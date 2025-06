La luz del cuarto está apagada. Una mujer solloza sobre una cama. Está en posición fetal y se mueve con dificultad. La mente juega en su contra, rápido y con ideas negativas. Tal vez, un psicólogo sabría cómo resolver ese episodio, pero cuando se trata de una adolescente de 17 años, hermosa, talentosa, impulsiva en el amor y con fama a nivel internacional, la situación cambia. Más allá de las luces de colores, la música de “Nubeluz” y los versus entre la verdad y la ficción, “Sube a mi nube” es una película necesaria, porque aborda un concepto que, en el Perú, todavía no se ha establecido con naturalidad: la salud mental.

Sergio Barrio, hijo del productor de “Nubeluz” en los años 90, Cusi Barrio, encamina “Sube a mi nube”. No es un filme biográfico (biopic), sino un docudrama de ficción melodramática inspirado en la vida y muerte de la conductora de televisión peruana, Mónica Santa María. “Cuando tuve que convencer a mi padre de hacer esta película, me dijo: ‘yo he sido parte de eso y tú no vas a venir a contar cualquier cosa’”, comentó el director de la cinta durante una conferencia de prensa el 12 de septiembre, casualmente dos días después del Día Mundial Para la Prevención del Suicidio.

Tráiler de “Sube a mi nube”

Fecha de estreno de “Sube a mi nube”

La película se estrenó en cines el 19 de septiembre del 2024. está disponible en Prime Video desde junio del 2025.

Retrato de Mónica

La historia inicia con los primeros días al aire del programa de televisión infantil ‘Sube a mi nube’. Silvana Cañote interpreta a la famosa conductora Mónica, y Alessa Witchel, a su amiga y compañera de escena, Almendra. La segunda es la persona que la escucha y atiende con amabilidad a Mónica, incluso cuando no recibe la misma atención de vuelta o hay fricción entre ellas. Según La Soga, productora de “Sube a mi nube”, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero bueno.

Silvana Cañote interpreta a Mónica Santa María en la película "Sube a mi nube".

En 1994, más de 20 países fanáticos de “Nubeluz” quedaron conmocionados con la muerte de Santa María a los 21 años, pues la causa registrada fue suicidio. En la película, Mónica intenta encontrar un balance entre el éxito y su vida fuera de cámaras. Se enamora con facilidad, pero también entra en crisis cuando algo no está en su control, como su relación con Tino (Andrés Wiese), el chico lindo del grupo. Hay una larga lista de acciones antes de que el público reconozca el mensaje de la película sobre lo difícil que es enamorarse, ser exitosa a nivel mundial y vivir como un buen ser humano en una época donde la salud mental es un tabú, incluso para los padres de la joven. Y qué valiente reprender la falta de consciencia de la familia.

Cañote logra plasmar la transformación de Mónica, de una niña de 17 años a una mujer que pasa de la felicidad a mostrar síntomas de algún tipo de trauma o trastorno, aunque solo un especialista podría definirlo. De hecho, hay escenas de “Sube a mi nube” que demuestran el aval de psicólogos detrás del guion. Cañote, en sus expresiones, mantiene cierta crudeza, alejándose del recuerdo de la verdadera Mónica Santa María. Está desesperada todo el tiempo, marca una tensión constante al buscar ayuda de sus cercanos.

En general, hay un punto de sobreactuación en las actuaciones principal, de pronto, por el ritmo melodramático. Sin embargo, Christian Thorsen y Javier Delgiudice entregan interpretaciones con solidez a la película. El primer actor, conocido por su carisma en la televisión, se aleja de su estilo habitual para dar vida a Joaquín, el productor general del programa y una especie de figura paternal para Mónica. Por otro lado, Delgiudice, actor peruano internacionalizado, interpreta a Samuel, el gerente del canal a cargo de ‘Sube a mi nube’. Su presencia añade una capa extra de contrapunto a la trama, haciendo que las dinámicas de poder en el mundo de la televisión peruana cobren vida.

El encanto de “Sube a mi nube”

El rodaje duró 27 días, incluyendo filmaciones en la capital y también en Buenos Aires. Además, se equipó un set completo en Pachacámac para grabar las escenas del programa. (Foto: La Soga Producciones)

Parte de la magia de “Sube a mi nube” radica en revivir el universo de colores y música de “Eoe, eoa” y “La alegría de vivir”. Hay coreografías completas que dan un respiro a la trágica historia. Se siente el cariño renovado por quien alguna vez fue una alegre mujer con todo un futuro por delante. Los nombres propios se abordan con cuidado, sin menciones a “golmodis” o “dalinas”, como mínimo a “la nube”.

Entonces, tampoco hay eventos específicos del pasado antes del final, como los conciertos en el extranjero, aunque se mencionan; pero sí están las melodías, los bailes, el fondo del Coliseo Amauta de Lima y algún detalle del año 1990, como el vestuario y los teléfonos celulares ‘ladrillo’ antiguos. Es decir, las herramientas de Sergio Barrio, un director de videos publicitarios, logran representar el mundo de la protagonista sin mayores aspiraciones cinematográficas.

Un mensaje importante

Silvana Cañote y Alessa Witchel son Mónica y Almendra en "Sube a mi nube". (Difusión)

Mónica es una mujer preciosa e inteligente, cargada de vulnerabilidad, que esparce sus emociones a través de la pantalla hasta su trágico final. Que sea el centro emocional de la película es importante. Su historia se vuelve necesaria en un país como Perú, donde solo en 2024 el Ministerio de Salud registró 1.620 casos de intentos de suicidio. De hecho, el filme finaliza con un mensaje de prevención y una ruta para contactar al Centro Peruano de Suicidología. Hay un propósito de concienciación.

Aunque parece que esta crítica contiene spoilers, no es así. Solo 1 hora y 50 minutos sentados en una butaca del cine podrían reemplazar las palabras de este texto con emociones, porque la película, sin llevar a las lágrimas, deja una sensación de pesar complicada de explicar. La primera vez que la actriz Alessa Witchel la vio en el cine se levantó de su asiento llorando y debió tomarse unos minutos para recuperarse, mientras que Andrés Wiese casi se quiebra cuando daba una respuesta.

Veredicto

“La alegría de vivir, no la tienes que pedir. Solo tienes que sentirla dentro de tu corazón. La alegría de vivir, tú la puedes compartir, solo tienes que decir a todos: ‘quiero ser feliz’”, dice la canción. La exconductora Almendra Gomelski la cantaba junto a su mejor amiga años atrás. “Sube a mi nube” regresa a esos momentos desde otra perspectiva, remueve heridas y marca una distancia con Santa María. Enfrenta sin rodeos los aspectos más oscuros de la fama y la presión social a la que se somete una persona y aprovecha en alertar al público sobre la importancia de la salud mental. Pero, quien se quiera condenar a ver sus escenas con indignación, sin aceptar los propios términos de la película, pierde el tiempo. Otros se sentirán abrazados, bien por ellos.