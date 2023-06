La nueva película del Universo Extendido de DC “The Flash” llegó a las salas de cine el pasado jueves 15 de junio en Latinoamérica. Tras el estreno, el público fue testigo –finalmente- de la historia dirigida por Andrés Muschietti y protagonizada por el polémico actor Ezra Miller. Sin embargo, él no fue el único que se ha robado la atención. La actriz Sasha Calle (“The Young and the Restless”) encantó a los fanáticos con su actuación como Kara Zor-El ‘Supergirl’.

Gracias al éxito que viene teniendo “The Flash”, la joven estadounidense viene acaparando titulares por su interpretación del personaje inspirado en los cómics “Supergirl: La mujer del mañana”. ¿Quieres saber qué dijo sobre su personaje? A continuación, te contamos todos los detalles.

¿Qué dijo Sasha Calle sobre su papel de Supergirl en “The Flash”?

Después de su paso por la serie de televisión “The Young and the Restless” de CBS, Sasha Calle fue elegida para su primer papel cinematográfico de Supergil en febrero de 2021. Ahora, que la película ya se proyecta en cines, la actriz ha confesado que el proyecto “ha sido una pasarela hacia una mejor historia para ella”. “La amo mucho y la siento muy profundamente. Solo quiero sumergirme más profundamente en Kara y sus sentimientos en su día a día”, dijo al medio Entertainment Tonight (ET).

Sin embargo, el largometraje “The Flash” no le permitió a Sasha Calle ahondar en el pasado de su personaje y sus pensamientos al enfrentarse con su enemigo Zod. Por ello, la actriz espera tener la oportunidad de darle profundidad a Supergirl en su próxima película. “Me encantaría verla con ropa normal, con ropa humana. Como fan, durante todo el tiempo que estuve filmando, no dejaba de pensar: ‘¿Qué se pondría ella? ¿Qué gafas usaría? En ‘The Flash’ no nos encontramos con su ‘ser humano’, así que eso sería algo genial de ver”, aseguró al mismo medio.

(Foto: Warner Bros)

¿Qué dice la sinopsis de “The Flash”?

Ambientada en el Universo Extendido de DC (DCEU por sus siglas en inglés), la película “The Flash” sigue a Barry Allen (Ezra Miller), el hombre más rápido del mundo que opta por utilizar su ritmo sobrehumano para viajar al pasado y salvar a su madre; aunque, necesitará refuerzos para lograrlo.

“Flash viaja a través del tiempo para evitar el asesinato de su madre, pero sin saberlo provoca cambios que resultan en la creación de un multiverso”, cita la sinopsis oficial de “The Flash”.

(Foto: Warner Bros. Pictures)

Mira el tráiler de “The Flash”

¿Quiénes integran el elenco de “The Flash”?

La cinta “The Flash” es protagonizada por el polémico actor Ezra Miller, quien está acompañado en la pantalla grande por Ben Affleck y Sasha Calle.

Estos son todos los actores que integran el cast de “The Flash”:

Ezra Miller como Barry Allen / The Flash

(Foto: Warner Bros. Pictures)

Ben Affleck como Bruce Wayne / The Batman

Michael Keaton como Bruce Wayne / The Batman (en otra línea temporal)

(Foto: Warner Bros. Pictures)

Sasha Calle como Kara Zor-El / Supergirl

Michael Shannon como General Zod

Ron Livingston como Henry Allen

Maribel Verdú como Nora Allen

Kiersey Clemons como Iris West

Antje Traue como Faora-Ul

Temuera Morrison como Thomas Curry

Saoirse-Monica Jackson

Rudy Mancuso

Luke Brandon Field

