Zendaya y Tom Holland, El Hombre Araña y Mary Jean de 2021, son la pareja más querida de su generación. Después de cuatro años de relación, dieron un paso importante al anunciar su compromiso, cuando la actriz de Oakland mostró una gigante roca en la mano durante los Premios Golden Globe 2025. Su historia de amor, que nació en los sets de grabación y evolucionó frente a los ojos de sus fans, ha sorprendido a muchos.

La relación entre los protagonistas de “Spider-Man: sin camino a casa”, de Jon Watts, es un ejemplo de cómo equilibrar la vida profesional y personal bajo los reflectores de Hollywood. Muchos siguen los momentos de la pareja de 27 y 28 años, Zendaya y Holland, y están atentos a sus risas, muecas y apariciones. Pero también cuando se enfadan por los excesos de sus fans: el año pasado, el actor londinense reprendió a un fan que estaba intentando llegar a Zendaya.

Zendaya estuvo nominada a los Golden Globes 2025 en la categoría Mejor interpretación de una actriz en una película musical o comedia por su papel en "Challengers". (Foto: Taylor Hill / FilmMagic / Getty Images) / Taylor Hill

Zendaya: de Disney a un ícono global

Nacida en 1996 en Estados Unidos, Zendaya comenzó su carrera como actriz infantil en el canal Disney Channel, donde protagonizó la serie “Shake It Up” junto a Bella Thorne. Desde entonces, su evolución como artista se desarrolló de forma notable. Otros de sus proyectos fueron “The Greatest Showman” y la aclamada serie de HBO “Euphoria”, que le valió un Premio Emmy y donde se encontró con el actor Jacob Elordi, su última situación romántica antes de Holland.

Además de su talento actoral, Zendaya también ha sido reconocida por su influencia en la moda y su capacidad para romper barreras como modelo. En general, son más públicas sus fotografías en las alfombras rojas que pasajes claros sobre su vida privada. Las últimas parejas conocidas en su historial se registraron entre 2013 y 2017, con el actor y cantante Trevor Jackson.

Tom Holland: de prodigio teatral a superhéroe del cine

Tom Holland. (Foto: Difusión)

Nacido en 1996 en el Reino Unido, Holland inició en la actuación tenía 11 años y recuerda mucho el musical de teatro “Billy Elliot: The Musical”, donde participó. Después, irrumpió en Hollywood con su impresionante actuación en “The Impossible” (2012), junto a Naomi Watts y Ewan McGregor. Sin embargo, fue su papel como Peter Parker, ‘El Hombre Araña’ en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), lo que despegó su carrera. En esa película, Zendaya tenía el papel de Mary Jean y las publicidades siempre las hacían juntos.

Su primera portada en The Hollywood Reporter fue una fotografía junto a la actriz. “Emocionado con mi primera portada. Muy agradecido de haberla compartido con la única e inigualable Zendaya. Gracias compañera por ayudarme”, escribió Holland en su publicación de redes sociales.

Después de ‘Spider-Man’, Holland demostró su rango actoral en producciones como “The Devil All the Time” y “Uncharted”, pero sin duda su versatilidad puede ser más reconocida por presentaciones icónicas. En una batalla de imitaciones en Lip Sync Battle, Zendaya y él compitieron por la mejor propuesta, y Holland emocionó al público con un espectáculo de baile en el que se disfrazó del hombre bajo la lluvia y una bailarina al ritmo de “Singing in the rain” y “Umbrella”.

El inicio de una historia de amor

Tom Holland y Zendaya se conocieron en el set de ‘Spider-Man: Homecoming’. (Foto: XNY / Star Max / GC Images / Getty Images) / XNY/Star Max

La química entre Zendaya y Tom Holland fue evidente desde que trabajaron juntos en “Spider-Man: Homecoming” (2017), pero los rumores sobre una posible relación no se confirmaron hasta 2021, cuando fueron fotografiados compartiendo un momento cálido fuera del set. Además, el actor publicó una fotografía junto a sus colegas de la película, incluida la actriz, en una momento divertido en la piscina.

Ambos mantuvieron su relación en un bajo perfil. “Una de las desventajas de nuestra fama es que la privacidad ya no está bajo nuestro control”, dijo el actor a GQ en una entrevista de 2021. Entre sus hábitos, está no caminar con la alfombra roja junto a Zendaya. “Porque no es mi momento, es el momento de ella. Y si vamos juntos, se trata de nosotros”, explicó a Men’s Health.

El gran anillo que lució Zendaya en los Golden Globes 2025. ¿Significa que está comprometida con Tom Holland? (Foto: Taylor Hill / FilmMagic / Getty Images) / Taylor Hill

Holland y Zendaya comparten dos canes, Noon y Daphne, y el actor espera terminar su año de descanso de la actuación y también retomó nuevos hábitos, como el golf y la carpintería, pero el alcohol ha quedado afuera de la ecuación en su vida saludable.

En la última semana, la pareja tomó relevancia por un anillo de diamantes en el dedo de la actriz, mientras caminaba por la alfombra de los Golden Globe 2025. De acuerdo con TMZ, el actor le propuso matrimonio en una reunión íntima en una de las casas de la familia de Zendaya en fines de diciembre en Estados Unidos.