“The Rock” llora mientras recibe un aplauso de 15 minutos en Venecia por “The Smashing Machine”

Dwayne “The Rock” Johnson vivió uno de los momentos más emotivos de su carrera en el Festival de Cine de Venecia. El actor no pudo contener las lágrimas tras recibir una larga y sentida ovación por su participación en la película “The Smashing Machine”, que fue presentada con gran expectativa en el certamen europeo.

El público, críticos y asistentes se pusieron de pie para aplaudir la cinta y, en particular, la actuación de Johnson, quien sorprendió con una interpretación alejada de su imagen más habitual en el cine de acción.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

La Roca llora durante la ovación de pie de 15 minutos que recibió The Smashing Machine en Venecia. Está recibiendo elogios por su actuación en la película pic.twitter.com/9CmfRrvJhZ — Miguel Araiza (@miguelaraizac) September 1, 2025

El reto de “The Smashing Machine”

La película, dirigida por Benny Safdie, narra la historia de Mark Kerr, el legendario luchador de artes marciales mixtas que en los años noventa se convirtió en una de las figuras más icónicas del deporte, pero que también enfrentó adicciones, lesiones y una vida personal marcada por la turbulencia.

Para Johnson, este papel significó un giro radical en su carrera: un proyecto íntimo y dramático que le exigió mostrar vulnerabilidad y profundidad emocional. Su desempeño ha sido descrito por la crítica como “valiente”, “transformador” y “uno de los mejores de su trayectoria”.

Una carrera marcada por la reinvención

Aunque Johnson ha construido su éxito en Hollywood gracias a su carisma y sus papeles en grandes franquicias de acción, este proyecto demuestra que su talento va más allá de los blockbusters. Su compromiso con el personaje y la entrega en cada escena han hecho que “The Smashing Machine” sea considerada una de las sorpresas más destacadas del festival.

La reacción en Venecia parece marcar un antes y un después en su carrera actoral, situándolo en un terreno donde las nominaciones a premios de prestigio podrían estar a la vuelta de la esquina.

El público y la crítica lo respaldan

Los medios presentes en el festival han coincidido en que Johnson logra transmitir la dureza y fragilidad de Kerr con una humanidad inesperada. La ovación se extendió por varios minutos, mientras el actor, visiblemente conmovido, agradecía al equipo de la película y al público.

En redes sociales, el momento rápidamente se viralizó, generando mensajes de apoyo de fanáticos y colegas de la industria que celebran este nuevo paso en la carrera de “The Rock”.

¿Un futuro rumbo al Oscar?

Con el recibimiento en Venecia, “The Smashing Machine” ya se perfila como una de las contendientes fuertes en la temporada de premios. Los críticos no descartan que Dwayne Johnson pueda entrar en la conversación de los Oscar, un logro que marcaría un punto de inflexión en su trayectoria.

Lo que está claro es que este proyecto ha demostrado que el actor, productor y exluchador tiene todavía mucho que ofrecer en el mundo del cine, no solo como estrella taquillera, sino también como intérprete capaz de emocionar y sorprender.

Ficha técnica de “The Smashing Machine”