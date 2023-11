Por más de seis décadas los vecinos de los alrededores de Lubao Avenue y Oxnard Street en Los Ángeles han convertido en una tradición llenar las ocho cuadras que ocupan de luces y espectaculares arreglos navideños. Candy Cane Lane (algo así como ‘el carril con bastones de caramelo’) es el nombre con el que se conoce a esta zona que se ha vuelto un punto favorito para turistas y curiosos que buscan los mejores arreglos navideños en esta ciudad estadounidense, pero también en un propósito para los vecinos que cada año tienen el reto de hacer más increíbles sus decorados.

Los padres de Kelly Younger, guionista que ha trabajado en varios especiales de “Los Muppets”, se encuentran entre esos vecinos. El autor había notado cómo, cada diciembre, sus padres se obsesionaban más con superar a los otros residentes para tener la casa con la mejor decoración e inspirado en ellos comenzó a escribir el guion de lo que se convertiría en “Candy Cane Lane”, una película que se estrenará en América Latina a través de Prime Video con el título de “La calle de la Navidad”.

El proyecto llegó a manos del director Reginald Hudlin, quien convocó a la estrella de uno de sus filmes más famosos: “Boomerang, el príncipe de las mujeres” (1992), para hacerla realidad. Con Eddie Murphy en el reparto, no solo las distribuidoras tuvieron mayor interés en el filme, sino que el elenco se fue haciendo más rico y diverso.

Eddie Murphy es Chris Carver en "La calle de la Navidad". / Prime Video

Una de las más entusiasmadas por la posibilidad de trabajar con Eddie Murphy fue Tracee Ellis Ross. La estrella de “Black-ish” interpreta a Carol, la esposa de Chris Carver, el personaje de Murphy, un residente de la zona de ‘Candy Cane Lane’ que está dispuesto a todo para que su casa sea la mejor decorada de la temporada y así acepta la ayuda de Pepper, una elfa malvada interpretada por Jillian Bell, quien le lanza una maldición.

Tracee Ellis Ross dijo sentir gran admiración por Eddie Murphy. “Es un honor para mí trabajar con alguien a quien he crecido viendo a pesar de que tenemos casi la misma edad”, contó Ellis Ross, durante la conferencia de prensa de lanzamiento del filme en la que participó Saltar Intro de “El Comercio” de manera virtual.

Tracee Ellis Ross y Eddie Murphy protagonizan "La calle de la Navidad", que también cuenta con jóvenes talentos como Thaddeus J. Mixson (Nick Carver), Genneya Walton (Joy Carver) y Madison Thomas (Holly Carver). / Prime Video

En el encuentro con medios internacionales, Ross, que es menor que Murphy por 10 años, dijo que puede ser atemorizante trabajar con alguien cuyo trabajo has seguido, pero que el comediante superó todas sus expectativas. “Trabajar con él y que resulte siendo la gran persona con él es extraordinario”, dijo la ganadora del Emmy.

Un nuevo clásico de Navidad

Tanto para Murphy como para Ross, era importante lograr una buena química en el elenco para que la relación de los Carver, la familia protagonista, sea lo más real posible y genere una conexión inmediata con los espectadores. Pero, además, que se logre el ‘timing’ ideal para que las escenas graciosas, realmente lo sean.

“Creo que la gente subestima la comedia, porque no se valora todo lo que hay detrás de un momento divertido: la edición, los efectos visuales, el ritmo”, explicó la actriz. “Eddie es hilarante, pero además es un actor muy generoso. La película no es solo sobre Eddie siendo gracioso, porque el tipo de comedia que hace no es solo sobre contar chistes, es también sobre ser real. Él no se sienta frente a la cámara esperando a que creas que es divertido, sino que está presente y crea una conexión en la escena y eso hace que funcione”, destacó Tracee Ellis.

Eddie Murphy en "La calle de la Navidad". / Prime Video

Para Murphy ese ritmo es uno de los factores que hacen que “La casa de la Navidad” pueda convertirse en un clásico de temporada. “Tiene todos los elementos que te hacen querer verla una y otra vez, creo que es de esas películas que las familias podrán ver cada año”, afirmó el actor.

“No es solo una comedia, es una comedia de aventura navideña, hay mucha acción, hay efectos especiales, ¡está Eddie Murphy! Además, es una buena historia. Esperamos que se convierta en un clásico de Navidad”, añadió Ross.

Tecnología para la comedia

Además de la familia protagónica, hay personajes que le dan un aspecto más fantástico y humorístico al filme: la elfa Pepper (Jillian Bell) y tres de las víctimas de sus conjuros: Gary (Chris Redd), Cordelia (Robin Thede) y Josh (D.C. Young Fly). Al igual que Chris, esta terna había estado obsesionada con ganar el concurso de las decoraciones y aceptado un trato con Pepper, quien finalmente los convirtió en decoraciones de Navidad.

A pesar de nunca aparecer físicamente, pues sus personajes han perdido sus formas humanas a causa de Pepper, Eddie Murphy pidió que en el set siempre estén presentes Redd, Thede y D.C. “Eddie nos quería en cada escena, ensayando y estando allí presentes. Aunque solo aparezcamos en conversaciones en la casa, estábamos allí para obtener esa vibra que era necesaria, por mas que salgamos como piezas de monopolio o luces”, relató Robin Thede en la rueda de prensa.

Gary (Chris Redd), Cordelia (Robin Thede) y Josh (D.C. Young Fly) son personajes clave en "La calle de la Navidad". / Prime Video

Esta presencia en el set e interacción directa con el resto del elenco, permitió que jugarán mucho e improvisarán con sus diálogos. “Nos dejaron mucha libertad. Creo que en el guión teníamos solo 15 líneas, pero en el set abríamos la boca y no parábamos”, bromeó Robin.

En el elenco también están seguros que, si esta película funciona, será en gran medida por el trabajo de su director, pues cuando se nombra a Reginald Hudlin llueven los elogios.

“Es muy raro que un director quiera que el guionista esté presente en el set todos los días de rodaje, pero así fue. Por eso cuando vimos, por ejemplo, los ensayos de Robin y D.C. me dijo: ‘Ellos están enamorados’ y así fui a reescribir las escenas de ellos”, contó Kelly Younger.

Hudlin también trabajó con su equipo en crear tecnología que permita que, por más fantástico que sea el momento y los personajes involucrados, todos estén presentes en el set para improvisar y fluir en la escena. Así, en un momento clave, donde se juntan renos, pobladores, actores, se dispuso todo para llevar por delante el elemento de realidad.

“Realmente fue bonito ir a trabajar en esta película, y eso que los sets de rodaje son difíciles. Aquí hacía mucho frío y eran muchas horas de trabajo, pero estábamos todos felices de estar allí porque este hombre (Reginald) siempre estaba con una sonrisa en el rostro. Haría cualquier otra película con él”, afirmó Jillian Bell.

“La calle de la Navidad” estará disponible en Prime Video desde este viernes 1 de diciembre.