La temporada de animes sigue su curso y julio viene siendo un mes de alta intensidad, por lo que ahora ha llegado el turno de “Zom 100″, la nueva serie animada que ha sido adaptada del manga “Zom 100: Zombie ni Naru made ni Shitai 100 no Koto” y que se estrena semanalmente en Netflix y Crunchyroll. Aquí te contamos todo lo que debes saber de este anime.

¿De qué trata “Zom 100: Bucket List of the Dead”?

Luego de tras años de haber estaro con la compañía del infierno, el protagonista de la serie, Akira Tendo, se encuentra mal tanto física como mentalmente y con solamente 24 años de vida. Incluso su ‘crush’, Saori, lo deja de lado. Entonces sucede lo que nadie se esperaba, un apocalipsis zombie en Japón. Esto hará que la vida de Akira cambie para siempre dándose cuenta que ahora tiene que trabajar. Es así como comienza la aventura de nuestro personaje principal con la lista de deseos de la muerte.

Dónde ver “Zom 100: Bucket List of the Dead”

Vía Netflix

Vía Crunchyroll

Tanto Netflix como Crunchyroll transmiten un episodio semanal de “Zom 100: Bucket List of the Dead” cada domingo, por lo que no te puedes perder ni un episodio nuevo de este anime que se ha hecho tendencia en ambas webs.

Actores de “Zom 100: Bucket List of the Dead”

Akira Tendo/Akira: Shuichiro Umeda

Shizuka Mikazuki/Shizuka: Tomori Kusunoki

Kenichiro Ryuzaki/Kencho: Makoto Furukawa

Beatrix Amerhauser: Minami Takahashi

Ficha técnica de “Zom 100: Bucket List of the Dead”

Creadores: Haro Aso, Kotaro Takata

Publicación: Shogakukan: Monthly Sunday Gene-X

Director: Kazuki Kawagoe

Director asistente: Hanako Ueda

Compositor: Hiroshi Seko

Diseño de personajes: Kii Tanaka

Diseño de zombies: Junpei Fukuchi

Música: Makoto Miyazaki

Selección musical: Maiko Gouda

Producción de sonido: dugout

Producción animada: BUG FILMS

Producción: Shogakukan-Shueisha Productions Co., Ltd

Tráiler de “Zom 100: Bucket List of the Dead”

