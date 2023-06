Los cinco pasajeros a bordo del “Titán”, el sumergible perdido el domingo cuando efectuaban un viaje turístico al pecio del Titanic, en el Atlántico Norte, perdieron la vida por la “implosión catastrófica” de la nave, anunciaron el jueves la Guardia Costera estadounidense y los organizadores de la expedición. Con esto, se dio por terminada la búsqueda que tuvo en vilo al mundo entero en la última semana.

En medio de está búsqueda y cuestionamientos alrededor del “Titán”, Alan Estrada, actor y youtube mexicano fue consultado por varios medios de comunicación debido a que en 2022 él fue parte de este viaje al fondo del mar.

“Que el sumergible ahí se haya atorado o enganchado con algo, esto es una hipótesis, puede ser una red de pescar incluso o puede ser con algún metal si ya habían llegado al barco (Titanic). Si están atorados con algo se necesitaría otro sumergible que los encuentre y los ayude a liberar”, explicó Alan horas antes de que se confirmara la mencionada implosión del “Titán”.

El actor detalló que la nave tiene un protocolo durante el descenso con el que la tripulación está obligada a abortar la misión y regresar si pierde comunicación con la central por un tiempo determinado.

Estrada, quien documentó su viaje para su canal Alanxelmundo, añadió que es también probable que el submarino haya perdido comunicación y soltado los lastres para subir y se encuentre en alguna parte del océano.

“Tiene un sistema (de lastres) que los arroja para que el mismo sumergible por flotación llegue a la superficie, en el caso de que haya perdido comunicación y arrojado el lastre y el sumergible haya salido a la superficie, está en algún punto del océano, en la superficie esperando a ser rescatado”, declaró.

Yordi Rosado y Alan Estrada conversan sobre la experiencia del actor en el fondo del mar.

El primer contacto de Alan Estrada con el “Titán”

En entrevista con Yordi Rosado, publicada hace un mes en el canal de YouTube del presentador mexicano, Alan Estrada contó que lo llevó a subir al famoso “Titán”.

Dedicado desde hace algunos años a viajar por el mundo y compartirlo por su canal “Alanxelmundo”, el mexicano dijo que el primer contacto surgió en medio de la pandemia. El actor pensaba cómo podía ofrecer algo más impactante en su cuenta de YouTube y empujado por un reportaje que se había hecho por el “Titán” en ese tiempo, se interesa por hacer el primer contacto con la empresa.

Tras presentarse y explicar a lo que se dedica, Estrada recibió el visto bueno de la compañía organizadora de la expedición, OceanGate Expeditions y solo le quedaba pagar por el servicio. Alan dijo que el viaje al fondo del mar le costó 125 mil dólares, la mitad de lo que les costó a las víctimas fallecidas en los últimos días.





Lo que dijo Alan del “Titán”

La charla con Yordi se tornó amena pero lo que llamó la atención fue las revelaciones que hizo Alan sobre el “Titán” que no hace más que confirmar que el sumergible no era nada confiable. A continuación, transcribimos lo dicho por Estrada en “La entrevista con Yordi Rosado”.

“Tengo un mes para conseguir la lana (dinero)... conseguí a los patrocinadores. Cuando llegó ese día dije: ¿Qué estoy haciendo? y luego pensé: esto es una empresa seria. Llega el día de hacerlo y me mandan el release que tenía que firmar yo de responsabilidades y era una biblia. Cuando lo leí me asusté mucho porque básicamente lo que dice que si te mueres es tu culpa”.

“Lo que dice es algo así: Estoy consciente que estoy subiendo a un sumergible experimental que nunca ha bajado a estas profundidades y que además es el primer sumergible hecho de fibra de carbono que ha intentado bajar a estas profundidades, que puede haber fallas, que provoquen lesiones o la muerte y que no son responsabilidades de la empresa”.

“Entonces dije: rajarme me sale muy caro... ni modo. Una vez que me subo al barco, ya me tranquilicé un poco. Conocí a toda la gente que iba a viajar”. Ante la pregunta de Yordy sobre si los preparan físicamente, Alan respondió que no. Que su única preparación física fue no comer frejoles. Fui testigo de la primera inmersión exitosa, de tocar fondo. El problema surge cuando regresamos, no había batería y no se podía enganchar el Titán al barco. Como no podían engancharlo, se tardaron 10 horas... a las 4 am lograron recuperarlo y como no salieron bien las cosas, ahí me dijeron: Alan, no vamos a bajar, hay cosas que arreglar, se dañó el sumergible. Puedes volver el año que entra y no te vamos a cobrar... Entonces dije, tengo un año más de vida (risas)”.

“El año siguiente viajo, y luego me entero que la inmersión anterior había salido mal y habían estado atrapados 27 horas”. Consultado sobre si hay baño en el Titán, Alan dijo que es como pequeña caja sin privacidad. “Tienes que hacer delante de todos”.

“Estaba consciente de que era muy riesgoso. El mayor riesgo es que tu viajas y te puedes atorar con cualquier cosa. Te pasa eso y no hay forma de que alguien pueda rescatarte... Son 3800 metros.”

“Si hay alguien al que le pueda dar un ataque de ansiedad, hay unas jeringuitas para dormirlos”.

“Una vez que llegas, el problema es encontrar el Titanic. Hay unos puntos de referencia que se conocen y una vez que lo ves, sí es emocionante, impactante y como ver un fantasma”.