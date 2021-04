Conforme a los criterios de Saber más

Tras 33 años de espera los fanáticos de “Coming to America” (“Un príncipe en Nueva York”) ya tienen su esperada secuela, disponible desde marzo en Amazon Prime Video.

Dirigida por el rey de la comedia John Landis (“The Blues Brothers”, “Three Amigos”) y protagonizada por Eddie Murphy en el pico de su carrera, la película seguía al heredero de la corona del próspero reino de Zamunda, Akeem Joffer (Murphy), en su viaje a los Estados Unidos en búsqueda de una mujer que lo quiera por quien es y no por su fortuna. Lo acompañaba en esta aventura su mejor amigo/ayudante Semmi, interpretado por Arsenio Hall.

Reyes de su tiempo

A su salida en 1988, la película no fue solo un éxito en taquilla, sino que también reavivó la imaginación de la población afroamericana en los Estados Unidos. Y es que el reino de Zamunda ocupaba un espacio poco antes visto en la ficción: el de un país africano próspero y aparentemente a salvo de la depredación colonialista de siglos pasados.

Este lugar privilegiado lo mantuvo por casi tres décadas, antes la salida de otro reino igualmente ficticio y africano, aunque esta vez como parte de un universo cinematográfico aún más grande. En el Wakanda de “Black Panther” (2018), esta minoría históricamente discriminada encontró una utopía tecnológicamente avanzada donde celebrar sus raíces, aun separados por abismos generacionales.

Curiosamente, si las cosas hubieran sido distintas tanto Wakanda como Zamunda podrían haber sido traídas a la pantalla grande por el mismo director. Así lo reveló Eddie Murphy en una reciente entrevista con The New York Times, donde afirmó que la primera persona que les propuso la idea de hacer una secuela para “Coming to America” fue el director Ryan Coogler.

“Nunca pensamos en hacer una secuela”, indicó el actor. “La manera en que la historia terminó fue como ‘y vivieron felices para siempre’”

Esto ocurrió antes de que el famoso realizador produjera la taquillera “Black Panther”. “Él tenía la idea para que Michael B. Jordan actuara como mi hijo y él estaría buscando a una esposa. Yo dije, entonces la película va a ser sobre el hijo, no sobre nuestros personajes, ya hicimos eso. No se concretó la idea”, afirmó el actor.

Pero la propuesta del director, así como la transformación de la película en un hito cultural - mejor demostrado con esa fiesta de disfraces atendida por Beyoncé y Jay-Z donde se disfrazaron como realeza de Zamunda - demostraron que había interés en una secuela.

Beyoncé, su esposo Jay-Z y su hija Blue Ivy vestidos con disfracez inspirados en Zamunda para una fiesta de Halloween en 2015. (Foto: @beyonce/instagram)

Otro factor que contribuyó a la creación de la película fue la tecnología de rejuvenecimiento que permitía a actores de mayor edad interpretar a sus versiones más jóvenes. Aunque ahora es bastante conocida, con “The Irishman” y aquella famosa escena en “The Mandalorian” como los ejemplos más recientes, en ese entonces el actor sacó inspiración de la versión joven de Arnold Schwarzenegger en “Terminator Genisys” (2015).

El regreso del rey

Entonces la idea de “Coming 2 America” (“Un príncipe en Nueva York 2”) se concretó: en una noche de festejo y borrachera durante el primer viaje de Akeem, antes de conocer a su ahora esposa, el príncipe conoció a una chica y la dejó embarazada, teniendo un hijo fuera del matrimonio al que tendrá que buscar años después para ocupar el trono de su reino, solo heredado por .

Como en el caso de la primera parte, el compañero fiel de Murphy en esta empresa fue Arsenio Hall, quien estuvo al principio de ambos proyectos. Otros actores que han regresado son James Earl Jones, Shari Headley, Vanessa Bell Calloway, John Amos y Louie Anderson. Quien no regresó fue Landis - él y Murphy chocaron durante la filmación de la película original-, quien fue reemplazado por Craig Brewer, el realizador detrás de “Dolemite is My Name” (2019), la cinta que ayudó a recuperar la reputación como comediante de Murphy después de desastres como “THe Haunted Mansion” (2003) y “Norbit” (2007).

Brewer se ha tomado este trabajo seriamente y en una entrevista con el Washington Post señaló que la nueva película no será simplemente una repetición de la primera, sino que responderá a los tiempos que ahora vivimos. “Mi trabajo en el set era ser el guardián de aquello de la película original que podía ser celebrado, y también lo que tirábamos sobre la borda, porque queríamos que esta película fuera so propia cosa.”

El actor Jermaine Fowler interpretará al hijo secreto de Akeem (Eddie Murphy), por quien volverá a los Estados Unidos. (Foto: Cortesía Amazon Prime Video).

“Siembre había esta línea que teníamos que juzgar sobre que tanto podíamos ir con la comedia”, reflexionó el realizador. “La encontramos cuando estábamos mostrando la película a los fans de la original, la estábamos mostrando cuando las protestas de Black Lives Matter ocurrían en las calles, la conciencia de este país empezaba a cambiar, así que nos preguntamos ‘¿Cómo podemos todavía ser relevantes con este filme, ser graciosos, pero a la vez ser sensible a los problemas raciales y de género?’”

Para Eddie Murphy la cinta también tenía un significado más. Y es que la cinta era parte de su plan para rehabilitar su imagen y volver a su primer amor: la comedia stand-up. “Porque quiero volver a hacer stand-up, pero no quiero aparecer ahí cuando la gente no me ha visto ser gracioso en un tiempo. No quiero hacer stand-up cuando luego que la última película que me vieron hacer fue ‘Meet Dave’. Déjenme recordarles que soy un tipo gracioso”.

“Coming 2 America” está disponible en Amazon Prime Video.