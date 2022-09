369 muertos y más de 7000 heridos fue el saldo que dejó el devastador terremoto que golpeó a México el 19 de octubre del 2017. A las duras cifras se le suma las historias de miles de familias devastas, quienes vieron sus casas, la de sus vecinos, sus lugares de trabajo y centros de estudio desmoronarse para no volver a levantarse debido a la corrupción, el abandono y la desorganización de las administraciones públicas.

La tragedia ocurrió a las 13:14, mismo nombre del documental del influencer y actor mexicano Juanpa Zurita, que no se enfoca en ninguna de las historias mencionadas anteriormente, sino en su propia tragedia.

En 2021, él fue acusado de estafa por los medios de comunicación de su país por presuntamente haber lucrado con el dolor ajeno. Habían pasado cuatro años del terremoto y su fundación “Love Army” no mostraba ningún resultado tangible de la recolección masiva de fondos para ayudar a los damnificados del municipio de Ocuílan de Arteaga.

Juanpa Zurita en "13:14 El Reto de Ayudar".

Lo que no se sabía era que detrás del lanzamiento de tres restaurantes y las decenas de fotos que subía de viajes en por el mundo en yates y autos deportivos; había una joven que padeció las consecuencias de una mala organización.

“Éramos un creador de contenido y una cantante (Pambo) que estábamos como jefes de arquitectos, ingenieros y líderes de tejidos sociales. Y esa ingenuidad salió a lucir cuando apareció en la misión cosas que no estaban en nuestro control, porque a pesar de que juntamos a gente experta, ni siquiera ellos habían hecho un proyecto así”, dijo Zurita en conversación con El Comercio.

Aún así, pese a la inexperiencia y a los malos ratos que pasó junto a un gran equipo de personas que hizo que las viviendas de 300 personas no puedan ser reconstruidas viviendo por cuatro años y forzándolos a vivir en un hogar a punto de desmoronarse, él recomienda que “no importa que no tengas experiencia, si tienes ganas, aviéntate. Así es la vida, no puedes esperar que las cosas sean perfectas”.

"Necesitaba encontrar un proyecto que no fuera solo para mi satisfacción, que no girara alrededor de mí". Juanpa Zurita .

Promocionando el documental, Juanpa Zurita se unió a la cantante y activista Pambo (Alejandra Ruiz Ocampo) para contarnos más acerca de su experiencia en el proyecto, las emociones frente a las controversias de malversación y la recepción que tuvieron de la comunidad.

- ¿Cuál es el mensaje que pretenden brindarle a la comunidad internacional a raíz de esta película?

Pambo: Hay dos mensajes. El primero es que siempre puede haber un cambio, solo debes atreverte. Tú vas a experimentar muchísima frustración en el camino, así como tristeza y enojo, pero también experimentará mucha satisfacción. Sea cual sea tu causa, enfócate y hazlo, aunque tengas miedo. Por otra parte, las cosas extraordinarias también se pueden lograr y si puedes sentar un precedente que después se pueda replicar, hazlo.

Escenas del documental "13:14 El Reto de Ayudar".

- Juan, tus labores sociales a menudo son públicas, como la realizada en Somalia, por ejemplo. ¿Crees que los influencers o personajes públicos deben mantener esta responsabilidad?

Juanpa: Creo que todos debemos tenerlo dentro de nuestras posibilidades. No tienes que ser una figura pública o un creador de contenido para tener impacto. Algo que aprendí en estas misiones es que ayudar no tiene que estar ligado al impacto, no importa si llegaste a una o un millón de personas, con que logres que alguien salga adelante gracias a ti, ya es suficiente. Incluso este proyecto inició con una pequeña idea, sembramos una semilla, y no pensábamos obtener este gran resultado.

- ¿Cómo surgió esa motivación en ti?

Juanpa: Siempre he pensado que la vida es un balance, si recibes mucho debes dar mucho. Eso es algo que mis padres me enseñaron desde muy chico, y también yo era muy joven y necesitaba encontrar un proyecto que no fuera solo para mi satisfacción, que no girara alrededor de mí. Jerome Jarre fue una gran influencia, porque yo crecí viendo a ‘youtubers’ que publicaban cosas de marca y subían cosas banales, y de repente veía cómo este francés ayudaba a personas en Filipinas. Así como yo me inspiré de él; Pambo se inspiró de mí. Por eso es tan importante el documental, para que más personas se inspiren y haya más historias como estas.

- ¿Cuáles fueron los ánimos en el proyecto cuando surgieron las controversias de malversación?

Pambo: Todos tratamos de contener a Juan Pablo, le dijimos: “Estamos aquí gracias a ti, tú tienes ese ímpetu que nos trajo a todos y tienes que sentirte bien orgulloso de lo que estás haciendo, independientemente de lo que la gente quiera creer”. A las personas que tenía interés en lo que hacíamos, las llevábamos al proyecto para que conozcan [los avances], y así fue como disuadimos al público poco a poco, pero fue un momento muy difícil.

Juanpa: En un inicio fue fuerte, me cuestioné porque nunca había recibido esa cantidad de críticas y justamente las recibía cuando estaba tratando de hacer algo bueno. Por un momento casi me mueve la brújula, pero a lo largo del tiempo me di cuenta de que cometí un error, porque era tonto medir lo que hago basándome en lo que decían los medios y no en los que dicen las familias de Ocuilan, quienes eran finalmente por quienes inicié todo esto. Cuando entendí que ellos eran los más importantes, cambié toda mi perspectiva. Al final, como figura pública, siempre habrá gente que esté en contra de que respires o estornudes, y mucho más si haces algo bonito, porque hay gente que no cree en las buenas intenciones.

- Sé que hace unos días proyectaron el documental en la comunidad a la que ayudaron, ¿cuál fue su recepción?

Juanpa: Estaban súper contentos, y nosotros también. Era muy importante para nosotros hacer un cierre, poder abrazarnos y llorar juntos recordando todo lo que vivimos con las familias. Finalmente pudimos mostrarnos vulnerables frente a ellos porque en su momento, teníamos que ser los que calmaran los ánimos, diciendo que todo estaba bajo control cuando realmente no era así. Así que cuando vieron nuestro proceso se dieron cuenta de los cuatro años que estuvimos esforzándonos. Por eso fue bonito poder abrazarnos y reconocer toda la devoción que habíamos puesto en este proyecto.

Además… "13:14: El Reto de Ayudar" Tras el terremoto del 19 de septiembre del 2017 a las 13:14hs en México, Juanpa Zurita usó su influencia en las redes sociales y recaudó fondos para la reconstrucción de Ocuilan; un pequeño pueblo próximo a la Ciudad de México. ¿Qué podría salir mal con una causa tan noble de por medio?