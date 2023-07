El pasado 4 de julio se estrenó en los cines de Estados Unidos “Sound of Freedom” (”Sonido de libertad”), un drama protagonizado por Jim Caviezel, Mira Sorvino y Bill Camp que narra la historia de Tim Ballard, un exagente del gobierno de Estados Unidos, que renuncia a su trabajo para dedicar su vida a salvar a los niños de los traficantes sexuales mundiales. El filme está producido por Eduardo Verástegui.

La película se terminó de rodar en 2018, pero recién ahora, 5 años después, se estrena en cines gracias a que en marzo de este año Angel Studios adquiere los derechos de distribución mundial.

“Sound of Freedom es una película fascinante que comparte la historia de los heroicos esfuerzos de un hombre para rescatar a los niños del tráfico de personas”, dijo el director ejecutivo de Angel Studios, Neal Harmon, en su momento.

“A través de esta poderosa experiencia cinematográfica, nuestro objetivo es amplificar el creciente movimiento para exponer esta atroz violación de los derechos humanos e inspirar a las personas a tomar medidas, ayudando a sus comunidades a poner fin a esta esclavitud moderna de una vez por todas”, agregó.





Caviezel por su parte, dijo de esta cinta: “Estoy muy orgulloso de ser parte de esta impactante película. De hecho, diría que esta es la segunda película más importante que he hecho después de ‘La Pasión de Cristo’”.

¿“Sound of Freedom” está basada en una historia real?

“Sound of Freedom” está basada en la historia real de Tim Ballard, un ex agente del gobierno de los EE. UU. que deja su trabajo para rescatar a niños de los traficantes sexuales mundiales.

Ballard (Caviezel), un agente federal, se encuentra perdiendo la esperanza en el oscuro campo del trabajo criminal infantil. Sin embargo, Ballard rápidamente descubre la misión de su vida cuando logra liberar a un niño de siete años que fue secuestrado. Cuando el menor le pide a Ballard que encuentre a su hermana que también fue secuestrada, Ballard decide dedicar su vida a rescatar a los niños de la esclavitud sexual.

Jim Caviezel en una escena de “Sound of Freedom.” Foto: SV News photo/Angel Studios. / None

¿Quién es Tim Ballard?

Timothy Ballard es un activista estadounidense. Es fundador y CEO de la organización sin ánimo de lucro Operation Underground Railroad (O.U.R.) y CEO de The Nazarene Fund. Su función es detener la trata de niños, niñas y adolescentes.

Gracias a Ballard, miles de menores han sido rescatados de las manos de traficantes. Además ha ayudado a detener a más de 750 traficantes y gracias al desarrollo de un software ha podido infiltrarse en redes de intercambio de pornografía infantil.





Eduardo Verástegui y Mel Gibson hablan de “Sound of Freedom”

En entrevista exclusiva a People en Español, Eduardo Verástegui afirmó que “Sound of Freedom” es la película más importante de su carrera. Asimismo, reveló que el filme “está salvando su vida”.

“Cuando uno trabaja en proyectos diseñados a salvar vidas esas vidas salvan la tuya también”, acotó el actor mexicano, quien años atrás conoció el trabajo de Ballard y quedó impactado.

“Quedé inspirado de conocer a heroes de la vida real, pero también en shock cuando me contaron lo que hacían. Viajan por diferentes partes del mundo encubiertos, visitando los rincones más oscuros del planeta a rescatar niños secuestrados para explotación sexual”.

Junto a Alejandro Monteverde, el director y guionista de “Sound of Freedom”, Verástegui produjo y trató de sacar adelante el filme.

“Desde hace 20 años hice este compromiso, esta promesa que le hice a Dios y a mis padres de usar mi vida, los talentos, todo lo que soy, en proyectos que tengan el potencial de entretener a la audiencia, pero también de hacer una diferencia en la vida de los demás porque el arte tiene ese poder”, dijo.

Escena de "Sound of Freedom".

Mel Gibson, quien trabajó con Caviezel en “La Pasión de Cristo”, ha recomendado ver la pelīcula.

“Uno de los problemas más inquietantes en el mundo hoy en día es el tráfico humano. Y particularmente, el tráfico de niños”, dijo Gibson en un video publicado en Instagram desde la cuenta oficial de Eduardo Verástegui.

“Nuestro futuro son nuestros niños. El primer paso para erradicar este crimen es la concienciación”, recalcó el cineasta estadounidense refiriéndose al largometraje.

Así como Gibson, son varias las figuras que están apoyando “Sound of Freedom”. Entre ellos: Carlos Ponce, Alejandro Sirvent, Alexander Acha, entre otros.

“Sound of Freedom” en taquilla

Estrenada el 4 de julio de 2023 en los cines de Estados Unidos, “Sound of Freedom” viene recaudando hasta el momento US$45,668,594. El día de su estreno, la cinta disponible en 2.637 salas de cines, recaudó US$ 14,2 millones de dólares, superando a Indiana Jones 5, que se estrenó el 30 de junio en más de 4.600 cines, con US$ 11,7 millones de dólares.

Cuándo se estrena en Perú “Sound of Freedom”?

Hasta el cierre de esta nota, no hay fecha confirmada del estreno de “Sound of Freedom” en el Perú.





