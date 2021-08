Conforme a los criterios de Saber más

“Rápidos y furiosos 9” (“F9”), una de las películas más taquilleras del año, trae flashbacks que conectan la historia familiar de los Toretto, esto debido al ingreso a la trama de Jakob (John Cena), hermano de Dominic (Vin Diesel) y el principal antagonista de la cinta. Los productores decidieron no usar el recurso de rejuvenecer a los actores, en lugar de ello optaron por traer a dos rostros frescos para interpretar las versiones juveniles de los mencionados personajes.

¿Quiénes son los actores detrás de Jakob y Dom?

Vinnie Bennett

Vinnie Bennett, quien tiene la gran responsabilidad de meterse en la piel del ya icónico Dominic Toretto, es un actor neozelandés de 28 años, y no es nuevo en la industria. El joven intérprete tiene en su haber una veintena de papeles en su carrera como actor, ha aparecido en cortometrajes, series como “Filthy Tich” y películas como “The New Romantic“ y “Ghost in the Shell”, en la que compartió roles con Scarlett Johansson.

Vinnie Bennett, durante el rodaje de "F9". Foto: Instagram Vinnie Bennet

Para abordar la trama de Jakob en “Rápidos y furiosos 9”, los guionistas tuvieron que ir al inicio de la historia de los Toretto. Así pudimos ver cómo el padre de ambos murió durante una carrera de autos, hecho del que fue testigo el mismo Dom (cuando era joven). Además fuimos testigos de su paso por la cárcel por intentar cobrar venganza de quien supone es el responsable de su tragedia familiar.

Este hecho traerá a la memoria los hechos contados por el mismo Dominic en la primera película de la saga, cuando le cuenta a Brian O’Conner (Paul Walker) parte de su historia.

Finn Cole

En tanto, la versión juvenil de Jakob es representada por Finn Cole, un actor de 25 años y de origen británico. Cole empezó su carrera en 2012 con un pequeño papel en la película “Offender”, luego le siguen “Slaughterhouse Rulez”, en la que compartió créditos con Simon Pegg y “Animal Kingdom”, una serie de TNT en la que fue protagonista.

En la novena entrega de “Rápidos y furiosos”, Jakob, quien siempre se sintió menos que su hermano mayor; se ve involucrado en el accidente en el que falleció su padre. Luego de una pelea con Dom decide seguir con su camino y se queda al cuidado de Buddy (Michael Rooker), compañero del taller de mecánica del padre.

De otro lado, la actriz Anna Sawai, da vida a Elle, una protegida de Han Seoul-Oh (Sung Kang) un personaje supuestamente muerto al final de “Rápidos y Furiosos 3″. Este personaje se convertirá en pupila de Letty y Mia en “F9″.

La actriz de 29 años, cuenta con tres títulos poco conocidos en su trayectoria, por lo que esta cinta se ha convertido en su primer proyecto de gran peso en la industria.

Un dato que no puede pasar por alto es el debut en la pantalla grande del hijo de Vin Diesel. Es así como en la cinta veremos Vincent Sinclair Diesel (11) interpretar a la versión infantil de Dom. Sobre esto, es importante mencionar que Dom ya había tenido una versión infantil en “Furious 7″ en 2015 y en esta oportunidad el intérprete fue Alex McGee, quien interpretó el papel en un flashback en 2015.

Vincent es hijo de Vin Diesel y la actriz y modelo mexicana Paloma Jiménez, esposa del actor, con quien tiene otros dos hijos: Hania Riley (12) y Pauline Sinclair (6).

Vin Diesel contó en una entrevista que la idea de que su pequeño participe de la película fue del director Justin Lin. “Para ser sincero, no estoy seguro de pensar que fuera una buena idea, porque es un momento en el que Dom está en una etapa muy emocional, vulnerable y reflexiva”, dijo el actor. El menor grabó sus escenas en 2019 y cobró 1005 dólares por cada día de trabajo, según informó el portal TMZ.

El intérprete, de 54 años, no dudó en elogiar a su hijo: “El aspecto más salvaje es que él trabajó doce horas, se esforzó, le puso dedicación repasando sus líneas con los otros miembros del elenco. Creó vínculos con los que interpretan a su hermano y su padre”.

Otra de las sorpresas es el retorno de Han (Sung Kang) tras su supuesta muerte en “The Fast and the Furious: Tokyo Drift”.

En conversación con Cinemablend, Justin Lin, director de la cinta, explicó que el regreso de este personaje se debe, en parte, a la “conexión personal” que tiene con los fans. “Con estas secuelas, muchas veces la gente da por sentado cosas y piensa lo que va a ocurrir. Siempre considero que tenemos que ganarnos (a los fans) en la siguiente entrega. Así es como podremos atravesar ese viaje con Han (...) Sentí que si volvía a la franquicia quería explorar por qué (Han desapareció). Creo que dependía de nosotros traerlo de vuelta”.

(Foto: Universal Pictures)

En sus 20 años de historia, la saga de “Rápidos y Furiosos” ha recaudado casi seis mil millones de dólares en la taquilla mundial en las primeras ocho películas. En su primer fin de semana en cines de EE.UU., “F9” logró recaudar 70 millones de dólares, cifra que no se veía antes del confinamiento por el coronavirus, específicamente desde los 177 millones que sumó ‘Star Wars: El ascenso de Skywalker’ en 2019. A nivel global, la película ya acumuló US$ 405 millones.

Durante estos años, “Rápidos y furiosos” ha contado con la participación de estrellas como Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodríguez, Dwayne Johnson, Charlize Theron, Tyrese Gibson, John Cena y algunos actores que solo han tenido participaciones breves.

LA FICHA

Sinopsis: “Dom tiene una vida tranquila fuera del radar, con Letty y su hijo, el pequeño Brian, pero sabe que el peligro siempre acecha en su nueva faceta. Esta vez, esa amenaza obliga a Toretto a confrontar los pecados de su pasado para salvar a los que más ama. Su equipo se une para detener una conspiración devastadora dirigida por el asesino más experimentado y el mejor conductor de alto rendimiento que jamás conocieron: el hermano abandonado de Dom, Jakob”.

Duración: 2h 25m

Reparto: Vin Diesel, Vinnie Bennett, Michelle Rodriguez, Azia Dinea Hale, Jordana Brewster, Siena Agudong, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Charlize Theron, John Cena.

Dirección: Justin Lin

Producción: Neal H. Moritz

Guion: Daniel Casey y Justin Lin

¿Dónde verla?

Tras el éxito enorme que está teniendo la novena cinta de la saga en las salas de cine de algunas partes del mundo, la llegada de “F9″ al streaming es un hecho.

Variety, en su edición del 8 de julio de 2021 reveló que será Peacock, el servicio de vídeo bajo demanda estadounidense de NBCUniversal, la primera plataforma donde aterrice “F9″ y cuatro meses después será Prime Video la que tenga los derechos de transmisión.

De momento, tras la reciente llegada de HBO Max a América Latina, las películas de la saga que ya están en streaming son: “Rápido y furioso” (2001), “+Rápido y + Furiosos” (2003) y “Rápidos y furiosos” (2009).

