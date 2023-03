Es casi seguro que el actor survietnamita estadounidense Ke Huy Quan se lleve la noche del 12 de marzo el Oscar al Mejor actor de reparto por su interpretación de un esposo abnegado, pero que oculta un poder secreto, en la aclamada “Todo, en todas partes, al mismo tiempo”.

El intérprete de 51 años compite por una de las estatuillas doradas contra Brendan Gleeson de “Los espíritus de la isla”, Judd Hirsch de “Los Fabelman”, Brian Tyree Henry de “Causeway” y Barry Keoghan de “Los espíritus de la isla”.

En la temporada de premios, Ke Huy Quan ha sido el ganador indiscutible en esta categoría que se espera concluya con su triunfo en el Oscar 2023, donde la cinta de ciencia ficción “Everything, Everywhere, All At Once” tiene 11 nominaciones.

Una historia de reivindicación

Ke Huy Quan ha sido reconocido por el papel de Waymond Wang, el bondadoso y algo ingenuo esposo de la protagonista de la cinta, interpretada por la también nominada Michelle Yeoh.

Cuando ganó en los Globos de Oro a inicios de enero del 2023, dio un emotivo discurso donde recordó su miedo de haber quedado fuera de Hollywood para siempre:

“Cuando comencé mi carrera como un niño actor en ‘Indiana Jones and he Temple of Doom’, me sentí tan afortunado porque me eligieran. Y al crecer, me empecé a preguntar si eso sería todo. Durante muchos años, tenía miedo de que no tuviera nada más que ofrecer, de que nunca superaría a lo que conseguí de niño. Afortunadamente, más de 30 años después, dos tipos pensaron en mi. Se acordaron de ese niño, y me dieron la oportunidad de volver a intentarlo”, afirmó el actor.

¿Qué pasó con Ke Huy Quan?

Ke Huy Quan llegó en 1978 huyendo con su familia un campo para 3.000 refugiados en Hong Kong. En 1979 se trasladaron a California. Allí estudiaba en el colegio Castelar Elementary School, cuando un director llegó a hacer pruebas para una película. Buscaban un niño de rasgos asiáticos para interpretar a Tapón en “Indiana Jones y el templo maldito”, de Steven Spielberg.

La película fue un éxito y permitió que continuara trabajando con Spielberg, esta vez en “Los Goonies”, donde dio vida a Data. Con 14 años era una estrella de Hollywood, pero pronto no podría superar dos grandes barreras: la falta de papeles para asiáticos y la transición de niño a adolescente.

Es por ello que, en 1993, renunció a actuar y se dedicó a trabajar como ayudante de dirección y coordinador de secuencias de acción.

El gran retorno

En 2018, el éxito de “Crazy Rich Asians”, una película protagonizado por un elenco asiático convertida en una de las más taquilleras del año al redor del mundo, lo hizo reflexionar y decidir retornar a buscar papeles.

Es así que, tres años después, logró el papel de Waymond Wang en “Everything, Everywhere, All At Once” y ahora está a poco de recibir su primer Oscar 2023.