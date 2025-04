Durante cinco años, “You” nos mostró a un protagonista tan atractivo como tóxico, siempre actuando en nombre de un supuesto amor por las mujeres de su vida. Joe Goldberg, interpretado por el actor de “Gossip Girl”, Penn Badgley, pasó de ser un obsesivo aparentemente inofensivo a un asesino imparable en cinco temporadas que culminan con serie de Netflix.

Con la quinta temporada, Netflix anunció que la historia del asesino Joe llegaba a su fin. Sin embargo, en una industria donde las despedidas rara vez son definitivas, muchos fanáticos se preguntaron si el cierre era definitivo. ¿Podría Joe Goldberg volver en un spin-off, una película o incluso una nueva temporada? Para aclararlo, Penn Badgley y el equipo detrás de “You” ofrecieron algunas respuestas.

¿Qué dijo Penn Badgley sobre el final de “You”?

Badgley no tiene intenciones de volver a interpretar a Joe Goldberg en “You” de Netflix, según comentó el actor a USA Today. “Estoy feliz de que estemos poniéndolo a dormir. He estado con Joe toda mi década de los 30, en realidad, tenía 30 años cuando firmé para hacer la serie. Voy a cumplir 39 a finales de este año”, comentó.

Para Badgley, su paso por la serie fue también una etapa de reflexión personal. “Ha sido como mi pequeño hermano convicto, a quien he tenido que aconsejar durante nuestros 30 juntos. Y de esa manera, me ha enseñado a ser un mejor hombre. Está fallando miserablemente, pero he tenido que reflexionar sobre todas las cosas que comparto con él, incluso si no son tan graves o magnificadas”, admitió Badgley.

“Los últimos 20 minutos de la temporada 2 me parecen bien”, dijo Badgley a Los Angeles Times. “Porque, al final, hemos deconstruido a Joe, y lo hemos hecho menos interesante. Es como: ¿de verdad quieres más de este hombre? Seguro que podríamos inventar algo, ¿pero de verdad lo quieres?”, reflexionó sobre una posible continuación de la historia del protagonista de “You”. A estas alturas, el actor considera que “Joe no tiene nada que ofrecer”.

¿Qué sucedió en “You″, Temporada 5?

Joe Goldberg (Penn Badgley) defendió a Bronte (Madeline Brewer) de Clayton (Tom Francis) en la quinta y última temporada de "You". (Foto: Netflix)

Con escenarios que abarcaron desde librerías de Nueva York hasta los círculos de la alta sociedad de Londres, “You” ha desarrollado la delgada línea entre la obsesión romántica y la psicopatía en sus diferentes temporadas. En la quinta entrega, Joe intenta por segunda vez cambiar su estilo de vida perfecta junto a su esposa, Kate (Charlotte Ritchie), quien es la cabeza de una importante compañía.

Sin embargo, el oscuro instinto criminal de nuestro atractivo Joe reaparece. Kate comienza a dudar de su esposo, pero él está preocupado por su hijo Henry, a quien dejó en anteriores temporadas. Otros personajes aparecen, mientras el protagonista se siente abstraído por el peso de su pasado y encierra a nuevos personajes en su jaula gigante.

La relación entre Joe y Kate se deteriora rápidamente, mientras una nueva figura aparece: Bronte (Madeline Brewer), una misteriosa joven que se infiltra en la librería Mooney’s. Aunque Joe intenta resistirse a su atracción, pronto cae en una nueva obsesión. Ella, con su pasado complicado y sus propios secretos, se convierte en la nueva amante del joven protagonista.

¿Qué sucedió en la cuarta temporada de “You”?

Jenna Ortega interpretó a Ellie Alves en la segunda temporada de "You". (Foto: Netflix)

Ambientada en Londres, presentó a Joe bajo una nueva identidad: Jonathan Moore, profesor universitario decidido a dejar atrás su vida de violencia. Sin embargo, no tarda en verse envuelto en una serie de asesinatos relacionados con la élite londinense, mientras un asesino anónimo parece estar al tanto de su verdadero pasado.

La temporada también introdujo el concepto de la “jaula psicológica”. Joe comienza a enfrentarse no solo a enemigos externos, sino también a sus propias alucinaciones y culpa reprimida, personificadas en una figura llamada Rhys Montrose. Este nuevo enemigo no era más que un reflejo de su propia oscuridad. Le recuerda que nunca podría escapar de quien realmente es.

Al final de la cuarta temporada, Joe acepta su naturaleza y regresa a Nueva York junto a Kate, su primera esposa tras varias conquistas que terminaron en muerte, de modo que inicia la ilusión de un nuevo comienzo. Pero, como la quinta temporada lo confirmó, los fantasmas del pasado siempre encuentran la forma de alcanzarlo.