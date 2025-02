Luego de la temporada de premios, Zoe Saldaña se ha instaurado como la favorita a llevarse la estatuilla más importante del cine, el Oscar. Ella está está nominada a Mejor actriz y compite contra Felicity Jones, Isabella Rosellini, Monica Barbaro y Ariana Grande. Aquí, en Saltar Intro de El Comercio, te mostramos un perfil de la que sería la próxima ganadora en la gala del 2 de marzo.

¿Quién es Zoe Saldaña?

Zoe nació en Nueva Jersey, Estados Unidos, pero tiene un fuerte arraigo en sus raíces latinas, ya que sus padres son de origen dominicano y puertorriqueño. Desde sus primeros pasos en la industria cinematográfica, ha demostrado ser una actriz con gran talento y versatilidad, logrando consolidarse como una de las figuras más destacadas de Hollywood.

Desde su debut en “Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra” (2003), donde interpretó a Anamaria, hasta su papel como Nyota Uhura en el reinicio de “Star Trek” (2009), Zoe fue construyendo una carrera llena de éxitos. Pero su verdadero salto a la fama llegó cuando comenzó a formar parte de las franquicias cinematográficas más taquilleras de la historia.

La segunda actriz más taquillera de todos los tiempos

Zoe Saldaña ha logrado algo que muy pocas actrices pueden presumir: formar parte del elenco de las tres películas más taquilleras de la historia. Su presencia en “Avatar” (2009), “Avengers: Endgame” (2019) y “Avatar: El camino del agua” (2022) ha hecho que se convierta en la segunda actriz más rentable de Hollywood, con una recaudación total que supera los 15 mil millones de dólares en taquilla.

Su talento y dedicación no solo han sido reconocidos por el público y la industria del cine, sino que en 2023 la revista Time la incluyó en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo. Sin duda, su trayectoria es una inspiración para muchas actrices y actores emergentes.

Zoe Saldaña está nominada a Mejor actriz en los Premios Oscar 2025. (Foto: BF Distribution)

Una carrera con luces y sombras

Si bien Zoe Saldaña ha sido parte de proyectos exitosos, también ha enfrentado momentos difíciles en su carrera. Uno de los más recordados es su participación en “Nina” (2016), una película biográfica sobre la legendaria cantante Nina Simone. La cinta fue criticada duramente, y la elección de Saldaña para el papel generó controversia, ya que muchos consideraban que una actriz afroamericana debería haber interpretado el rol.

Otra película que ha generado opiniones divididas es “Emilia Pérez”, dirigida por Jacques Audiard. Aunque la cinta ha sido aclamada en festivales y ha ganado premios importantes, algunos críticos consideran que Zoe Saldaña merecía un papel mejor. Sin embargo, su actuación ha sido uno de los puntos más destacados de la película, lo que la ha llevado a recibir una nominación al Oscar en la categoría de Mejor Actriz de Reparto.

En “Emilia Pérez”, Saldaña interpreta un papel que marca una evolución en su carrera, alejándose de las grandes franquicias para asumir un reto más íntimo y dramático. Su interpretación ha sido elogiada por su profundidad y emotividad, demostrando que es capaz de brillar más allá del cine comercial.

El año de Zoe Saldaña: de los premios SAG al Oscar

La temporada de premios 2025 ha sido dominada por Zoe Saldaña. Su interpretación en “Emilia Pérez” la ha llevado a obtener algunos de los galardones más importantes de la industria. Tras ganar el Globo de Oro, el Critics' Choice y el BAFTA, su victoria en los premios SAG la ha consolidado como la gran favorita para llevarse el Oscar el próximo 10 de marzo.

En la ceremonia de los premios SAG, Saldaña recibió el premio a Mejor Actriz de Reparto, imponiéndose a otras grandes actrices nominadas en la categoría, como Monica Barbaro (“A Complete Unknown”), Ariana Grande (“Wicked”), Jamie Lee Curtis (“The Last Showgirl”) y Danielle Deadwyler (“The Piano Lesson”).

Al recibir el galardón, Zoe Saldaña dio un emotivo discurso en el que agradeció a la comunidad actoral por su apoyo a lo largo de los años. “Estar en esta sala es un verdadero honor. Esta es mi comunidad. Este es mi circo”, expresó con gratitud y emoción. También destacó la importancia de contar historias diversas y significativas, algo que “Emilia Pérez” representa a la perfección.

Hacia el Oscar: un momento decisivo

Con su impresionante racha de premios, Zoe Saldaña se encuentra a un paso de hacer historia en los Premios Oscar. Si logra llevarse la estatuilla a Mejor Actriz de Reparto, será un reconocimiento merecido a su talento y trayectoria en la industria cinematográfica.

Su discurso en los SAG Awards también sirvió para reflexionar sobre su camino en Hollywood y la importancia de la diversidad en la industria. “Estoy orgullosa de ser parte de un sindicato que me permite ser quien soy, donde nunca me han cuestionado por mi origen ni me han juzgado por cómo hablo o cuáles son mis pronombres”, declaró, dejando en claro su compromiso con la inclusión y la equidad en el cine.

Más allá de los premios, su nominación al Oscar confirma que Zoe Saldaña ha alcanzado un punto de madurez en su carrera, donde el reconocimiento crítico es tan relevante como el éxito en taquilla. Su versatilidad y capacidad de adaptación la han convertido en una de las actrices más completas de su generación.

Ahora, el mundo entero espera con ansias la ceremonia del Oscar para ver si Zoe Saldaña finalmente recibe el reconocimiento que se ha ganado con esfuerzo y dedicación. Sin importar el resultado, su impacto en Hollywood ya está asegurado, y su legado seguirá creciendo con cada nuevo proyecto que emprenda.

