Nuevas series y películas ingresan a Prime Video en noviembre. Uno de los títulos más fuertes que llegan al catálogo de la compañía de streaming está la película protagonizada por Harry Styles, “My Policeman”.

Sin más preámbulo, te dejamos la lista completa de ingresos al catálogo de Prime Video para el penúltimo mes del año. Toma nota y no te pierdas a tus favoritas.

Esta cinta habla sobre el amor prohibido y las convenciones sociales en cambio constante. Tres jóvenes: el policía Tom, la maestra Marion y el curador del museo, Patrick, mientras se aventuran en un viaje emocional en la década de los 50 en Gran Bretaña.

La siguiente historia que llega a Prime Video es “Dulceida: Al Desnudo”, la cual repasa la trayectoria de una de las creadoras de contenido españolas más conocidas y con mayor proyección en las redes sociales a nivel internacional, pionera en el mundo de los influencers. Sigue el día a día y el lado más íntimo de Aída Domenech, mayormente conocida como Dulceida.

Otra de las ficciones que se estrenan el 4 de noviembre es “El Presidente: El Juego de la Corrupción” narra la corrupción dentro del mundo del fútbol y muestra los orígenes de la transformación de la FIFA, de ser una simple organización a convertirse en un poder comercial y político. Al centro de la historia está el ex presidente de la FIFA, João Havelange, el improbable brasileño que usurpó el poder de los europeos y mantuvo el control de la organización por casi tres décadas.

“El Fin del Amor” llega el 4 de noviembre. La serie dramática sigue a una atrevida filósofa de la cultura pop, Tamara (interpretada por Lali Espósito). Después de enfrentarse inesperadamente a su propia crianza judía ortodoxa en Buenos Aires, Tamara deja a su novio para rebelarse contra el concepto tradicional de romance, al igual que antes se reveló contra su vida religiosa.

Ahora en su cuarta edición, la experiencia anual de moda de Rihanna continúa desafiando la tradición y rompiendo fronteras. El evento pionero contará con una nueva alineación estelar de modelos, actores, algunos de los nombres más importantes de la música y más, presentando los últimos estilos de Savage X Fenty.

Mariel (Karla Souza) es una veterana clavadista de élite quien tiene una última oportunidad en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, cuando una terrible verdad sale a la luz, Mariel enfrenta su pregunta más grande: ¿Ganar es realmente su verdadero sueño?

James Corden vuelve a la actuación en la nueva comedia de Reino Unido: Mammals. La serie tendrá seis episodios y seguirá la historia de un chef con estrella Michelin cuyo mundo colapsa cuando descubre secretos impactantes sobre su mujer embarazada.

Comedia romántica liderada por un grupo de amigas que se reencuentran en una boda, y después de una serie de eventos desafortunados, terminan cantando en el escenario, sin saber cómo esto podría cambiar sus vidas para siempre.

La crónica definitiva del mejor deportista mexicano de la historia: Hugo Sánchez. Desde sus inicios en el equipo universitario de México, su trascendental paso por el Real Madrid de España, sus caídas internacionales y su muy personal obsesión por el éxito.

The People We Hate At The Wedding

18 de noviembre