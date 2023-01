El reciente estreno de “Music Sessions, Vol. 53″, la nueva canción de Shakira junto a Bizarrap, viene acumulando 31,486,193 de vistas en menos de 24 horas y es el tema del que todos hablan una y otra vez.

Antes de su estreno, la expectativa por escuchar el ahora ya popular tema era grande. En redes sociales, los usuarios se preguntaban qué diría ahora la letra de la colombiana, separada desde hace unos meses del ex futbolista español Gerard Piqué.

En los últimos días, Shakira ya había publicado un adelanto de la letra de la canción en sus redes sociales, “una loba como yo no está pa’ tipos como tú”, que no dejó indiferente a nadie y confirmó las suposiciones de que se trataría de un tema cargado de recados para su ex pareja.





Bajo el título “BZRP Music Session #53″, Shakira arrancó con mensajes como “tanto que te las dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión”.

Otro de los juegos de palabras que incluyó la artista hace referencia a la supuesta nueva pareja de Piqué, Clara Chía: “tiene nombre de buena persona, clara-mente es igualita que tú”. “Cambiaste un Ferrari por un Twingo” y “yo valgo por dos de 22″ fueron otros de los recados de la colombiana.

La cantante también hizo referencia a otros escándalos que ha protagonizado recientemente, como el juicio con Hacienda en España por supuestamente defraudar 14,5 millones de euros.

Este no es el primer mensaje que la cantante le lanza a Piqué después que saltara el escándalo de su ruptura, ya que presentó dos sencillos en 2022: “Te felicito”, con Rauw Alejandro, y “Monotonía”, en colaboración con Ozuna.





SHAKIRA EN STREAMING

Si eres fan de Shakira, o si te pegaste al último tema de la colombiana y no quieres dejar de escucharla, te recomendamos tres títulos de la cantautora que puedes disfrutar en streaming.

1. “Zootopia” (2016) - Disney Plus

En 2016, Shakira prestó su voz para el personaje de Gazelle, uno de los personajes de la película animada “Zootopia”.

“La cinta es protagonizada por animales antropomórficos que viven en la ciudad de Zootopia. El zorro Nick Wilde ayudará a la primera coneja policía, Judy Hopps, para resolver un caso, porque en la ciudad de Zootopia en la cual las presas y depredadores siempre han convivido, estos últimos se están empezando a volver salvajes inexplicablemente”, se lee en la sinopsis.

Además de prestar su voz, Shakira canta uno de los temas del filme llamado: “Try Everything”, escrito por la cantante Sia y lanzado el 9 de octubre de 2015.









2. “Shakira In Concert: El Dorado World Tour” (2019) - Prime Video

Después del exitoso lanzamiento del álbum “El Dorado”, Shakira regresa al escenario con su espectáculo más renombrado hasta el momento, interpretando éxitos como “Chantaje” y “La Bicicleta”, así como temas de su repertorio de más de 20 años en estadios/arenas con entradas agotadas en todo el mundo. Disponible en algunos países.





3. “Matchday” Inside FC Barcelona (2019) - Netflix

Esta docuserie fue creada por Barça Studios y cuenta con un total de 8 capítulos. “Matchday” cuenta cómo se vivieron a la interna del club ocho partidos (uno por capítulo) de la temporada 2018-2019 que fueron claves para el equipo que dirigía en ese entonces Ernesto Valverde.

Shakira y sus hijos Milan y Sasha son parte de este documental.





