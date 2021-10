Conforme a los criterios de Saber más

En lo audiovisual, no es exagerado decir que lo que va del siglo XXI se ha caracterizado por dos cosas: la superhéroe dependencia de la industria cinematográfica y el enaltecimiento del formato serie con ficciones cada vez más interesantes y consumidas. Es por ello que no extraña que el medio británico BBC haya decidido, tan solo 21 años después de su inicio, hacer un ránking de las 100 mejores series que se estrenaron en el aún joven siglo XXI.

El listado, que ha concluido con la estadounidense “The Wire” consagrada como la mejor de las series de este lapso de tiempo, se realizó en colaboración 206 especialistas de 43 países, entre los que también se encuentra el periodista peruano Alfonso Rivadeneyra, crítico de esta casa editora.

Y aunque en los últimos años, gracias al poder del streaming, hemos visto varias series de habla no inglesa encumbrarse entre las más populares del mundo, el ránking es liderado principalmente por ficciones estadounidenses, como “Mad Men”, “Breaking Bad” y hasta “Grey’s Anatomy”. También hay un importante espacio para las historias provenientes del Reino Unido, como las celebradas “Fleabag” y “I May Destroy You”.

El mercado hispano está representado por la española “La casa de papel” en el puesto 43 del ránking y “Narcos” (en el puesto 85), que aunque es una creación de los estadounidenses Chris Brancato, Eric Newman y Carlo Bernard, es producida por la colombiana Dynamo Producciones con un elenco latino.

Otro detalle que llama la atención en el listado es la consideración de una producción de formato ‘reality’, nada más y nada menos que el revolucionario “RuPaul’s Drag Race”, que ocupa el puesto 67 por encima de otros ‘hits’ como “Stranger Things” y “Rick & Morty”.

Estas son las 100 mejores series del Siglo XXI, según la BBC:

Puesto 1: The Wire (2002-2008)

¿Dónde ver? HBO Max.

“The Wire” (2002).

Puesto 2: Mad Men (2007-2015)

¿Dónde ver? Prime Video.

"Mad Men".

Puesto 3: Breaking Bad (2008-2013)

¿Dónde ver? Netflix.

"Breaking Bad".

Puesto 4: Fleabag (2016-2019)

¿Dónde ver? Prime Video.

“Fleabag".

Puesto 5: Game of Thrones (2011-2019)

¿Dónde ver? HBO Max.

“Game of Thrones”. (Foto: HBO)

Puesto 6: I May Destroy You (2020)

¿Dónde ver? HBO Max.

I May Destroy You. (Foto: HBO Max/ Difusión)

Puesto 7: The Leftovers (2014-2017)

¿Dónde ver? HBO Max.

(Foto: HBO)

Puesto 8: The Americans (2013-2018)

¿Dónde ver? Prime Video.

Puesto 9: The Office (edición británica) (2001-2003)

¿Dónde verla? En HBO Max (también se puede ver la versión estadounidense)

Puesto 10: Succession (2018-)

¿Dónde verla? En HBO Max.

Succession.

Puesto 11: BoJack Horseman (2014-2020)

Puesto 12: Six Feet Under (2001-2005)

Puesto 13: Twin Peaks: The Return (2017)

Puesto 14: Atlanta (2016-)

Puesto 15: Chernobyl (2019)

Puesto 16: The Crown (2016-)

Puesto 17: 30 Rock (2006-2013)

Puesto 18: Deadwood (2004-2006)

Puesto 19: Lost (2004-2010)

Puesto 20: The Thick of It (2005-2012)

Puesto 21: Curb Your Enthusiasm (2000-)

Puesto 22: Black Mirror (2011-)

Puesto 23: Better Call Saul (2015-2022)

Puesto 24: Veep (2012-2019)

Puesto 25: Sherlock (2010-2017)

Puesto 26: Watchmen (2019)

Puesto 27: Line of Duty (2012-2021)

Puesto 28: Friday Night Lights (2006-2011)

Puesto 29: Parks and Recreation (2009-2015)

Puesto 30: Girls (2012-2017)

Puesto 31: True Detective (2014-2019)

Puesto 32: Arrested Development (2003-2019)

