez confesó que ese sería Zayn Malik. “Oh no, ¿Zayn? Tal vez. Esto termina aquí”, dijo por último entre risas.

MIRA MÁS EN EL INSTAGRAM DE SALTAR INTRO