Las reconocidas actrices de Hollywood Jennifer Aniston y Julia Roberts se reunirán nuevamente para protagonizar una próxima película para la plataforma de streaming Prime Video. Hasta el momento, no se ha revelado el título de la cinta, pero se conoce que la trama de la comedia girará en torno al intercambio de cuerpos.

En tanto, Amazon Studios habría ganado, según información compartida por Deadline, una subasta frente a otras cuatro grandes productoras y otras plataformas de streaming para producir esta nueva película. Los sellos LuckyChap Entertainment, Red Om Films y Echo Films se unirán a la producción.

La compañía ha designado a Max Barbakow, conocido por su trabajo en “Palm Springs” (2020), para dirigir este filme. Además, la apuesta de Prime Video por tener a dos estrellas de Hollywood juntas surge después de ver el éxito de taquilla que tuvo “Ticket to Paradise” (2022) con Julia Roberts y George Clooney.

Julia Roberts y Jennifer Aniston en "Feliz día de la madre" (2016). (Foto: Global Road Entertainment)

Cabe recordar que Jennifer Aniston y Julia Roberts ya han trabajado juntas previamente. Ambas participaron en la comedia romántica “Mother’s Day” (2016) del cineasta Garry Marshall. Años atrás, ellas tuvieron un encuentro en “Friends”, el sitcom que Aniston protagonizaba. Julia Roberts fue invitada al episodio “The One After the Superbowl” para interpretar a la joven Susie Moss.

