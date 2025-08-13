Taylor Swift en “New Heights”: link oficial y horarios para el estreno de su podcast con Travis Kelce

Taylor Swift está de regreso. Tras el descanso que se tomó luego de su gira mundial “The Eras Tour”, la cantante estadounidense lanzará su décimo segundo disco y para anunciarlo eligió un lugar muy especial: el podcast “New Heights” que conduce su novio, Travis Kelce, junto a su hermano Jason Kelce, ambos jugadores de fútbol americano.

Esta es la primera vez que la cantante participa de un podcast y también la primera vez que ofrece una entrevista extendida junto al que es su pareja desde septiembre del 2023. ¿Cómo seguir el estreno? Aquí te lo contamos.

Link para seguir el podcast “New Heights”

El podcast “New Heights” es un programa de corte deportivo que debutó en YouTube el 8 de septiembre del 2022. Fue en ese programa que Travis Kelce contó que, durante un concierto de Taylor Swift, intentó entregarle a la estrella una pulsera de la amistad, y fue ese el primer paso para su hoy conocida historia de amor.

El episodio con Taylor Swift se podrá seguir a través de estos enlaces oficiales:

Link oficial vía YouTube con video:

Tonight’s New Heights special will drop on YouTube and all audio platforms at 7PM ET ❤️‍🔥 https://t.co/f5bIRqJJjZ — New Heights (@newheightshow) August 13, 2025

Otras alternativas:

Puedes acceder a más información del podscat en su web oficial.

Fecha y hora de estreno

El episodio de Taylor Swift en el podcast New Heigts se estrenará el miércoles 13 de agosto en los siguientes horarios por país:

Estados Unidos (zona este): 19 horas.

Perú, Colombia, Ecuador: 18 horas.

México: 17 horas.

Argentina, Uruguay: 20 horas.

Venezuela, Chile, Bolivia: 19 horas.

¿Cuándo sale el nuevo disco de Taylor Swift?

“The Life of a Showgirl” es el nuevo álbum de Taylor Swift. De momento, la fecha de lanzamiento aún no se conoce, pero en publicaciones en su sitio web se explica que el álbum, para los que apliquen a la pre-venta, se enviará antes del 13 de octubre.

¿Cómo se llamará el nuevo álbum de Taylor Swift?

El nuevo álbum de la estrella del pop estadounidense Taylor Swift se llamará “The Life of a Showgirl”.

Su tienda en línea mostró imágenes difuminadas de un vinilo, un CD y una cinta de casete superpuestas con un candado brillante de color naranja, al explicar que la portada del disco será “revelada en una fecha posterior”.

“Quería mostrarles algo”, dice la cantante en un video publicado en su Instagram mientras sostiene un disco de vinilo con la portada completamente borrosa.

“Este es mi nuevo álbum, ‘The Life of a Show Girl’, dice en la grabación, un fragmento del pódcast “New Heights” de su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, y su hermano, el exjugador de la NFL Jason Kelce.

“The Life of a Showgirl” es el sucesor del álbum “The Tortured Poets Department”, que se publicó el año pasado y vendió 1,4 millones de copias el primer día.

Desde 2021, Swift ha estado cumpliendo su promesa de regrabar sus seis primeros discos con el fin de recuperar los derechos sobre ellos.

En mayo, la ganadora de 14 premios Grammy, que mantenía una disputa con ejecutivos discográficos desde 2019 por la propiedad de su música, anunció que había comprado todo su catálogo por una suma no revelada.

La también compositora de 35 años batió récords con su gira “Eras”, de casi dos años de duración.

Recaudó 2.000 millones de dólares en 149 conciertos en todo el mundo, lo que la convirtió en el tour más lucrativo de la historia de la música.