A Abbi Jacobson, productora y protagonista de “A League of Their Own”, le parece importante hacer una precisión. Una vez que se estrene en Prime Video la serie que se inspira en la cinta noventera del mismo nombre, esta no desaparecerá. “Hay mucha presión al estrenar este show, porque estamos hablando de una de las películas favoritas de mucha gente. Yo la amaba cuando era niña y todavía lo hago, pero, para comenzar, cuando nosotros salgamos, la película no se irá, siempre estará allí para quienes la quieran ver”, dice la artista antes de destacar cómo este ‘reboot’ está muy lejos de ser el argumento ya conocido, pero con un elenco diferente y mejor calidad de imagen.

En la serie de “A League of Their Own”, Jacobson y Will Graham, su co-creador, reconocieron una oportunidad: la de actualizar las temáticas que se desarrollan alrededor de los personajes protagónicos. ¿Qué podría pasar en las vidas de este grupo de mujeres que, en los años 40, deciden sumarse a la primera liga femenina de béisbol de los Estados Unidos? La película original dirigida por Penny Marshall no solamente no tuvo el mismo tiempo que le permite a la serie desarrollar en ocho capítulos más de la historia de cada una de estas atletas, sino que la hoy lejana década del 90 también era renuente a visibilizar temas como la homosexualidad o el racismo en el deporte.

Es así que en esta nueva versión, la trama comienza en un mismo lugar: un campo de béisbol, pero el desarrollo nos lleva a conocer a personajes como Max (Chanté Adams), una joven afroamericana que, a pesar de su impresionante desempeño en las pruebas, es rechazada en esta nueva liga femenina por su color de piel. “Hice mucha investigación sobre mujeres ‘queer’ en la década del 40 y también sobre béisbol en general, porque no sabía mucho de eso cuando llegué al proyecto. En el camino, descubrí las hermosas historias que alinearon a mujeres y mujeres negras en el béisbol”, nos contó Chanté Adams sobre su trabajo en la serie que se inspira en casos reales como los de Mamie Johnson, Toni Stone y Connie Morgan, quienes, al no poder jugar por su color de piel en ligas femeninas, rompieron tabúes al jugar con hombres en la llamada ‘Negro League’.

Gbemisola Ikumelo y Chanté Adams en escena de "A League of Their Own". / Prime Video

Otra historia importante en la trama de “A League of Their Own” es la de Carson Shaw (Abbie Jacobson), una mujer blanca de Idaho que ha estado casada prácticamente toda su vida y que, al conseguir un puesto en el equipo de béisbol, aprende por primera vez a ejercer su independencia y se permite enamorarse de Greta (D’Arcy Carden), una de sus compañeras de selección. “Will (Graham) y yo somos ‘queer’ y para nosotros era una gran prioridad contar diferentes historias ‘queer’ en la serie. Vivimos otros tiempos y podemos contar historias muy diferentes a las que podía contar Penny Marshall en 1992. Por eso tenemos mucho más de realismo en esta serie y eso era algo que nos parecía interesante”, explica Abbi Jacobson sobre los personajes de la serie que ya han conseguido inspirar a quienes la han visto.

Abbi Jacobson y D'Arcy Carden son Carson y Greta en "A League of Their Own". / Prime Video

Durante la proyección de los primeros capítulos de la serie en la reciente edición del Festival de Tribeca, Maybelle Blaire, una de las integrantes de esta primera liga femenina de béisbol en la vida real, decidió hacer pública su homosexualidad a sus 95 años, un momento que las actrices de la serie atesoran. “Ver lo que pasó con Maybelle Blair nos hace sentir que estamos haciendo bien nuestros trabajos. Queríamos contar las historias de estas mujeres y que ellas se sientan representadas y vistas. El haber creado un espacio para que Maybelle, después de 95 años, pueda decir por primera públicamente que es gay, significó el mundo para nosotras. Fue un momento hermoso y esperamos que inspire a más personas a hacer lo mismo”, finalizó Chanté Adams.

Premiere de "A League of Their Own" en el festival de Tribeca con la presencia de la beisbolista Maybelle Blair de la All-American Girls Professional Baseball League. / Prime Video

EL DATO

“A League of Their Own” se estrena el 12 de agosto en Prime Video.

A LEAGUE OF THEIR OWN/ PRIME VIDEO Sinopsis: "A League of Their Own" evoca el espíritu alegre y jovial del clásico de Penny Marshall, mientras que amplía la vista, para contar la historia de una generación entera de mujeres que soñaron con jugar beisbol profesional. La serie también mira de forma profunda la sexualidad y la raza, siguiendo el viaje de un nuevo grupo de personajes mientras forjan sus propios caminos hacia la cancha, dentro de la liga y fuera de ella. Elenco: Abbi Jacobson, D'Arcy Carden, Priscilla Delgado, Chanté Adams, Gbemisola Ikumelo, Roberta Colindrez, Kelly McCormack.

Además… Participación especial Rosie O'Donnell, que fue parte del elenco original de "A League of Their Own", tiene una participación especial en este nueva suerte. La comediante regresa con el rol de un bartender llamado Vi. A.

