Tom Hiddleston en exclusiva por “La vida de Chuck”: “Bailar es liberación, es expresión, es conexión”
La filmografía de Stephen King no se limita solamente al terror. Entre sus páginas se encuentran también relatos íntimos, profundamente humanos y cargados de reflexión sobre la vida y la muerte. Ese es el caso de “La vida de Chuck”, novela corta publicada en 2020 dentro de la colección “If It Bleeds”, que ahora llegó al cine de la mano de Mike Flanagan, uno de los cineastas más ligados al universo del escritor.

