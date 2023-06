La película “Spider-Man: Across the Spider-Verse” no será estrenada en los Emiratos Árabes Unidos, pues no cumple con los requisitos de censura del país. La prohibición llega apenas una semana antes del estreno de la película de Sony Pictures, el 22 de junio, en la región.

La decisión de la junta de censura árabe del estreno de “Spider-Man: Across the Spider-Verse” marca un cambio drástico después de que la película predecesora, “Spider-Man: Into the Spider-Verse” (2018), fue un exitoso en el país. Había ganado 1.7 millones de dólares en el territorio emiratí.

Además, puede que “Spiderman-Man: Across the Spider-Verse” no se estrene en Arabia Saudita, pues los requisitos de censura de ese país con muy parecidos a los de Emiratos Árabes Unidos. Ese estreno aún no tiene confirmación.

"The Spot" es el villano principal de "Spider-Man Across the Spider-Verse". (Foto: Sony)

¿Por qué la película fue censurada en Emiratos Arabes Unidos?

Fuentes de Variety indicaron al medio internacional que la razón de la cancelación del estreno se deduce a partir de una escena que tiene un cartel de fondo, en el cual aparece la bandera transgénero y el mensaje: “Proteger las vidas trans”; esto continúa siendo una sospecha casi confirmada.

Además de la pancarta con la bandera perteneciente a la comunidad LGBTQ+, “Spider-Man: Across the Spider-Verse” también ha llamado la atención por la exploración del arco de Gwen Stacy (voz de Hailee Steinfeld). Los fans la interpretan como un personaje transgénero.

En la película, la compañera del Hombre Araña, Gwen Stacy mantiene en secreto su verdadera identidad a su padre. Además, los colores de la bandera trans tiñen las escenas del personaje. Sin embargo, es un hecho que Stacy se identifique como transgénero en la cinta de Disney.

No es la primera vez que una película de Disney sea censura en un país por tener contenido LGBTQ+. El año pasado, “Lightyear” no se estrenó en Emiratos Árabes Unidos, debido a una escena que mostró un beso entre dos guardabosques espaciales lesbianas. Asimismo, el spin-off de “Toy Story” también fue prohibido en Arabia Saudita, Kuwait y Malasia.

