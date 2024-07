La más grande estrella. Taylor Swift es una mujer reconocida en televisión como “la mera industria musical” de Estados Unidos, con más de 300 millones de reproducciones a diario (álbum “The Tortured Poets”), la intérprete #1 en ventas mundiales en 2023, y un patrimonio de más de 1,3 millones de dólares, según Forbes Women. Hablar de su talento es interesante, pero la directora de la docuserie, Kate Siney, prefiere que los entrevistados hablen ante las cámaras de la pelea de Swift con el productor musical Scooter Braun por los derechos de sus primeros seis álbumes, un antes y después de Criston en la carrera de la cantante.

Taylor Swift: “Mi música fue vendida a mis espaldas”

El primer episodio de la serie está del lado de Taylor Swift. Estaba molesta con la empresa Big Machine de Scott Borchetta, propietario de la primera discográfica con la que firmó a los 14 años y a la que debió su exclusividad durante 13 años. Ella esperaba comprar los discos que grabó de adolescente, pero dijo que nunca se lo permitieron. A pesar de cuánto los quería, lidió con que Borchetta vendiera su sello a Ithaca Holdings de Scooter Braun, el representante de Justin Bieber y Kanye West, quien era un dolor de cabeza para Swift antes de 2019.

El videoclip "The Man" de Taylor Swift es una queja directa a la situación con Braun y otros hombres de la industria musical. "Es difícil ver el video solo como una respuesta a cómo siente que la han tratado como empresaria y estrella del pop a lo largo de su carrera", dice el periodista musical de LA Times, Mikael Wood.

Los seis primeros discos de Swift con Big Machine fueron “Taylor Swift”, “Fearless”, “Speak Now”, “Red”, “1989″ y “Reputation”. Un momento cumbre ocurre cuando ella ve las limitaciones de su contrato cuando quiere reproducir su música en TV y cine, como la ceremonia de los American Music Awards (AMA), donde sería premiada como Artista de la Década, o en un documental de Netflix. En esas oportunidades, los derechos de los discos todavía pertenecían a Braun y Borchetta.

Álbumes Lanzamiento original Año de regrabación Taylor Swift 2006 Próximamente Fearless 2008 2021 Speak Now 2010 2023 Red 2012 2021 Reputation 2017 Próximamente 1989 2014 2023

“Quiero decirle a todas las mujeres jóvenes que habrá personas en el camino que intentarán socavar su éxito o atribuirse el mérito de su éxitos o su fama”, dijo la cantante de 34 años, Taylor Swift, durante la premiación del Álbum del Año en la 58 Edición de los Premios Grammy.

“Por favor, digan a Scott Borchetta y Scooter Braun cómo se sienten al respecto”, decía Taylor Swift a sus seguidores en Tumblr, la red social donde se descargó al ver que no tenía opciones legales para pelear la compra de sus discos con los empresarios. El segundo episodio del documental de Max empieza con ese texto. Navega por el miedo del productor musical por las amenazas de muerte en las redes sociales y hay una entrevista donde él insiste en que Taylor no quiso negociar con su empresa.

Kanye West interrumpió el discurso de premiación de Taylor Swift en los VMA 2009 para decir que Beyonce se merecía el premio. Además, en 2016, Kanye West lanza la canción "Famous" donde llama a la cantante "perra", según la letra: "Para toda la gente del Southside que me conoce bien, siento que Taylor y yo podríamos tener sexo, porque yo hice famosa a esa perra. ¡Oh Dios! Yo hice famosa a esa perra".

“Si Scooter Braun no se hubiera prestado para comentarios misóginos contra Taylor en 2016, ella no actuaría así, pero él se burló de ella”, dice el músico, ‘swiftie’ y difusor de conciertos tributo a Taylor Swift en Lima, Sergio Del Campo.

“El documental es bien imparcial, pero parece estar del lado de Scooter y la muestra como la llorona. Te das cuenta de que él (Scooter) solo estaba haciendo su trabajo. Podría ser un espectáculo mediático, pero ella llegó a preguntarse por qué hombres de la industria musical le estaban impidiendo comprar y la fastidiaban. Por eso, Taylor decide regrabar sus discos, lo cual es un pro y contra, porque ahora muchas disqueras quieren que los músicos no puedan regrabar sus discos, aunque todo es negociable”, agrega.

Las regrabaciones Taylor’s Version

Las regrabaciones de los primeros álbumes de Swift se titulan de la misma forma, pero con el seudónimo adicional de “Taylor’s Version”. “Algo que las swifties amamos de las remasterizaciones es que tienen canciones ‘From The Vault’, o sea la música que quería sacar y nunca pudo en las primeras versiones”, dice Alessandra La Madrid Ramírez, integrante del club de fans Swiftie Space Perú y una leal ‘swiftie’ que la siguió hasta el concierto de Argentina en el marco de la exitosa gira The Eras Tour.

