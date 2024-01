“Star Wars: New Jedi Order” sucede más de 15 años después de los acontecimientos de “Star Wars: Episodio IX - The Rise of Skywalker”. En la nueva película, aparecerá la actriz Daisy Ridley como la aprendiz Jedi y combatiente de la Resistencia, Rey Skywalker. En enero, se reveló cuánto ganará por interpretar el personaje.

La historia sigue a la siguiente generación de Jedi, liderados por Luke Skywalker. Es importante destacar que la serie de novelas de “Star Wars: The New Jedi Order” fue considerado no canónico después de la adquisición de Lucasfilm por parte de Disney en 2012.

"Star Wars: The Rise of Skywalker". (Foto: Captura de video)

En la trama de la película, la República Galáctica y la Nueva República se enfrentan a una nueva amenaza llamada los Yuuzhan Vong, una raza extragaláctica con tecnología y prácticas de la fuerza resistentes a los métodos convencionales de la galaxia conocida. Los Yuuzhan Vong son una fuerza militar y religiosa con el objetivo de conquistar y remodelar la galaxia con sus propias creencias.

¿Cuál es el salario de Daisy Ridley?

Daisy Ridley es Rey Skywalker en "Star Wars: The Rise of Skywalker".

Algunas de las actrices más importantes de Hollywood bordean el millón y los 10 millones de dólares de sueldo por participar en una película, como Emily Blunt (4 millones de dólares por “Oppenheimer”) o Millie Bobby Brown (10 millones de dólares por “Enola Holmes”).

De acuerdo con la información de los podcasters John Rocha y Jeff Sneider en The Hot Mic, la actriz Daisy Ridley ganará alrededor de 12,5 millones de dólares por su participación en “Star Wars: New Jedi Order”. Y esto la sitúa a la altura del salario de Margot Robbie en “Barbie”.

Se conoce que a Ridley se le pagó alrededor de 200 y 300 mil dólares por su trabajo como Rey en “Episodio VII - The Force Awakens”. Quiere decir que la mejora salarial sería sustancial en su próximo trabajo.

Aunque es difícil saber los salarios de los actores de Star Wars, los conductores del programa de Youtube hicieron los cálculos. Un ejemplo es Mark Hamill que habría ganado un monto en siete cifras por participar del “Episodio VII - The Force Awakens”, informó Screenrant.