El elenco de la serie “Tres por tres” ha protagonizado varios reencuentros. El más comentado fue de cara al lanzamiento de un spin-off llamado “Fuller House”, disponible actualmente en Netflix. Pero en todas esas reuniones siempre brillaron por su ausencia las gemelas Ashley y Mary Kate Olsen.

Aunque públicamente las actrices y empresarias no han participado de nada ligado a la serie que las hizo famosas a finales de los 80, en privado tuvieron una reunión con sus excompañeros de reparto cuando se velaron los restos de Bob Saget, el actor que interpretó a Dany Tanner.

En una entrevista con “The Howard Stern Show” como parte de las actividades promocionales por la venta de su libro de memorias, John Stamos contó cómo fue esa breve reunión del elenco de “Tres por tres” con las gemelas Olsen.

El actor que le dio vida al tío Jesse primero explicó por qué consideraba que las gemelas no habían aceptado ser parte de “Fuller House”. “Al principio estaba decepcionado porque creí que sería lindo tenerlas en el show y leí en la prensa que ellas simplemente no querían, porque ya no estaban actuando. Y Loughlin me dijo que ellas habían ganado dos premios CFDA (de la industria de la moda) y que eran el equivalente a un Oscar... y yo le dije: ok, lo comprendo”, relató el actor de 60 años.

En la entrevista, que puedes ver líneas más abajo, Stamos también contó la conversación que tuvieron con las gemelas Olsen cuando participaron del funeral de Bob Saget, quien falleció en enero del 2022.

“Ellas llegaron y fue tan bello. Creo que todos lo necesitábamos. Nos reunimos y nos dijeron ‘los amamos y amamos nuestra infancia, estamos agradecidos por ustedes y les agradecemos por haber hecho los 8 años que estuvimos juntos algo tan bello. Tenemos muy bellos recuerdos’”, relató el actor, que considera que fue un gesto promovido, de cierta manera, por el espíritu de Saget.

“Tres por tres” fue una serie de la cadena ABC que se emitió desde 1987 hasta 1995. La historia se centraba en Danny Tanner (Bob Saget), un presentador de noticias que, tras quedar viudo, debía hacerse cargo de sus tres hijas: DJ (Candace Cameron), Stephanie (Jodie Sweetin) y Michelle (Ashley y Mary Kate Olsen). Para la crianza de las niñas contaba con la ayuda de su mejor amigo Joey Gladstone (Dave Coulier) y su cuñado Jesse Katsopolis (John Stamos).

Actualmente, John Stamos promociona “If You Would Have Told Me: A Memoir”, su libro de memorias en el que recuerda detalles inéditos de su carrera y vida privada.