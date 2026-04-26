El mundo del entretenimiento y el deporte se detiene este domingo 26 de abril de 2026 con la llegada de Supernova Génesis 2026. La Arena Ciudad de México se viste de gala para recibir la segunda edición de este fenómeno de boxeo entre influencers, que este año marca un precedente histórico al ser el primer evento deportivo transmitido en vivo por Netflix para toda Latinoamérica.

Horarios oficiales y dónde ver Supernova Génesis 2026

Si no quieres perderte ni un segundo de la acción, estos son los horarios clave para sintonizar la transmisión oficial:

Apertura de puertas (Arena CDMX): 16:00 (Hora de Perú).

16:00 (Hora de Perú). Alfombra Roja y Previo: 16:15 (Hora CDMX) / 17:15 (Perú/Colombia).

16:15 (Hora CDMX) / 17:15 (Perú/Colombia). Inicio de la cartelera principal: 19:00 (Hora CDMX) / 20:00 (Perú) / 22:00 (Argentina).

19:00 (Hora CDMX) / 20:00 (Perú) / 22:00 (Argentina). Transmisión: Exclusiva a través de Netflix. El evento está incluido en cualquier suscripción activa (Estándar con anuncios, Estándar o Premium) sin costo adicional.

Cartelera completa de peleas: ¿Quiénes se enfrentan hoy?

La velada cuenta con seis combates de alto voltaje, supervisados por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) para garantizar la competitividad. Aquí el orden de los enfrentamientos:

Alana Flores (MEX) vs. Flor Vigna (ARG): El combate estelar de la noche, rodeado de una gran tensión tras sus recientes careos.

El combate estelar de la noche, rodeado de una gran tensión tras sus recientes careos. Mario Bautista (MEX) vs. Aaron Mercury (MEX): Una de las rivalidades más seguidas en redes sociales llega al ring.

Una de las rivalidades más seguidas en redes sociales llega al ring. Karely Ruiz (MEX) vs. Kim Shantal (MEX): Un duelo que ha generado enorme expectativa en las últimas semanas.

Un duelo que ha generado enorme expectativa en las últimas semanas. El Abraham (MEX) vs. Nando (VEN): Choque internacional de pesos pesados.

Choque internacional de pesos pesados. Lonche de Huevito (MEX) vs. Willito (MEX): El enfrentamiento más viral de la cartelera.

El enfrentamiento más viral de la cartelera. Milica (ARG) vs. Ari Geli (ESP): La pelea encargada de encender las emociones al inicio de la jornada.

Artistas invitados y shows musicales en vivo

Supernova Génesis no es solo boxeo; es un festival de entretenimiento completo. Entre cada combate, el escenario recibirá a grandes exponentes de la música:

Óscar Maydon: Representando la nueva ola de los corridos tumbados (19:30 aprox.).

Representando la nueva ola de los corridos tumbados (19:30 aprox.). Ozuna: El toque urbano de la noche desde Puerto Rico (20:30 aprox.).

El toque urbano de la noche desde Puerto Rico (20:30 aprox.). Carin León: El actual ganador del Grammy y referente del regional mexicano (21:30 aprox.).

El actual ganador del Grammy y referente del regional mexicano (21:30 aprox.). Conductores invitados: La velada contará con la participación especial de Bárbara de Regil, Alexis Omman y el análisis de La Cotorrisa.

Alana Flores vs. Flor Vigna: El combate más esperado

La pelea principal tiene un tinte personal. Tras el pesaje oficial del sábado, la tensión subió de nivel cuando Flor Vigna lanzó críticas hacia la familia de la mexicana. Alana Flores, quien ha anunciado que este será su retiro de los cuadriláteros, busca cerrar su etapa boxística con una victoria contundente frente a su público en la CDMX. Se estima que este combate inicie alrededor de las 23:00 horas (Hora de Perú).