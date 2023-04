“Suzume” llega a las salas de cine y su director, Makoto Shinkai, ha sido reconocido como uno de los mejores en el ámbito de la animación y es que se ha dedicado a hacer cintas que, visualmente, son demasiado llamativas para el público que gusta tanto de los animes así como también de las personas que recién se unen a este mundo.

Entre su lista más resaltaste de películas que este produjo y dirigió, tenemos “Your Name” (Kimi no Na wa) o “Weathering with You” (Tenki no Ko).

Shinkai es conocido por su enfoque en temas como la distancia emocional, la soledad y la búsqueda del significado en la vida, y sus obras a menudo presentan imágenes impresionantes y una animación de alta calidad.

5 películas de Makoto Shinkai que tienes que ver ahora mismo

“Your Name” (Kimi no Na wa)

Taki y Mitsuha son dos adolescentes que viven en lugares muy distintos de Japón, pero que misteriosamente comienzan a intercambiar cuerpos durante el sueño. Con el tiempo, ambos descubrirán que sus vidas están más conectadas de lo que pensaban.

“Weathering with You” (Tenki no Ko)

Hodaka, un adolescente que huye de su hogar en una isla remota, se muda a Tokio y comienza a trabajar para una revista. Allí conoce a Hina, una chica con el poder de controlar el clima, y juntos intentan cambiar el curso del tiempo en una ciudad sumergida en la lluvia.

“5 Centimeters per Second” (Byosoku 5 Centimeter)

La historia sigue a Takaki y Akari, dos amigos de la infancia que se ven separados cuando Akari se muda a otra ciudad. La película se centra en los intentos de Takaki por mantener su amistad con Akari, incluso cuando sus vidas siguen caminos diferentes.

“The Garden of Words” (Kotonoha no Niwa)

La historia sigue a Takao, un estudiante de secundaria que sueña con ser zapatero y que un día conoce a Yukino, una mujer mayor que él que se refugia en un jardín durante los días lluviosos. A medida que se conocen mejor, ambos descubren que comparten problemas emocionales similares.

“Children Who Chase Lost Voices” (Hoshi o Ou Kodomo)

La película sigue a Asuna, una joven solitaria que descubre un misterioso cristal que la lleva a otro mundo llamado Agartha. Allí, se une a un joven llamado Shun y a un grupo de aventureros en su búsqueda por el “Tesoro Celestial”, un artefacto que puede conceder cualquier deseo. Pero, a medida que Asuna y sus nuevos amigos se acercan a su objetivo, descubren que el Tesoro Celestial puede tener consecuencias mortales para el mundo en el que viven.

VIDEO RECOMENDADO Platillo nacional formó parte de una batalla de comidas en el octavo capitulo de ‘Food Wars’, en su versión latinoamericana.