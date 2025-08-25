Varek, el hijo de Ismael La Rosa y Virna Flores, sobre su debut actoral en “Zafari”: “Gracias a mis papás, pude conseguir la audición”

El cine peruano suma un nuevo rostro joven en sus créditos. A sus 15 años, Varek La Rosa consiguió un papel en “Zafari”, la película de la directora venezolana Mariana Rondón y la productora peruana Marité Ugás, dupla fundadora de Sudaca Films. El largometraje, que tuvo su estreno mundial en la sección Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián (España), marca el inicio de la carrera del adolescente, hijo de los actores Ismael La Rosa y Virna Flores.

Varek creció en un ambiente vinculado al arte y al deporte. Sin embargo, su participación en la película, coproducción entre Perú, México, Brasil, Chile, República Dominicana y Francia, se dio producto de un largo y exigente proceso de casting. “Mi papá me apoyó durante todo el proceso de actuación. Gracias a él, pude conseguir la audición. Cuando quedé en el papel, él, más que nadie, me dio ‘hurras’ desde atrás, porque me fui con mi mamá un mes a República Dominicana, donde estuve grabando y, luego, regresé a Lima para Navidad y Año Nuevo, donde comenzamos a grabar acá”, explicó el joven actor a este diario.

“Zafari” se rodó entre Lima, México y República Dominicana. Su relato causa terror. Aborda un tema actual con el tono de una fábula distópica, donde un grupo de vecinos de un lugar ficticio, un zoológico donde acaba de llegar un hipopótamo, reflejan las tensiones políticas y sociales de la región. En su mayoría, los personajes pasan hambre y el estrés de huir de ese sitio para tener un futuro mejor, pero están lejos de cumplir ese sueño.

“Me dijeron que no lo iba a hablar durante toda la película”, comenta Varek, quien ejecutó un rol sin diálogos en la película. Interpreta al hijo de la familia protagonista, en compañía de la actriz chilena Daniela Ramírez y el actor venezolano Francisco Denis. “No tuve que memorizar nada para la película, pero me hubiera gustado hablar un poco. Fue todo un proceso de enfocarme, porque normalmente expresamos nuestros sentimientos con las palabras. Cuando quería estar molesto o con rabia, hago algo que también me pasa en los deportes. Esto es enfocarme en un punto y proyectar mi emoción”, explica el joven actor, quien practica remo junto a su padre y es considerado el “súper deportista” de la familia.

¿Quién es Varek La Rosa?

A pesar de su corta edad, Varek tiene claro que la actuación no es un pasatiempo momentáneo. “Ya quisiera yo, que a los 28 años de carrera, haber estrenado mi primera película en el Festival de San Sebastián”, dice Ismael La Rosa, orgulloso del trabajo de su hijo detrás de escena. Grabando tras bambalinas con su cámara del celular, lo escucha y le explica la dimensión de “representar al Perú” en una coproducción. “Pero siempre manteniendo la humildad y el equilibrio, porque te puedes desbordar muy rápido. Con Virna, vamos a cumplir casi tres décadas de carrera como actores y creo que no somos cercanos a las personas. Me parece importante transitir eso a nuestros hijos”, explica el actor, recordado también por “La rica Vicky”, telenovela de 1997 donde conoció a su esposa.

“El poder, la intensidad de su actuación en esta película, fue brillante”, dice La Rosa sobre su hijo, quien audicionó para “Zafari” a los 12 años. Desde niños, recibió mensajes de sus hijos, Varek e Ishana, para entrar en la carrera escénica. “Los he ido dirigiendo para hacer castings internacionales, porque, además, manejan el inglés perfecto. No han quedado, pero los hacían. Mi hijo estuvo a punto de quedar como personaje de una película de Hollywood para ir a Sudáfrica, y también en la serie ‘Griselda’ de Netflix. En este caso, Beto me dijo que necesitaba que fuera mayor, pero insistí en que vean su actuación, porque tenía el rango para ser un niño y convertirse en adolescente. Y eso los atrapó”, agrega.

El largometraje de Rondón y Ugás conquistó a la crítica del festival español en su estreno y también recibió el Premio del Sindicato de la Crítica Francesa. Las creadoras preparan su lanzamiento en Perú para el 28 de agosto, con próximas presentaciones en Chile y Venezuela.

“Zafari”, una distopía de alcance internacional

Además que la cinta presenta animales reales antes cámaras, sin objeto de efectos especiales, “Zafari” cuenta con un elenco internacional integrado por los peruanos Claret Quea y Beto Benites, junto con la chilena Daniela Ramírez —ganadora de un Premio Platino por su actuación como Isabel Allende en la serie biográfica—, el venezolano Francisco Denis y la venezolana-mexicana Samantha Castillo.

“En República Dominicana, grabamos la piscina y el zoológico”, explica Rondón a Saltar Intro de El Comercio. “Aquí en Lima filmamos en unas casas de Casuarinas que antes eran gemelas, entonces se pareció incluido el sentido de distintos apartamentos que también es el Edificio Marsano. Fuimos vistiendo todos los apartamentos. Filmar ahí fue increíble. La comunidad que vive en ese edificio enorme y que, al principio, dijeron que no, pero después todo el mundo, como siempre, nos apoya y terminan preguntando de qué va la película”, dice.

Directora, guionista y artista visual, Mariana Rondón nació en Venezuela y reside en Lima desde hace una década. Sus películas han sido distribuidas mundialmente y premiadas en los principales festivales del mundo. “Pelo malo” (2013) ganó la Concha de Oro en San Sebastián, el Astor en Mar del Plata, entre otros. Postales de Leningrado obtuvo el galardón “El Abrazo” en Biarritz y varios premios FIPRESCI. Su ópera prima “A la media noche y media” (1999), codirigida por su colega de producción, se estrenó en Tokio.

El actor peruano Beto Benites, parte del equipo de producción de campo, destacó lo complejo del casting y las exigencias del guion. “En la película, nunca hay nadie que tenga sobrepeso, porque los personajes están pasando hambre. De lo contrario, se desdibujaba la propuesta de la dirección. Los actores tuvimos una dieta especial y resistimos incluso la tentación del catering, que es enorme”, comentó.

Quea compartió una reflexión distinta sobre los momentos de rodaje en Santo Domingo. “En República Dominicana, me obsesioné con la historia de la película y el casco antiguo de la ciudad. Conversábamos mucho con los dominicanos, sobre el colonialismo y cómo esas heridas históricas que aún marcan a Latinoamérica. Fue hermoso darme cuenta de que lo que les pasa a los personajes no es solo ficción, es parte de nuestra realidad”, dijo.

