“Neon Genesis Evangelion” ha sido uno de los principales tópicos de los amantes del anime gracias a la publicación de todos los episodios se la serie en Netflix. Sin embargo, la cereza del pastel se dio en 2021 cuando se anunció que la nueva película de la franquicia creada por Hideaki Anno, “Evangelion 3.0+1.0”, estará disponible en Prime Video junto a las otras cintas de Rebuild of Evangelion.

¿Por qué este anuncio ha generado tanto revuelo? Este momento será cumbre para muchos de los seguidores de “Evangelion”, ya que vienen esperando la cuarta parte de la tetralogía desde el 2012, año que se estrenó la tercera película “Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo”.

Esta serie de películas comenzaron a trabajarse en el 2002 con Hideaki Anno a la cabeza con el Studio Khara. No obstante, a lo largo de los años los films sufrieron diversos retrasos que llevaron a la primera película estrenarse en el 2007, la segunda en el 2009 y de la tercera y cuarta parte que llegarían en simultáneo solo la tercera llegó a los cines japoneses.

Para el 2013, el sitio de Khara promocionaba la película como un pronto lanzamiento, pero luego en un artículo de la revista Famitsu se reveló que en realidad la película llegaría en el 2015. A finales del 2014, Anno finalmente pospondría de manera indefinida el final de su tetralogía por otros compromisos que, ahora se sabe, era por dirigir Shin Godzilla.

Luego de tantos años, no es de extrañar que “Evangelion: 3.0+1.0” reciba tanta atención por los fans, ya que vienen esperando mucho tiempo la verdadera conclusión que Anno pensó para su franquicia. Y ahora que te volverá a provocar ver la serie y las películas para prepararte para este estreno, te contamos cuál es el mejor orden para hacerlo y en qué plataformas de streaming está disponible cada título.

1. Neon Genesis Evangelion:

Sinopsis: Donde todo comienza. La historia original que nos presenta el conflicto de los personajes creados por Hideaki Anno: quince años después del Segundo Imapcto, Shinki Ikari se une a NERV, el grupo de jóvenes pilotos formado por su padre para combatir a los monstruosos Ángeles.

Plataforma: Netflix.

Año: 1995.

Capítulos: 26.

Calificación: +13.

Duración: 23 minutos por episodio.

2. “Evangelion: Death(true)2″

Sinopsis: Resumen de 70 minutos de los primeros 24 episodios de la serie de televisión. La película se narra en formato de un cuarteto de cuerdas, cada uno centrado en los personajes principales: Shinji, Asuka, Rei y Kaworu, mostrando su desarrollo durante el anime y culminando con la muerte del decimoséptimo Ángel.

Plataforma: Netflix.

Año: 1998.

Duración: 1 hora y 10 minutos.

Calificación: +13.

3. “The End of Evangelion”

Sinopsis: Fue lanzada como un final alternativo para la serie Neon Genesis Evangelion. La película se divide en dos episodios y nos presenta a Seele ordenando un ataque brutal contra NERV para destruir a los Evas para que Gendo pueda iniciar su versión del Tercer Impacto y el Proyecto de Instrumentalización.

Plataforma: Netflix.

Año: 1997.

Duración: 1 hora y 27 minutos.

Clasificación: +16.

4. “Rebuild of Evangelion”

Sinopsis: Descrita por los creadores de la saga como una vía de acceso a la franquicia para nuevos espectadores, esta tetralogía de películas adaptada al formato cinematográfico de alto presupuesto la historia de “Neon Genesis Evangelion”, aunque ofrece novedades significativas de la historia.

Plataforma: Amazon Prime Video (disponibles todas las películas desde el 13 de agosto)

Películas que conforman esta tetralogía:

“ Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone ”: Estrenada en 2007. Está basada en los episodios del 1 al 6 de la serie original. Tiene una duración de 98 minutos.

“ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance ”: Estrenada en 2009. La primera mitad de la película adapta los episodios de “Action Arc” 08 a 12, la segunda mitad adapta los conflictos primarios de 18 y 19, al tiempo que incorpora material hasta el 23. Tiene una duración de 108 minutos.

“ Evangelion: 3.33 You Can (Not) Redo ”: Estrenada en 2010. Asuka y Mari son enviadas al espacio para recuperar un misterioso objeto orbital con forma de cruz. Pero en plena misión son atacadas por drones de Seele que poseen características tanto de los Ángeles como de los Evas. Cuando la batalla parece perdida, el grito desesperado de Asuka despierta a la criatura contenida en el objeto orbital… Poco después, Shinji despierta en un mundo que no se parece en nada al que él recordaba. Los que antes eran sus amigos, ahora desconfían de él, los Evas son el enemigo y Rei Ayanami está desaparecida. Entre tanta confusión, Shinji entabla la amistad del enigmático Kaworu Nagisa, que le ayuda a comprender que su lucha está lejos de acabar, lo que paradójicamente parece conducir inevitablemente al fin del mundo. Dura 95 minutos.

“ Evangelion: 3.0+1.0 ″: Estrenada en marzo del 2021 en Japón. Llegará a América Latina en agosto. Misato y su grupo anti-NERV Wille llegan a París, una ciudad roja por la coreización. La tripulación del Wunder aterriza en una torre de contención. Tienen 720 segundos para restaurar la ciudad. Cuando aparece una horda de NERV Evas, la Unidad 8 del Eva mejorado de Mari debe interceptarla. Shinji, Asuka y Rei deambulan por Japón. Duración: 155 minutos.

