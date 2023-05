Para entender el fenómeno que es Vin Diesel, hay que remontarnos al año 2001. El actor estadounidense, de entonces 34 años, estrenó “Rápido y Furioso”, la primera película de la franquicia de acción que, durante los próximos 20 años, se convertiría en una de las más exitosas. Este 18 de mayo de 2023, el intérprete de Dominic Toretto regresa a la pantalla grande para el inicio del fin de esta saga con “Fast X”.

Sin embargo, y pese a toda la fama que ha conseguido Diesel a lo largo de los años, el actor no siempre lo ha tenido fácil. Mark Sinclair Vincent, verdadero nombre del artista, nació en California (Estados Unidos) el 18 de julio de 1967 pero creció en una de las zonas más pobres de Nueva York. ¿Quieres saber cómo inició su camino hacia el éxito? En esta nota de Saltar Intro te contamos todos los detalles.

Sus inicios

Después de su nacimiento, la familia de Vin Diesel decidió mudarse al barrio artístico de Greenwich (Nueva York) y se establecieron en una de las zonas más pobres. Al crecer, ingresó a Hunter College pero, tan solo tres años después, decidió abandonar su carrera para centrarse en lo que realmente lo hacía feliz: el cine y escribir guiones.

/ VALERIE MACON

Con la finalidad de seguir su pasión por el séptimo arte y hacer sus propias películas, optó por conseguir un trabajo. El primero que se presentó fue de seguridad en la puerta de distintas discotecas en Manhattan gracias a su físico.

“En los ochenta me encantaba el mundo de la noche de Nueva York, un momento muy jugoso. Yo quería tener el día libre y ser portero era el trabajo perfecto”, dijo al diario El País. Es durante esa época, justamente, donde recibió el apodo que posteriormente se convertiría en su nombre artístico: Diesel, porque nunca se le acababa la ´batería´.

Debut en el cine

La decisión de dejar su trabajo y mudarse a Los Ángeles no fue sencilla; y, mucho menos, Vin Diesel imagino lo que tendría que pasar en la ciudad para lograr hacerse un nombre en la industria cinematográfica. A partir de ahí, empezó a trabajar por hacer realidad su sueño y participó en distintos castings. Pero no tuvo suerte.

“Bueno, la primera vez que fui a Hollywood ni siquiera pude conseguir un agente. Recuerdo cuando renuncié a mi trabajo de cadenero. Les dije: ´Nos vemos, perdedores´. Me preguntaron: ´¿Qué vas a hacer?´. Les dije: ´He sido actor toda mi vida. Voy a Hollywood a ser una estrella de cine´. Llegué a Los Ángeles e hice un montón de audiciones, pero no pude conseguir un agente. Terminé vendiendo herramientas por teléfono”, reveló a The New York Times.

/ PATRICK T. FALLON

Es así que, usando el dinero que tenía, decidió tentar otro terreno y empezó el rodaje de su primer cortometraje titulado “Multi-Facial”. Vin Diesel escribió el guion, dirigió y protagonizó este proyecto donde plasmó el rechazo que había recibido por parte de la gran industria de Estados Unidos. El destacado trabajo realizado por el actor logró que el filme sea proyectado en el Festival de Cannes de 1995.

“Fue mi primera película de verdad. Empecé a actuar cuando tenía siete años, pero nunca tuve éxito. Apenas y tenía trabajo. Sufrí cuando fui del teatro al cine y tropecé tanto. (…) Fui un bouncer (vigilante de local nocturno) en Nueva York por 10 años y nadie me contrataba. Solo quería mostrar al mundo lo que podía hacer”, contó Diesel a El Comercio en 2021.

En tanto, su trabajo no quedó ahí. Rápidamente, empezó con el rodaje de su segundo proyecto cinematográfico “Strays”, el cual también recibió críticas positivas y llegó hasta el aclamado Festival de Cine de Sundance en el año 1997. Ese sería el largometraje que, en pocas palabras, le cambiaría la vida para siempre.

Tan solo un mes después de proyectar “Strays” en dicho evento de renombre, Diesel recibió la llamada de un personaje que ha estado durante décadas en Hollywood: Steven Spielberg (“E.T., el extraterrestre”). En esta conversación, el cineasta le propuso un papel en su nueva película “Rescatando al soldado Ryan” (“Saving Private Ryan” en su idioma original) de 1998.

(Foto: Paramount Pictures)

“Hablando de Steven Spielberg, me dijo: ‘Cuando escribí el papel para ti en ´Salvando al soldado Ryan´, obviamente estaba empleando al actor, pero también defendía en secreto al director que llevas dentro y no ha dirigido lo suficiente. Eso es un crimen de cine y debes volver a la silla de dirección´”, contó Diesel a The National años después.

De esta manera, el reconocido director de cine Steven Spielberg le abrió las puertas necesarias a Vin Diesel para empezar su carrera dentro de Hollywood y convertirse en un actor de renombre para la industria, específicamente en el género de acción.

