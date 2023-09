En un giro impactante, Tim Ballard, la figura en la que se basó la película “Sound of Freedom”, se encuentra actualmente bajo investigación debido a graves acusaciones de acoso sexual hacia siete mujeres. Estas alegaciones han sacudido tanto su papel en la película como su reputación como líder de Operation Underground Railroad (OUR). A medida que esta investigación se desarrolla, se revelan detalles perturbadores sobre su conducta, lo que arroja sombras sobre la campaña viral de “Sound of Freedom”.

Las acusaciones detrás de la investigación

Las fuentes cercanas a la organización Operation Underground Railroad (OUR) han revelado que Tim Ballard habría acosado sexualmente a siete mujeres que colaboraron con él en las operaciones destinadas a rescatar a víctimas de la trata de personas. Según informa Vice, Ballard supuestamente intentaba convencer a estas mujeres de dormir y bañarse juntos durante las misiones encubiertas para mantener una fachada. Además, se alega que envió al menos una foto de sí mismo en ropa interior a una de las mujeres.

La respuesta de Operation Underground Railroad

Operation Underground Railroad (OUR), la organización fundada por Tim Ballard, ha confirmado que este último renunció a su cargo el 22 de junio de 2023 y que se ha separado permanentemente de OUR. En un comunicado, OUR ha reafirmado su compromiso de combatir el abuso sexual y su firme política de no tolerar el acoso sexual ni la discriminación en la organización. OUR ha tomado medidas proactivas contratando a una firma de abogados privada para llevar a cabo una investigación exhaustiva de todas las acusaciones pertinentes. Además, la organización está evaluando y mejorando sus protocolos y gobernanza.

Impacto en la campaña de “Sound of Freedom”

“Sound of Freedom”, la película basada en las operaciones de Tim Ballard y en el trabajo de Operation Underground Railroad, se ha visto envuelta en controversia desde su lanzamiento. La película ganó notoriedad gracias a una campaña viral y a un esquema de donaciones que involucra a la productora Angel Studios regalando boletos a donantes. Sin embargo, ya antes había sido criticada por sobrevivientes de trata, quienes lamentaron que no se les consultara sobre la narrativa de la película y que consideraron que presentaba una representación sensacionalista del tráfico de personas.

Críticas previas y la reacción en México

Además de las críticas previas, la película también ha sido objeto de escrutinio en México, donde el actor y productor Eduardo Verástegui, quien está vinculado al proyecto, ha expresado su intención de postularse como candidato independiente en las elecciones presidenciales de 2024. Estas nuevas acusaciones de acoso sexual hacia Tim Ballard plantean preguntas sobre el futuro de la película y la respuesta de Verástegui.

Es relevante destacar que tanto Eduardo Verástegui como Jim Caviezel, el actor que interpreta a Tim Ballard en “Sound of Freedom,” han expresado su apoyo a Donald Trump, quien también enfrentó acusaciones de abuso sexual a principios de este año.

Las acusaciones de acoso sexual contra Tim Ballard han generado un impacto significativo tanto en su carrera como en la campaña de “Sound of Freedom”. A medida que se desarrolla la investigación, se plantean cuestiones sobre la integridad de Operation Underground Railroad y su capacidad para continuar sin su fundador. Mientras tanto, la película continúa en cartelera, y el destino de la campaña viral y las ambiciones políticas de Verástegui permanecen inciertos en medio de estas graves acusaciones.

