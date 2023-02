"Casando a mi ex" - 6 de febrero

Mariana cree que las bodas son una farsa, aunque se dedique a planearlas. Cuando Luis, su novio, le propone matrimonio, ella se niega rotundamente. Para fingir que la ruptura no le dolió, decide organizar la boda de su ahora ex. Lo que ella no sabe es que Luis se casa solo para vengarse de ella. Los dos lucharán sin pensar que el amor que sienten el uno por el otro no se ha desvanecido.