Fama con “Rápidos y furiosos” y más papeles

El nombre de Vin Diesel comenzó a sonar en los pasillos de los distintos estudios que conforman la industria de Hollywood. Es así que el estadounidense llega hasta el papel de Dominic Toretto para la que sería la primera entrega de “Rápidos y Furiosos”. El actor daría vida a un rebelde sin causa: un conductor de auto que participa en carreras ilegales. En esa misma escena, se encontraría al que sería su coprotagonista y amigo de vida Paul Walker, quien interpretó al agente encubierto Brian O’Conner

Después del éxito de “Rápido y Furioso” (2001), Diesel pensó que todo estaba hecho y no aceptó hacer la segunda película. “Después de hacer la primera, recuerdo estar en una habitación llena de CEOs y la gente que era dueña de la franquicia. Estábamos cenando en Londres celebrando el éxito de la película. Uno de ellos me dijo ‘tenemos que hacer esto de nuevo’. Y recuerdo haber dicho a todos en la mesa: ‘no podemos hacer esto de nuevo. No pueden tocarla. Tienen que dejarla en paz’. Las secuelas tenían muy mala fama y yo empecé a pensar en la primera Rápido y furioso como un clásico, como Rebelde sin causa”, reveló a Legend en 2017.

(Foto: Universal Pictures)

Asimismo, agregó que, en caso el estudio decidiera sacar más secuelas de la cinta, le quitarían la oportunidad de volverse un clásico de cine. “A pesar de que no había alcanzado ese alto nivel de éxito financiero, rechacé 25 millones de dólares para hacer la segunda. Yo era un idealista y, para mí, la segunda no estaba continuando la historia. Pensé que, si íbamos a hacer una secuela, tenía que ser como Francis Ford Coppola, hacerlo como los grandes de la literatura, pero eso no es lo que estaban haciendo. Estaban capitalizando la marca y exprimiendo su éxito tanto como pudieran”, dijo al mismo medio.

Sin embargo, el tiempo le demostró a Vin Diesel que estaba equivocado y volvió para la tercera película de “Rápidos y Furiosos”. Además, el set de la saga se convirtió, en palabras del propio actor, en una familia y lo más trascendental de esta historia es “el corazón”.

Más allá de lo que pueda mostrar con su interpretación de Dominic Toretto, el actor Vin Diesel confesó que los autos de “Rápidos y Furiosos” también cumplen un rol esencial en cada una de las escenas de acción e, incluso, pasan por ´castings´ para que la trama se plasme perfectamente en la pantalla grande. “Los coches realmente han sido una parte y representación tan importante de nuestros personajes, que hay un proceso de casting, ¿verdad? De proyectar el vehículo exacto para el estado mental en el que se encuentra el personaje o el viaje por el que está atravesando”, refirió en un podcast de Entertainment Weekly.

(Foto: Universal Pictures)

Después de su incursión en el mundo automovilístico con la franquicia producida por Universal Pictures, Diesel también ha formado parte de distintas producciones como “Knockaround Guys”, “xXx”, “Las crónicas de Riddick”, “Una niñera a prueba de balas”, “El último cazador de brujas” y “Bloodshot”. Recientemente, lo vimos dando nuevamente voz al personaje de “Groot” en “Guardianes de la Galaxia vol. 3″.

Inicio del adiós con “Fast X”

El próximo jueves 18 de mayo llegará a las salas de cine de nuestro país y Latinoamérica “Fast X”, mientras que, al día siguiente, lo hará en Estados Unidos. Este estreno significa, además, el inicio del adiós de “Rápidos y Furiosos” para Vin Diesel y todos los integrantes del elenco. El cierre definitivo para la historia llegará con la onceava entrega que aún no tiene fecha de lanzamiento.

Pero, para darle un buen final a la franquicia de “Rápidos y Furiosos”, Vin Diesel considera sumamente importante darle tiempo pantalla a su gran compañero y amigo: Paul Walker. El actor empezó en la saga desde la primera entrega; sin embargo, falleció en el año 2013 y no terminó de grabar la séptima película, aunque, la producción decidió dejar su historia abierta para el futuro.

“Ese momento en 2013 cuando el mundo estaba luchando con su pérdida, el estudio tomó una decisión muy audaz, justa y valiente para mantener vivo a Brian O’Conner. Les daré esto sin estropear nada: no podía imaginar el final de esta saga sin realmente decir adiós a Brian O’Conner”, aseguró el actor a Total Film.

De esta manera, se puede confirmar que, de una u otra manera, podremos disfrutar del personaje de Walker, gracias a la intervención de Vin Diesel; además de darles a los fanáticos lo que más les gusta. “Pasé mucho tiempo poniendo mi oído en el suelo y teniendo una idea de lo que los verdaderos fanáticos han deseado, y cuáles son sus sentimientos, y también desde una vista de 50 mil pies de cómo debería terminar una saga, con dignidad e integridad, y todo nos ha llevado a este punto”, puntualizó. ¿Qué otras novedades traerán Vin Diesel y “Fast X”? Deberemos esperar a su próximo estreno este 18 de mayo.

(Foto: Universal)

