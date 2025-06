Aunque la película de Sergio Barrio, “Sube a mi nube”, parece estar basada en la vida de Mónica Santa María, la conductora de “Nubeluz” que conquistó el corazón de miles de niños, es importante aclarar que esta película no es un retrato fiel de su historia. Los diálogos, las caracterizaciones y los eventos en pantalla son, en gran parte, ficciones creadas para encajar en un formato melodramático que busca contar una historia con licencia artística. Por ello, aquí te damos tres diferencias entre la ficción y la realidad.

Desde el inicio, la producción dejó claro que no se trata de un biopic de Mónica Santa María, sino una reinterpretación libre basada en ciertos aspectos de su vida, como su muerte por suicidio con el arma de su novio, su relación con Almendra Gomelsky y los productores de “Nubeluz” y su participación en un programa infantil.

En su sinopsis, la película marca la historia de una mujer que llega a la fama de la noche a la mañana con el espectáculo infantil “Sube a mi nube”, y los productores intentan mantenerla al aire todo el tiempo que pueden, incluso cuando ella tenía diversas crisis de ansiedad y depresión que, por cuestiones sociales de los años 90, nunca se trataron en una terapia psicológica. De esta forma, se destaca la urgencia de abordar los problemas de salud mental de forma abierta y profesional en la actualidad.

1. Trastorno de bipolaridad y depresión

Silvana Cañote interpreta a Mónica en "Sube a mi nube".

Uno de los puntos más destacados en la película es la representación de la enfermedad mental de la protagonista. Mientras que, en la vida real, según registros de defunción de 1994, Mónica Santa María sufría de un trastorno bipolar no diagnosticado, en la película se presenta más como una depresión que la inmoviliza durante días y viene acompañada de crisis de ansiedad. Aunque esto debe ser corroborado por especialistas, lo cierto es que no hay un tratamiento replicado del caso real. El director se esforzó por ofrecer el retrato de un personaje mentalmente dañado, interpretado por Silvana Cañote, con la asesoría de psiquiatras y psicólogos que avalan los hechos. A pesar de ello, la simplificación de su condición ha generado debate.

Una diferencia es que en la historia real mucho se ha escrito sobre que Mónica tenía ayuda profesional para sobrellevar su trastorno. En la ficción, la protagonista se rehúsa a buscar apoyo de un terapeuta, alegando que “no estaba loca”, un término inapropiado que refuerza estigmas sobre la salud mental.

2. Almendra Gomelsky y su vida sentimental

Almendra Gomelsky, una de las dalinas de Nubeluz.

Almendra Gomelsky, co-conductora de “Nubeluz” y amiga cercana de Mónica, fue retratada en la piel de Alessa Witchel de manera ficticia, ya que nadie tiene la verdad sobre los hechos relacionados a su primer matrimonio en 1990 y parte de esto se menciona en la película. En la vida real, Almendra se casó el actor y bailarín español Marcelo Serrano, cuando ella estaba en el programa, pero cinco años después se convirtieron en exesposos. Ya en 2004, la conductora de televisión contrajo matrimonio con Tito Awe, su familia junto a sus dos hijas actualmente. En la cinta de La Soga, no está clara la imagen del esposo y representante de Almendra, quien es interpretado por Gabriel Gonzáles, un hombre con un carácter complejo y muy egoísta con ella. De hecho, Serrano no era conocido como su ‘manager’. Y por su puesto, la ficción busca cambiar el contexto real y añade drama a la relación de la pareja hasta el pico en que ella sufre por no verlo en casa por las noches.

Por supuesto, la amistad entre Mónica y Almendra se retrata con fluidez y ternura, pero es difícil de corroborar que una pelea específica, como ocurre en la película, haya sucedido entre ellas y que eso concluyera en la hospitalización de Santa María por una crisis emocional. Nuevamente, es un recurso de los guionistas para marcar el clímax de la cinta.

3. Golmodis y dalinas: el lenguaje de “Nubeluz”

El cásting para conformar el elenco de “Nubeluz” se inició en 1989. Mónica Santa María y Almendra Gomelsky fueron las primeras en destacar por su carisma y dulzura. (Foto: Archivo histórico El Comercio)

En “Nubeluz”, los términos “golmodis” y “dalinas” eran palabras claves del universo de fantasía que se construyó en Panamericana Televisión. Sin embargo, la película no menciona en ningún momento estos elementos icónicos ni los nombres reales de los personajes o el programa, a excepción de Mónica y Almendra, sin mencionar apellidos. En su lugar, la historia toma una dirección diferente, creando un programa ficticio sin las conexiones directas que los fanáticos de “Nubeluz” podrían haber esperado.

