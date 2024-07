Shakira, la estrella mundial y galardonada cantante con varios Premios Grammy, se presentará en la histórica ceremonia deportiva de la Copa América 2024 durante el entretiempo de la gran final, que se desarrolla en Estados Unidos. El evento ha unido a 16 selecciones de fútbol participantes. La última disputa en la cancha será entre Argentina y Colombia.

La presentación de Shakira incluirá una mezcla de sus éxitos más recientes y una escenografía relacionada a la “grandeza del fútbol sudamericano”, indicó vocero de Conmebol.

Shakira en la Copa América

Shakira cantará en el entretiempo de la final de la Copa América, según lo anunció la Conmebol. (Foto: VALERIE MACON / AFP).

La presentación de la cantante de Barranquilla (Colombia) incluirá una mezcla de sus clásicos más queridos y canciones recientes, pero todavía no se conoce el setlist. Por su parte, TelevisaUnivision se atribuyó la canción de la Copa América en su transmisión y esta es “Puntería”, que Shakira canta junto a Cardi B.

La artista colombiana, famosa por sus actuaciones en eventos globales como el Super Bowl y tres Copas del Mundo, promete ofrecer un show que refleje su energía y carisma, donde sus caderas sean las protagonistas del escenario.

A qué hora ver a Shakira en la Copa América 2024 por streaming

La final de la Copa América se celebrará el 14 de julio a las 7 p.m. (hora peruana) en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens en Estados Unidos. El recinto deportivo tiene una capacidad para más de 54 mil espectadores, y Shakira tiene un duro trabajo para alborotar a la multitud fanática del fútbol. Es una cita imperdible, por eso te contamos cómo disfrutar del momento desde casa.

Shakira interpretó el tema del Mundial Sudáfrica 2010, el himno del evento que fue la canción “Waka Waka”.

Dónde ver a Shakira en streaming

Estas son las plataformas de streaming donde se puede disfrutar del evento deportivo Copa América 2024 el 14 de julio.

Plataforma: Vix+

TelevisaUnivision ha confirmado que ofrecerá una cobertura completa de la Copa América, incluyendo el tan esperado espectáculo de medio tiempo, en Estados Unidos. El torneo de los equipos de la Conmebol y Concacaf y el entretiempo donde cantará Shakira se puede visualizar mediante la plataforma Vix+.

Sin embargo, la plataforma de TelevisaUnivision no ha confirmado la forma de transmisión, si es mediante su señal gratuita en vivo o como contenido bajo demanda, pero se puede ingresar mediante este enlace. Solo debe dar clic debajo del título Copa América 2024 en la opción “Ver en Vix+”.

Plataforma: DGO

El servicio de streaming de DirecTV se llama DGO y es una plataforma de contenidos de cine y series, pero también cuenta con la señal de televisión en vivo. Puedes ver la final de Copa América y el espectáculo del entretiempo mediante ente enlace.

DGO es un servicio gratuito para las personas que adquieren el plan de pago de cable en casa, pero los suscriptores independientes también pueden acceder, así como cancelar la suscripción en el momento que lo deseen. Los precios van desde los 49 soles al mes hasta los 790 soles al año. En el enlace anterior, desliza hacia abajo y verán todos los planes de pago disponibles de la plataforma.

Argentina vs Colombia por la gran final de la Copa América 2024. (Foto: Composición Depor).

Nuevo álbum de Shakira y gira mundial

Shakira ha tenido un año excepcional con el lanzamiento de su nuevo álbum “Las Mujeres Ya No Lloran”, que ha sido uno de los más reproducidos del año. Tras su actuación en la Copa América, iniciará su esperada gira mundial con 17 conciertos en Estados Unidos, comenzando el 2 de noviembre en Palm Desert, California.

“Shakira es una extraordinaria estrella sudamericana que ha deslumbrado al mundo entero. Sus canciones se cantan y bailan en todos los rincones del planeta, convirtiendo su arte en un fenómeno global que cruza fronteras y que disfrutan millones de personas”, dijo Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.

Shakira no es nueva en la escena de grandes eventos deportivos. Su canción “Waka Waka (This Time for Africa)” fue el himno oficial de la Copa Mundial de Sudáfrica en 2010. La producción musical consolidó su relación con el mundo del fútbol y su capacidad para unir a las personas a través de su música.

Ella continúa con una gira ambiciosa, después de su divorcio con el exfutbolista del Barcelona y empresario, Gerard Piqué. Tras más de una década juntos y con dos hijos en común, la pareja anunció su divorcio en un comunicado conjunto, poniendo fin a una de las relaciones más mediáticas del mundo del entretenimiento y el deporte. La cantante ha hablado públicamente sobre el impacto emocional de esta separación y en sus lanzamientos musicales, como las canciones “Monotonía”, “Te felicito” y “Las mujeres ya no lloran”.