Una entrada al concierto de Taylor Swift puede costar más de 1148 soles. En los últimos años, la cantante ha jugado con los mensajes en subtexto en sus conciertos para prevenir a las fans sobre sus próximas regrabaciones "Taylor's Version". Es usual que utilice colores alusivos al disco antes de anunciar la venta. (Foto: X/@fireworkshow13 | Instagram/taylorswift).

“Nosotras volvemos a vivir lo que, en su momento, fue la primera era (álbum) de Taylor y agradezco que ella haya peleado por esto, porque si no jamás tendríamos esas canciones perdidas”, añade La Madrid Ramírez. “Es interesante que el documental sea parcial para las dos partes y te cuente la versión de Scooter y Taylor, entonces la persona pueda decidir de qué lado estar”.

“¡En 2019, nadie sabía qué iba a pasar!”, dice la productora multimedia y ‘swiftie’, Romina Badoino. “Nadie sabía si las ‘Taylor’s Version’ tendrían éxito, porque era pedirle a la gente que te compre el mismo álbum o que escuchen las mismas canciones”, agrega.

Taylor Swift se vistió de celeste para el anuncio del lanzamiento de regrabación del álbum "1989 Taylor’s Version" en el en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

“Había un montón de swifties y youtubers que decían que no iba a funcionar y criticaban que la voz de Taylor estaba más madura. Y bueno, fue inteligente con una gran estrategia comercial y emocional, al decir que quería ‘su música de vuelta’, además de incluir nuevas canciones y sacar nuevos videoclips. He podido escuchar a swifties que no querían ir a un restaurante porque no estaban tocando las ‘Taylor’s Version’. También digo que es un éxito, porque los vinilos de regrabación siguen vendiendo millones de copias y sumando reproducciones en Spotify, como si fuera una canción completamente nueva”, añade.

La ciencia detrás de las regrabaciones

Swift negoció la compra de sus discos en 2020 y eso terminó en mal puerto. Con una cláusula de confidencialidad, Braun pedía a la cantante no hablar mal de su persona en redes sociales o mencionar las regalías que el productor requería a su favor. Ella no aceptó sus condiciones, se sintió limitada. Entonces, Braun vendió las copias maestras a la firma Shamrock Holdings, un grupo de capital privado propiedad de Disney, por el supuesto monto de 300 millones de dólares. Golpe bajo.

Sin éxito en los acuerdos con los empresarios, Swift anuncia la regrabación de sus primeros discos el 22 de agosto de 2019, cuando el contrato de exclusividad con Big Machine (ahora propiedad de Braun) estaba a un año de vencer y estaría más liberada de las disqueras.

Sobre los derechos musicales, Viana Rodríguez, abogada y docente de la Facultad de Artes Escénicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) explica que En la música, hay tres tipos de derechos: -Derechos del autor (compositor): Con estos, el autor puede autorizar que su obra musical sea incluida en un disco, que se hagan copias del mismo, subir la canción a plataformas digitales, autorizar a terceros para que sincronicen su obra en un comercial o película. -Derechos fonográficos: El segundo nace cuando una persona natural o jurídica financia la grabación de un máster (fonograma), lo que implica una inversión de dinero y un riesgo importante. -Derechos del artista: El tercero es el derecho en favor del artista que canta o que toca un instrumento, el cual no siempre es el mismo que compone la canción.

“No estoy segura si los padres de Taylor Swift tuvieron asesoría legal antes de firmar el contrato con Big Machine, que me parece de un plazo larguísimo (13 años). Les enseño a mis alumnos que un acuerdo así no es viable, salvo que cada cierto tiempo te permita hacer ajustes a las condiciones”, comenta Rodríguez. “Las condiciones del contrato nos pueden parecer injustas, pero la verdad es que ellos firmaron y Taylor se dio cuenta de que no tenía armas legales para cuestionar esto en un juicio, así que apeló a su fuerza comunicacional: sus fans”.

Los contratos en la industria musical no tienen por qué ser sentencias perpetuas; además, la empresa necesita exclusividad por la inversión de tiempo y dinero. ¿Ser la “Persona del Año 2023″ por Time te hace ajena al error? Tal vez Taylor Swift firmó donde no debía, pero también estaba indignada por tener que tratar con una persona que consideraba desagradable y sus fans la apoyaron. Y ya quedó claro que nadie le quita la razón a la reina de las ‘swifties’.