Joan Richmond (Claire Foy), una madre separada, decide enviar a su menor hijo, Ethan (Max Wilson), a un campamento junto a sus amigos en una hermosa, aunque inhóspita localidad escocesa. Todo transcurre sin mayores problemas, hasta que el niño es reportado como desaparecido. De esto se entera rápidamente el padre, Edmond Murray (James McAvoy), un empresario que trabaja para poderosas compañías petroleras alrededor del mundo y que, aunque admite haber estado ausente en los momentos clave del crecimiento de su único hijo, esta vez no duda en dejarlo todo para dedicarse 100% a su búsqueda.

Hasta aquí hemos contado en líneas generales el inicio de “Mi hijo”, remake de la película francesa “Mon garçon” que está disponible en Prime Video. Se trata de un drama digamos breve (apenas 90 minutos de duración) y planteado en dos aristas. La primera, como es obvio, es la búsqueda --a contrarreloj-- del niño desaparecido, y la segunda, la representación de un rompimiento (el de los padres de Ethan) que debe suspender sus hondas diferencias por un mismo fin.

“Mi hijo” no es en absoluto el primero ni el último de los intentos del séptimo arte por mostrarnos la historia de un padre que hace hasta lo imposible por salvar la vida de su hijo. Un ejemplo que surge rápidamente en nuestra mente en “Búsqueda implacable”, esa taquillera saga que tiene a Liam Neeson como protagonista. En la misma, él es Bryan Mills, un agente de inteligencia retirado que debe usar sus mejores habilidades para dar con el paradero de su hija raptada en Francia. La propuesta tuvo tres entregas porque logró enganchar con acierto en la idea del ‘papá protector’ (astuto y valiente) que derribaba a quien se le enfrente por conseguir sus objetivos.

Trasladando esta idea a la cinta que dirige Christian Carion, podemos decir que James McAvoy cumple con lo justo en su rol de padre desesperado y capaz de todo, que a su vez debe intentar lidiar con una ex esposa a la que –todo indica—no ha dejado de querer, pero que claramente ya no lo quiere. Consciente de que cada hora que pasa reduce las posibilidades de hallar con vida a su hijo, Edmond empieza a ver fantasmas donde no los hay. Imagina que la actual pareja de Joan planeó secuestrar a Ethan, se frustra ante los procedimientos policiales, etc.

En “Mi hijo”, sin embargo, también hay personajes secundarios. Todos giran alrededor del secuestro del pequeño Ethan. Gary Lewis interpreta a un parco y poco productivo Inspector Roy. Tom Cullen hace las veces de Frank, el actual novio de Joan. Ambos personajes cumplen funciones básicamente incidentales: se convierten en el ‘saco de boxeo’ de un padre frustrado al imaginar que no volverá a ver a su hijo de siete años. Luego de eso, sus roles se difuminan con una alarmante rapidez.

Más allá de la última media hora, cuando la búsqueda del niño acelera hasta su punto cumbre, no hay mucho para el elogio en una película que por momentos se torna anodina, con múltiples escenas que no aportan, como las llamadas de Edmond a su actual pareja, como esa primera (e inútil) exploración grupal en el bosque, o como el ‘debate’ por la revisión de los contactos de su celular por parte de la Policía. El plato fuerte en este thriller es, paradójicamente, un drama ‘sentimental’. Porque es cuando Joan y Edmond discuten por sus errores del pasado que apreciamos un verdadero retrato de dos seres humanos ahogándose en sus reproches. Aquí la película gana, aunque todos tengamos en claro que, encuentren o no al niño, reconciliación no habrá.

Sinopsis: Un padre, que trabaja con frecuencia en el extranjero, se entera de la desaparición de su hijo de 7 años. Abrumado por la culpa de haber descuidado su responsabilidad, él hará todo por encontrarlo y descubrirá impulsos en él mismo de los que no se había dado cuenta.

Título original: “My son”

Duración: 90 minutos

Clasificación: +16 años

Género: Drama/Policial

Calificación: ★★

