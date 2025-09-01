Tom Hiddleston en exclusiva por “La vida de Chuck”: “Bailar es liberación, es expresión, es conexión”

Con un elenco encabezado por Tom Hiddleston, Chiwetel Ejiofor y Karen Gillan, la película plantea una historia dividida en tres actos que se mueven entre lo apocalíptico, lo cotidiano y lo íntimo, siempre con un mismo eje: ¿qué es lo que realmente hace que la vida tenga sentido?

En Saltar Intro de El Comercio accedimos a una entrevista exclusiva en donde tanto Hiddleston como Ejiofor compartieron cómo fue sumergirse en la propuesta atípica de King y qué fue lo que resonó en ellos al darle vida a sus personajes.

Una historia que celebra lo cotidiano

Tom Hiddleston, quien interpreta a Chuck, confezó que lo que más le atrapó de la historia fue su mirada agridulce sobre la vida:

“Lo que amé desde que la leí es que la película acepta que la vida es difícil. En el camino encontramos dolor, pérdida y duelo, pero también alegría y amor. Y son justamente esos recuerdos, esas conexiones, los que nos dan el coraje de seguir adelante cuando todo parece derrumbarse.”

El actor británico también subrayó que Stephen King, aunque muchas veces asociado con la oscuridad, ofrece aquí un mensaje luminoso: “La conclusión de King y de Mike Flanagan es clara: al final, la vida vale la pena por la gente que amas y por los momentos que compartes con ellos”; mientras que para Chiwetel Ejiofor, esa perspectiva fue igualmente reveladora: “Cada conexión que tienes en la vida crea una especie de tapiz interno, un universo propio. Esa exploración fue muy significativa para mí. Es profundo y, al mismo tiempo, muy verdadero. Nunca lo había pensado en los términos en que lo plantea esta película”.

El baile que revela lo extraordinario en lo ordinario

Uno de los momentos más memorables de la película llega cuando Chuck, un contador de mediana edad aparentemente común, rompe con la rutina y comienza a bailar en plena calle. Lo que podría parecer un gesto sencillo, se convierte en una metáfora visual de lo que la historia intenta transmitir: no existe tal cosa como una vida ordinaria.

“Chuck parece un hombre común: traje, maletín, un viaje de negocios cualquiera. Pero en un instante deja el maletín, escucha la música y empieza a bailar. Ese baile revela su universo interno: recuerdos, libertad, alegría. Fue un placer enorme interpretarlo”, acota Hiddleston.

El actor se preparó durante semanas para la secuencia, trabajando con las coreógrafas Mandy Moore y Stephanie Powell en distintos estilos: jazz, swing, salsa, samba, charlestón, bossa nova y hasta polka. Para él, no se trató solo de un reto técnico, sino de una experiencia de liberación.

“La música es un lenguaje universal que todos entendemos. Bailar es liberación, es expresión, es conexión. Para mí, esa escena captura de manera visual lo que es ”La vida de Chuck"”.

Un inicio marcado caótico

La película comienza en un tono completamente distinto: un aparente fin del mundo narrado a través de Marty, el personaje de Ejiofor. El actor describe ese primer acto como un espejo inquietante de experiencias recientes:

“La historia empieza con una especie de apocalipsis. Marty es profesor y el mundo está cayéndose a pedazos. ¿Qué haces cuando sabes que todo se va a acabar? Todavía tienes que seguir con tu día, aunque sepas lo que viene. Esa tensión es el corazón del inicio”.

Para Ejiofor, la película conecta directamente con la memoria colectiva de la pandemia: “Leyendo el guion sentí que el público iba a comprender esto de una manera única. Todos vivimos la incertidumbre, todos temimos por nuestros seres queridos. Si la película se hubiera hecho en 2019, habría generado otra reacción. Pero ahora todos sabemos qué significa”.

Esa desesperanza inicial se equilibra con la relación entre Marty y su exesposa Felicia (Karen Gillan), un vínculo que aporta humanidad al caos.

“Es un reencuentro sincero en medio de la destrucción. Ambos descubren aspectos de sí mismos que nunca habían expresado antes. Es una relación escrita con mucha verdad”.

Mike Flanagan y Stephen King: una dupla natural

El proyecto marca un nuevo encuentro entre Mike Flanagan y el universo de Stephen King, tras “Doctor Sueño”. El director ha demostrado ser uno de los cineastas contemporáneos más aptos para trasladar la sensibilidad del escritor a la pantalla, capaz de balancear lo sobrenatural con lo emocional.

Hiddleston lo resume con claridad: “Flanagan entiende la calidez y la claridad de King. La historia podría ser sombría, pero está llena de vida. Esa mezcla de oscuridad y luz es lo que la hace especial”.

La película, lejos de limitarse a un relato apocalíptico o introspectivo, construye un puente entre ambas dimensiones: lo colectivo y lo íntimo.

Una reflexión para todos

Más allá de su estructura inusual, “La vida de Chuck” apuesta por una reflexión universal: cómo se construye el sentido de la existencia. Para Ejiofor, la fuerza de la película radica en esa cercanía emocional:

“La película plantea preguntas sobre qué significa vivir, cómo nos conectamos y qué dejamos atrás. Pero no lo hace desde la abstracción filosófica, sino desde lo humano. Se siente verdadero, inmediato y muy real”.

Hiddleston añade que interpretar a Chuck le recordó la riqueza escondida en lo cotidiano: “En el alma de cada ser humano hay belleza y amplitud. La película es un recordatorio de que lo ordinario nunca lo es realmente. Todos tenemos una riqueza interior que merece ser celebrada”.

Con un mensaje cálido y profundamente humano, Mike Flanagan, Tom Hiddleston, Chiwetel Ejiofor y el resto del elenco ofrecen un relato que celebra la vida en todas sus formas. Y quizás, como apunta el propio King en su obra, esa sea la verdadera victoria frente al inevitable paso del tiempo: encontrar sentido en lo compartido.

