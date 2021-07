Conforme a los criterios de Saber más

Los estrenos no se detienen y Amazon Prime Video lo sabe. En agosto, la plataforma continuará con sus lanzamientos de películas, series, etc. para el deleite de sus usuarios. ¿Qué veremos en la plataforma en los próximas semanas?

Entre las producciones que veremos está el exitoso anime japonés “Evangelion: 3.0+1.01 Triple”, la cuarta producción y último capítulo de la nueva edición cinematográfica de “Evangelion”.

Para celebrar el final de la saga, Prime Video también lanzará también las tres películas anteriores: “Evangelion:1.11 (No) estás solo”, “Evangelion:2.22 (No) puedes avanzar” y “Evangelion:3.33 tú (No) lo puedes rehacer”.

SERIES

Soldados o Zombies Estreno Para evitar la extradición, el carismático e impredecible capo de las drogas Alonso Marroquín escapa de una prisión en México para ocultarse en medio del desierto. Mientras, al otro lado de la frontera un experimento del ejército de los Estados Unidos realizado con cerdos en una base militar, sale mal y la unidad de policía mexicana que persigue a Marroquín resulta infectada, transformándolos en una nueva especie de zombies con habilidades especiales. La serie de suspenso consta de ocho episodios de 30 minutos cada uno. 6/08

(Foto: Amazon Prime Video)





Amor Moderno, temporada 2 Estreno En esta temporada, el amor rompe todas las reglas. Se enciende el fuego nuevamente. Una prueba de amigos vs. amantes. Una chica nocturna y su chico diurno. Un romance de un ex de un ex. Un amorío de una noche. Una promesa imposible. El fantasma de un amor perdido. Una exploración de la sexualidad. Esta entrega tendrá ocho episodios. 13/08

(Foto: Amazon Prime Video)

PELÍCULAS

Evangelion: 3.0+1.01 Triple Estreno La exitosa franquicia es un anime japonés que se convirtió en un fenómeno de la cultura pop. La historia de Evangelion, un arma humanoide artificial y multipropósito, y los Ángeles, una forma de vida desconocida, sucede después de que la Tierra fue destruida por un evento catastrófico. 13/08

'Neon Genesis Evangelion' llega a su final con el filme ‘Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon a Time’ que se estrena este año en la plataforma de streaming Prime Video. (Foto: Twitter Prime Video).

VIDEO RECOMENDADO

Top: películas que cumplen 20 años en 2021. (Fuente: Saltar Intro)