Puesto 33: The Good Wife (2009-2016)

Puesto 34: The Bridge (2011-2018)

Puesto 35: Fargo (2014-)

Puesto 36: Downton Abbey (2010-2015)

Puesto 37: Band of Brothers (2001)

Puesto 38: The Handmaid’s Tale (2017-)

Puesto 39: The Office (US) (2005-2013)

Puesto 40: Borgen (2010-2022)

Puesto 41: Schitt’s Creek (2015-2020)

Puesto 42: Peep Show (2003-2015)

Puesto 43: La casa de papel (2017-2021)

Puesto 44: Community (2009-2015)

Puesto 45: The Good Fight (2017-)

Puesto 46: Homeland (2011-2020)

Puesto 47: Grey’s Anatomy (2005-)

Puesto 48: Inside No 9 (2014-)

Puesto 49: The Bureau (2015-)

Puesto 50: Halt and Catch Fire (2014-2017)

Puesto 51: Small Axe (2020)

Puesto 52: This is England 86, 88 and 90 (2010-2015)

Puesto 53: Call My Agent! (2015-2020)

Puesto 54: Happy Valley (2014-)

Puesto 55: The Shield (2002-2008)

Puesto 56: The Big Bang Theory (2007-2019)

Puesto 57: The Young Pope (2016)

Puesto 58: Dark (2017-2020)

Puesto 59: The Underground Railroad (2021)

Puesto 60: House of Cards (2013-2018)

Puesto 61: Avatar: The Last Airbender (2005-2008)

Puesto 62: The Good Place (2016-2020)

Puesto 63: Pose (2018-2021)

Puesto 64: Detectorists (2014-2017)

Puesto 65: Orange is the New Black (2013-2019)

Puesto 66: Mare of Easttown (2021)

Puesto 67: RuPaul’s Drag Race (2009-)

Puesto 68: Stranger Things (2016-)

Puesto 69: 24 (2001-2010)

Puesto 70: Battlestar Galactica (2004-2009)

Puesto 71: Enlightened (2011-2013)

Puesto 72: Gilmore Girls (2000-2007)

Puesto 73: Planet Earth (2006)

Puesto 74: Utopia (2013-2014)

Puesto 75: Babylon Berlin (2017-)

Puesto 76: Rick and Morty (2013-)

Puesto 77: American Crime Story (2016-)

Puesto 78: The Killing (Denmark) (2007-2012)

Puesto 79: Mindhunter (2017-2019)

Puesto 80: House (2004-2012)

Puesto 81: OJ: Made in America (2016)

Puesto 82: Big Little Lies (2017-2019)

Puesto 83: Insecure (2016-2021)

Puesto 84: Normal People (2020)

Puesto 85: Narcos (2015-2017)

Puesto 86: How I Met Your Mother (2005-2014)

Puesto 87: The Comeback (2005-2014)

Puesto 88: The OA (2016-2019)

Puesto 89: Dexter (2006-2013)

Puesto 90: It’s Always Sunny in Philadelphia (2005-)

Puesto 91: Westworld (2016-)

Puesto 92: Show Me a Hero (2015)

Puesto 93: Treme (2010-2013)

Puesto 94: Louie (2010-2015)

Puesto 95: Luther (2010-2019)

Puesto 96: Catastrophe (2015-2019)

Puesto 97: Hannibal (2013-2015)

Puesto 98: Crazy Ex-Girlfriend (2015-2019)

Puesto 99: Steven Universe (2013-2020)

Puesto 100: The Queen’s Gambit (2020)

Y estas son las 10 elegidas por el crítico de El Comercio Alfonso Rivadeneyra:

Puesto 1: Better Call Saul (2015-)

Puesto 2: Breaking Bad (2008-2013)

Puesto 3: The Wire (2002-2008)

Puesto 4: Mad Men (2007-2015)

Puesto 5: BoJack Horseman (2014-2020)

Puesto 6: Veep (2012-2019)

Puesto 7: Fullmetal Alchemist: Brotherhood (2009-2012)

Puesto 8: Attack on Titan (2013-)

Puesto 9: Scrubs (2001-2010)

Puesto 10: Parks and Recreation (2009-2015)

