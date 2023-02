Falta menos de un mes para conocer a los grandes ganadores de los Premios Oscar 2023, otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Una de las películas que ha sorprendido a propios y extraños es “Everything Everywhere All at Once”, dirigida por Dan Kwan y Daniel Scheinert, al competir por la estatuilla dorada en once categorías y convertirse en la mayor nominada de esta edición.

El filme que explora el famoso ´multiverso´ estuvo en cines a mediados del año pasado. Sin embargo, si te perdiste el paso “Everything Everywhere All at Once” por las salas, ahora podrás disfrutarla en streaming. ¿Quieres saber en qué plataforma verla? Sigue leyendo.

¿Cuándo y en qué plataforma se estrenará “Everything Everywhere All at Once”?

La película protagonizada por Michelle Yeoh se estrenó en marzo del 2022 en los cines de Estados Unidos; mientras que, en nuestro país, “Everything Everywhere All at Once” tuvo su paso por las salas recién en junio.

Frente a la gran expectativa que ha generado la película con más nominaciones al Oscar 2023, la plataforma de streaming Prime Video anunció la presencia del filme dentro de su catálogo. En ese sentido, Saltar Intro de El Comercio pudo confirmar que Perú y los países de Latinoamérica podrán disfrutar de “Everything Everywhere All at Once” desde este viernes 24 de febrero.

¿De qué trata “Everything Everywhere All at Once”?

La historia de “Everything Everywhere All at Once” sigue a Evelyn Quan Wang (Michelle Yeoh), quien, después de casarse con Waymond Wang (Ke Huy Quan), decide emigrar a Estados Unidos en busca de un mejor futuro. Tras llegar a dicho país, abren una lavandería para solventar sus gastos.

Tiempo después, en medio de una auditoría por parte del IRS y un posible divorcio, la mujer descubrirá que tiene poderes y emprenderá una aventura en la que intentará salvar al mundo explorando los conocidos ´multiversos´. Aunque, la misión no será sencilla cuando quede atrapada en uno desconocido y no pueda volver a casa junto a su hija Joy (Stephanie Hsu).

“Una heroína inesperada debe usar sus nuevos poderes para luchar contra los desconcertantes peligros del multiverso y así lograr salvar su mundo”, así se describe “Everything Everywhere All at Once” en su sinopsis oficial.

Mira el tráiler de “Everything Everywhere All at Once”

¿Quiénes conforman el elenco de “Everything Everywhere All at Once”?

El filme producido por A24 tiene como protagonista a la actriz Michelle Yeoh en el papel de Evelyn Wang. En el cast también están Jamie Lee Curtis y Ke Huy Quan.

Esta es la lista completa de actores en “Everything Everywhere All at Once”:

Michelle Yeoh como Evelyn Wang

Ke Huy Quan como Waymond Wang

Stephanie Hsu como Joy Wang

James Hong como Gong Gong

Jamie Lee Curtis como Deirdre Beaubeirdra

Tallie Medel como Becky

Jenny Slate como Big Nose

Harry Shum Jr. como Chad

¿Cuántas nominaciones tiene “Everything Everywhere All at Once” al Oscar 2023?

El pasado 24 de enero, la Academia anunció que la película dirigida por los Daniels fue nominada a once categorías de los Premios Oscar 2023; convirtiéndose así en la más nominada de la edición y participar en contiendas como Mejor película, Mejor guion original y Mejor actriz.

Esta es la lista completa de nominaciones de “Everything Everywhere All at Once” en los Oscar 2023:

Mejor película

Mejor actriz con Michelle Yeoh

Mejor actor de reparto con Ke Huy Quan

Mejor actriz de reparto con Jamie Lee Curtis y Stephanie Hsu

Mejor diseño de vestuario

Mejor dirección de Daniel Kwan y Daniel Scheinert

Mejor edición

Mejor canción con “This Is a Life”

Mejor banda sonora

Mejor guion original

