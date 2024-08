En el universo de la animación por computadora, pocos se comparan en la actualidad a la ola de popularidad desatada por “Intensamente” los ‘Minions’ de “Despicable Me”, tanto en la preferencia por parte de los más chicos, como también su ubicuidad cultural. Pero al comienzo del nuevo milenio esta ola no era amarilla sino verde, y su protagonista era un ogro gruñón llamado Shrek.

¿Cómo este personaje, dado voz por el entonces actor cómico por excelencia Mike Myers, se volvió un ícono cultural? En esta nota exploraremos el auge del personaje, pero también su perdida de liderazgo ante nuevas franquicias animadas.

EL ORIGEN DEL OGRO

Las raíces de Shrek se remontan a 1990, cuando el caricaturista William Steig publicó un libro para niños titulado, cómo no, “Shrek!”. Era la historia de un repugnante monstruo verde que es expulsado de su casa por sus padres y termina, tras una serie de aventuras, salvando a una princesa con la que vive “horriblemente para siempre”.

El libro para niños que dio origen a Shrek por William Steig. (Foto: Penguin Books)

El potencial cinematográfico del libro de 30 páginas fue visto por el director del cine Steven Spielberg (“Jaws”, “E.T.”), quien adquirió los derechos a la obra en 1991 con intenciones de convertirlo en una película animada tradicional con Bill Murray como el titular ogro y Steve Martin como Burro. Pero el proyecto quedaría en suspensión hasta 1994, cuando Spielberg fundaría el estudio DreamWorks SKG junto al exejecutivo de Disney Jeffrey Katzenberg y el empresario David Geffen (ergo el SKG en la compañía).

Para 1995, el productor John H. Williams traería a la atención de Katzenberg el libro y se armaría un proyecto que involucraría al comediante Chris Farley en el rol principal, siendo reemplazado tras su muerte en 1997 por su colega Mike Myers. Como curiosidad, actores como Nicolas Cage, Tom Cruise y Leonardo DiCaprio también fueron considerados para el papel del monstruo verde.

Si bien en un inicio "Shrek" había sido ideada como una película de animación, pruebas preliminares no dieron los resultados esperados por Katzenberg. Al final decidieron optar por animación por computadora, por lo que el estudio contrató a Pacific Data Images (PDI), la misma compañía de animación con la que trabajaron en la película "Antz" (1998) y que sería adquirida por el propio DreamWorks en el 2000.

Además de Myers, la actriz Cameron Díaz y el comediante Eddie Murphy se unirían al proyecto.

FEO, PERO CON ‘JALE’

Cuando “Shrek” se estrenó el 18 de mayo del 2001 fue un éxito total, captando tanto los halagos de la crítica como un éxito en las taquillas (US$484,4 millones alrededor del mundo). Su entonces revolucionario humor, que mezclaba referencias actuales y bromas para adultos escondidas, captó a las audiencias; mientras que su inteligente revisión de la fórmula de los cuentos de hadas (la fórmula Disney con la que su productor principal Katzenberg había partido tan amargamente), eran una brisa de aire fresco en la vetusta industria de la animación. Su éxito quedaría demostrado en el 2002, cuando el ogro verde se llevaría el primer Oscar de animación, venciendo a la película de Pixar “Monster Inc.” y a “Jimmy Neutron: Boy Genius”.

Tres años después, en 2004, Dreamworks volvería a visitar a esta franquicia con "Shrek 2", que salvándose de la maldición de la malas secuelas, fue un mayor éxito tanto en las taquillas y ante los críticos, incluyendo al elenco a Antonio Banderas en el personaje del Gato con Botas (Puss in Boots). Y si bien no se llevó la estatuilla dorada ese año, alcanzó la hasta entonces inaudita suma de US$928 mil millones en taquillas alrededor del mundo. El ogro verde parecía imparable y DreamWorks ya tenía preparada seguir su saga.

El éxito de Shrek fue en parte la razón de la pausa en su auge. Cuando la franquicia comenzó, pocas películas utilizaban tenían su estilo, pero ante la popularidad de la franquicia otros estudios empezaron a copiar la fórmula de humor referencial mezclado con la inclusión de grandes celebridades. Y sus rivales no solo eran externos, como el caso de la franquicia “Ice Age” por parte de 20th Century Fox y Blue Sky Studios, sino también internos, con el propio DreamWorks estrenando películas como “Shark Tale” (2004), “Madagascar” (2005) y “Bee Movie” (2007).

Cuando “Shrek The Third” salió en mayo del 2007 lo hizo ante un mercado saturado y ya cansado de las aventuras del ogro verde. Si bien un éxito en las taquillas con US$813 millones recaudados globalmente, la crítica vapuleando a la cinta. El frío recibimiento de la tercera parte, así como el éxito de nuevas franquicias como “Kung Fu Panda” (2008) y “How to Train Your Dragon” (2010), llevó a que DreamWorks decidiera abandonar sus planes de hacer cinco películas e intentar salir por la puerta grande con la cuarta entrega en 2010, apropiadamente llamada “Shrek Forever After”. Desafortunadamente las audiencias, ya dudosas del ogro verde, llevaron a que la que es hasta ahora la última película de la saga sea aún menos exitosa, alcanzando solo US$752 millones.

DreamWorks intentaría mantener la franquicia viva con un ‘spin-off’ centrado en el Gato con Botas. Así llegó “Puss in Boots”, que tuvo dos entregas y volvió a abrir posibilidades para el ogro.

COLOR ESPERANZA

En julio del 2024, Dreamworks confirmó lo que fue una especulación durante mucho tiempo, que “Shrek” volvería con una quinta película y, de esta manera, reviviría la saga tras 16 años.

Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz han confirmado su retorno en los roles estelares. Aunque no se sabe mucho sobre la trama, se ha confirmado que Walt Dohrn dirigirá la película. Este realizador está familiarizado con la historia del ogro verde, pues fue guionista en la segunda y tercera película y jefe de historia en la cuarta. Y además contará con Brad Ableson, como codirector, quien trabajado en “Minions: The Rise of Gru”.

El estremo de “Shrek 5″ está programado para julio del 2026.

PERÚ AMA A SHREK

Los datos no mienten. Shrek fue una de las películas más vistas de Perú cuando se estrenó en 2001. Según contó a El Comercio United Internacional Pictures, distribuidora de la saga, la cinta fue la octava más vista del país ese año, con 239 mil 300 espectadores. En comparación, el primer lugar obtuvo 611 mil 322 espectadores.

El amor por Shrek se mantiene a pesar de las décadas pasadas, y no hace mucho el ogro verde se reunió con Mike Myers en la serie de Netflix “The Pentaverse”, demostrando el increíble lazo que une al actor con el personaje que le dio vida.

Pero eso no es todo. Hay quienes han visto “Shrek” más de una, dos o 10 veces; pero también más. Tiempo atrás Netflix reportó que en 2017 un peruano vio “Shrek” 227 veces. Eso es amor. Eso es vida.