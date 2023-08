“Cassandro”, la película que contará la vida de Saúl Armendáriz, un luchador abiertamente gay de las competencias amateur en El Paso, ya es una realidad. La cinta tuvo su premiere en el Festival de Cine de Sundance, realizado en enero de este año, pero ya está confirmado su arribo al streaming. Aquí te contaremos todos los detalles.

Gael García Bernal, actor mexicano premiado por sus trabajos en “Amores perros”, “Babel” y “Diarios de motocicleta”, es el encargado de encabezar el reparto de la producción que ha sido dirigida por Roger Ross Williams, quien escribió el guion junto a David Teague.

Sinopsis de “Cassandro”

La lucha libre mexicana está muy asentada en la cultura popular latinoamericana. De ella han salido personajes como El Santo, Huracán Ramírez y El Solitario, pero dentro de ella existe un movimiento no tan mediático que se conoce como ‘Los Exóticos’, luchadores que le dan un toque afeminado y glamuroso a la acción en el cuadrilátero. Su maquillaje, vestimenta y carisma los distingue.

Entre ellos hay nombres muy célebres. Uno de ellos es el de Saul Armendáriz (El Paso, Texas, 20 de mayo de 1972), conocido simplemente como Cassandro, gracias al personaje que encontró en un burdel de Tijuana y que le sirvió de inspiración para el personaje que lo haría inmortal y hoy inspiración de una película.

En “Cassandro”, filme que se podrá ver en Prime Video, Gael García Bernal interpreta a este personaje que marcó una época en la lucha libre.

¿Quién fue Cassandro?

Auténtico dentro y fuera del ring, Cassandro marcó una época en la lucha libre durante la década del 90 e inicios del nuevo milenio, con el aderezo de que en ese tiempo no perteneció a alguna empresa en particular. Lo que no impidió que en 1991 disputara el título mundial de peso welter con El Hijo del Santo .

Polémico dentro y fuera del ring, una noche antes del combate, presa de la ansiedad, intentó suicidarse al cortarse las venas de las muñecas con una navaja para afeitar. Pimpinela Escarlata , quien en ese entonces era su amigo y después se convirtió en su rival, le salvó la vida al encontrarlo en el baño, desangrándose.

El combate se pospuso una semana, y aunque Cassandro fue derrotado, su desempeño le valió el respeto de la comunidad luchística. Por fin dejó de ser discriminado por su orientación sexual.

Fue entonces que inició su época más dulce sobre los cuadriláteros, con varios campeonatos mundiales y victorias para la posteridad.

Tras una batalla incesante, Cassandro volvió a la sobriedad el 4 de junio de 2003. Fecha que marcó su vida; tanto, que se la tatuó en la espalda.

Hasta que algunos vicios aparecieron en su vida. La fama trajo consigo alcohol y drogas, lo que propició que su rendimiento se viera mermado, mientras su vida personal se veía severamente afectada.

Gael Gacía Bernal en "Cassandro". (Foto: Prime Video)

Fecha de estreno de “Cassandro”

“Cassandro” ya tiene fecha de estreno oficial. Su debut en streaming será primero en México. Luego tendrá estreno global.

Estos son los días confirmados:

Estreno en Prime Video en México: el 20 de septiembre.

Estreno en Prime Video globalmente: el 22 de septiembre.

Benito Martínez (Bad Bunny) y Gael García Bernal en imagen de "Cassandro".

Elenco de “Cassandro”

El verdadero “Cassandro reapareció a finales de 2005 y se convirtió en estrella de la Triple A. Aunque ha salido y vuelto a " La Caravana Estelar “, Cassandro nunca ha dejado de ser una figura importante de la lucha libre mexicana. Su película biográfica contará con un elenco de celebridades:

Gael García Bernal (Cassandro)

Roberta Colindrez

Perla de la Rosa

Joaquín Cosío

Raúl Castillo

Además, estas estrellas tendrán apariciones especiales:

El Hijo del Santo

Benito Antonio Martínez Ocasio (Bad Bunny)

Cabe destacar que Saúl Armendáriz ha sido consultor de esta producción.

Tráiler oficial

Míralo aquí:

(Con información de El Universal de México/ GDA)