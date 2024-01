Sorpresa para los fanáticos de Jennifer López alrededor del mundo. La millonaria cantante, actriz y empresaria lanzará una película musical muy pronto: “This Is Me…Now: A Love Story” (“Esta soy yo, ahora. Una historia de amor”.

Prime Video ha comprado los derechos en exclusiva de la propuesta, que según se informó, ha tenido como director a Dave Meyers, profesional que ya hizo videos de famosos como Ariana Grande y Taylor Swift.

Según la descripción compartida por Prime Video en todas sus redes sociales, este proyecto es “una odisea cinematográfica” llena de “narraciones mitológicas y curación personal”.

La escritura de la película estuvo a cargo de la propia Jennifer López y de Matt Walton. Asimismo, aparecen en la grabación desde Fat Joe hasta el propio Ben Affleck, pasando por Sofía Vergara, Kim Petras, Paul Raci, Trevor Jackson, entre otros.

La aparición de “This is Me...Now: A Love Story” coincide con el lanzamiento --20 años después-- del disco de la ‘diva del Bronx’, bajo el título “This is Me…Then”.

Del corazón y el alma de Jennifer Lopez llega This Is Me…Now: A Love Story. El 16 de febrero en Prime Video. pic.twitter.com/ETRLeo9Z7z — Prime Video LATAM (@PrimeVideoLat) January 17, 2024

En lo que deja ver el tráiler compartido por Prime Video, esta nueva aventura de JLO tiene muchas coreografías, sonido y luminosidad.

“Sé lo que dicen de mí, que los románticos empedernidos, que somos débiles. Pero yo no soy débil. Lo aprendí a golpes. No todas las historias tienen un final feliz”, señala la artista.

En otra escena, algunos de sus conocidos le dicen “creemos que puedes ser una adicta al sexo”.

“No duermo bien. Creo que nunca dormí bien. De niña compartía habitación con mi hermana. Ella dormía tan plácidamente. Y yo estaba ahí a su lado pensando: ¿cómo alguien puede dormir así? Cuando tu corazón no puede dormir nunca”, refiere JLO.

“Cuando me preguntaban qué quería para cuando sea grande, yo siempre respondía: estar enamorada”, concluye.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA PELÍCULA?

“This Is Me…Now: A Love Story” se estrenará el próximo 16 de febrero en todo el mundo vía Prime Video.